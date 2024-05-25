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Образование Полезные тесты тест Эти 10 слов многие пишут с ошибками. А вы сможете написать их правильно?

Эти 10 слов многие пишут с ошибками. А вы сможете написать их правильно?

Чем дальше мы от уроков русского языка, тем хуже у нас с грамотностью

67 420
46 комментариев
Есть слова-исключения, которые надо просто запомнить, а есть те, что в два счета поставят нас в тупик

Сложно сказать, что конкретно произошло, но в один момент все начали писать простейшие, казалось бы, слова с чудовищными ошибками. Особенно часто они бросаются в глаза в разномастных чатах — домовых, школьных, детсадовских, да каких угодно. Собственно, оттуда мы и почерпнули эти 10 слов и словосочетаний. Разберетесь, как их правильно писать, или сделаете кучу ошибок?

ТЕСТ
1 / 10
Наменировать
  • Наминировать
  • Номенировать
  • Номинировать
  • Наменировать
2 / 10
Друшлаг или дуршлак?
  • Друшлаг
  • Дуршлак
  • Дуршлаг
  • Друшлак
3 / 10
Обьявление
  • Объявление
  • Обьявление
4 / 10
Капучино или эспрессо?
  • Капуччино и эспрессо
  • Капучино и эспрессо
  • Каппуччино и экспресо
  • Капучино и экспрессо
5 / 10
Кстати, кофе — на вынос или навынос?
  • На вынос
  • Навынос
6 / 10
Прецедент или инцедент?
  • Прецендент и инцендент
  • Прецидент и инцидент
  • Пренцендент и инциндент
  • Прецедент и инцидент
7 / 10
Маскитная седка
  • Маскитная седка
  • Маскитная сетка
  • Москитная сетка
  • Москитная седка
8 / 10
Черезчур или через чур?
  • Черезчур
  • Через чур
  • Черес-чур
  • Чересчур
9 / 10
Вы сначало разберитесь!
  • Сначало
  • Сначала
  • С начала
10 / 10
Цикорий или цыкорий?
  • Цыкорий
  • Цекорий
  • Цикорий

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