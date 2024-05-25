Эти 10 слов многие пишут с ошибками. А вы сможете написать их правильно?

Сложно сказать, что конкретно произошло, но в один момент все начали писать простейшие, казалось бы, слова с чудовищными ошибками. Особенно часто они бросаются в глаза в разномастных чатах — домовых, школьных, детсадовских, да каких угодно. Собственно, оттуда мы и почерпнули эти 10 слов и словосочетаний. Разберетесь, как их правильно писать, или сделаете кучу ошибок?
- Наминировать
- Номенировать
- Номинировать
- Наменировать
- Друшлаг
- Дуршлак
- Дуршлаг
- Друшлак
- Объявление
- Обьявление
- Капуччино и эспрессо
- Капучино и эспрессо
- Каппуччино и экспресо
- Капучино и экспрессо
- На вынос
- Навынос
- Прецендент и инцендент
- Прецидент и инцидент
- Пренцендент и инциндент
- Прецедент и инцидент
- Маскитная седка
- Маскитная сетка
- Москитная сетка
- Москитная седка
- Черезчур
- Через чур
- Черес-чур
- Чересчур
- Сначало
- Сначала
- С начала
- Цыкорий
- Цекорий
- Цикорий