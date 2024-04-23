Введут ли в школах Новосибирской области гольф, хоккей и скалолазание — что об этом говорят в Минобразования

Школы сами выбирают виды спорта из модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Школы могут сами выбирать, какие виды спорта преподавать ученикам в рамках модуля физкультуры. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в Минобразования Новосибирской области.



На прошлой неделе редакция рассказывала, что с 1 сентября этого года вступит в силу новый приказ федерального Минпросвещения, включающий в школьную программу различные виды спорта — к примеру, гольф, хоккей на траве и скалолазание. Председатель областного Совета отцов Сергей Майоров не оценил предстоящие изменения: подробнее о его мнении и самих нововведениях можно прочитать по ссылке.



Как уточняют в региональном министерстве, согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в РФ», образовательные организации обладают автономией. Под ней понимается самостоятельность в разных видах деятельности, в том числе в научной, административной, финансово-экономической.



В Минобразования НСО отмечают: рабочая программа по физкультуре для младших классов разрабатывается на основе федеральной программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от мая 2023 года (зарегистрирован 12 июля того же года).



— Образовательная организация самостоятельно выбирает виды спорта из модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», входящего в состав федерльной программы, которые могут использоваться исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия материально-технической базы, квалификации педагогического состава, — подчеркнули НГС в областном ведомстве.



Ранее НГС писал, что власти отменяют уроки обществознания в школах: учителя и репетиторы рассказали, к чему это может привести.

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