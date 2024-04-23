НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

облачно, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

сев.

 751мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Апрельский снегопад в Новосибирске — видео

Голосуем на Народной премии
Орда наступает
Идет жара — куда бежать
Тусовка под хиты 90-х
Антисанитария в больнице
Чему учит Марк Бартон
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Образование Введут ли в школах Новосибирской области гольф, хоккей и скалолазание — что об этом говорят в Минобразования

Введут ли в школах Новосибирской области гольф, хоккей и скалолазание — что об этом говорят в Минобразования

Ранее стало известно, что новый приказ Минпросвещения вступит в силу с осени

1 306
32 комментария
Школы сами выбирают виды спорта из модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура»

Школы могут сами выбирать, какие виды спорта преподавать ученикам в рамках модуля физкультуры. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в Минобразования Новосибирской области.

На прошлой неделе редакция рассказывала, что с 1 сентября этого года вступит в силу новый приказ федерального Минпросвещения, включающий в школьную программу различные виды спорта — к примеру, гольф, хоккей на траве и скалолазание. Председатель областного Совета отцов Сергей Майоров не оценил предстоящие изменения: подробнее о его мнении и самих нововведениях можно прочитать по ссылке.

Как уточняют в региональном министерстве, согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в РФ», образовательные организации обладают автономией. Под ней понимается самостоятельность в разных видах деятельности, в том числе в научной, административной, финансово-экономической.

В Минобразования НСО отмечают: рабочая программа по физкультуре для младших классов разрабатывается на основе федеральной программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от мая 2023 года (зарегистрирован 12 июля того же года).

— Образовательная организация самостоятельно выбирает виды спорта из модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», входящего в состав федерльной программы, которые могут использоваться исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия материально-технической базы, квалификации педагогического состава, — подчеркнули НГС в областном ведомстве.

Ранее НГС писал, что власти отменяют уроки обществознания в школах: учителя и репетиторы рассказали, к чему это может привести.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Новосибирская область Школы Физкультура Образование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление