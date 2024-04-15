«Не то, что полей нет, спортзалов не хватает»: в российских школах решили ввести гольф — почему идея кажется абсурдной

Новый приказ Минпросвещения вступит в силу с 1 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России в школьную программу по физкультуре включат гольф и хоккей на траве. Информация об этом появилась в приказе Минпросвещения, опубликованном на сайте правовой информации. О возможности появления дисциплин в школах Новосибирска высказался председатель областного Совета отцов Сергей Майоров — в разговоре с НГС он назвал идею абсурдной.



«Чтобы учились планировать»

Новый приказ, за исключением некоторых пунктов вступит в силу с 1 сентября 2024 года. В нем о хоккее на траве и гольфе написано отдельно.



— [Одна из задач хоккея на траве] — укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, — говорится в документе. — При изучении модуля на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфомированы метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов ее осуществления; умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и так далее.



Гольф, по мнению министерства, на уровне начальной школы позволит сформировать в учениках следующее:



— Проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения национальной сборной команды по гольфу; уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами гольфа.



Все это лишь часть предполагаемых задач и результатов, относящихся к этим видам спорта — в приказе перечисляется и другая возможная польза новых модулей.

Помимо этого, в программе появится скалолазание. Среди того, что хотят достичь этим видом спорта на уровне начальных классов, такой:



— Реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в нестандартных ситуациях, умение не создавать конфликт.



«Абсурд и сюрреализм»

Во время телефонной беседы Сергей Майоров заявил НГС, что до этого о новом приказе не слышал. И, тем не менее, идею преподавания гольфа и хоккея на траве — в частности, в Новосибирске — глава областного Совета отцов не оценил.



— Мне кажется, это какой-то абсурд, сюрреализм у нас. Не то что полей для гольфа — у нас для стандартных уроков физкультуры не хватает времени и помещений, потому что школы переполнены. Ну, в Новосибирской области, может, это не так всё остро. Но в Новосибирске 80% школ учится во вторую смену, а также есть понятие «вторая с половиной смена». Это из-за недостатка социальной инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. Какой гольф? Они, видимо, живут в какой-то своей реальности, — поделился мнением собеседник.



Редакция отправила запрос в Министерство образования региона, чтобы выяснить, насколько регион готов к нововведениям.

Ранее НГС уже рассказывал, что все школы страны перейдут на новую программу обучения: подробно о том, чем она обернется для учеников разных классов, можно прочитать по ссылке.

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