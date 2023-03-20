«Как в СССР, к этому возвращаемся»: все школы страны переведут на новую программу обучения

С 1 сентября 2023 года во всех школах страны введут новый стандарт образования. Детям начнут преподавать на основе единой программы, чтобы уравнять базовые знания. Журналисты 74.RU спросили депутата Госдумы, представителей Минобра региона, директоров школ и педагогов, что они думают об этой реформе. Мнения оказались полярные.
И в столице, и в поселке одинаковые знания
До этого года школы разрабатывали учебные программы самостоятельно, ориентируясь на федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Теперь же в Минпросвещения предлагают с нового учебного года перевести все школы на единую программу.
Как считает глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, это позволит уравнять базовые знания у детей, вне зависимости от того, где они обучаются. По ее словам, раньше программы были «примерные», а будут по одному федеральному образцу.
— У нас появится золотой стандарт качества знаний наших детей. Базовый уровень, ниже которого не могут быть даны знания ребенку, независимо от того, в столичной он школе учится или в поселке на Дальнем Востоке, в государственной школе или частной, — объяснила Ольга Казакова.
Для этого разработают новые учебники, их содержание будут утверждать в Минпросвещения России. При этом школы смогут создавать и собственные образовательные программы, главное — чтобы их содержание было не ниже федерального уровня.
Единая образовательная программа будет включать в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы по предметам, план воспитательной работы.
В результате в начальной школе появится одна для всех программа по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. В средней школе обязательными для использования станут программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.
Учеников старших классов тоже ждут нововведения. С 1 сентября во всех школах 10–11-е классы будут профильными. Старшеклассники начнут изучать углубленно минимум два предмета по своему профилю.
Сразу менять учебники школам не придется — законом установлен переходный период в пять лет.
«Единые подходы были свойственны советской школе»
Первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова не видит радикальных изменений в образовании и считает, что они нужны.
— Нормальная практика, логика развития образования такова, что нужно приходить к единым федеральным образовательным программам, — уверена Елена Коузова. — Эти изменения не радикальные, они поэтапные, спокойные. Опыт, практика подсказывают, что нужно это делать, и теперь это просто на законодательном уровне урегулировано.
Чиновница объясняет, что ученики, например, начальной школы, доучатся до конца по своей программе, которую дает школа. Первоклашки же уже будут обучаться по единой программе, в основе которой лежит «Школа России» — самая распространенная и легкая, ее часто сравнивают с советскими стандартами.
В начальной школе сейчас учат по нескольким программам, самые популярные из них — «Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа России».
— Единое образовательное пространство — это единый подход, но с современными технологиями, современными решениями. Нельзя сказать, что это как было в советской школе. Нет, это развитие образования на новом этапе, но с едиными подходами. А единые подходы как раз были свойственны советской школе, — добавила Елена Коузова.
«Программа уже есть, а учебников нет»
У директоров школ и педагогов мнения насчет единых стандартов оказались полярными. Но высказать их они согласились только на условиях анонимности.
— Так раньше было в СССР, к этому возвращаемся. Единые учебники по всем школам. Считаю, что будет немного проще, — высказалась одна из наших собеседниц. — В последнее время методологи школьного и дошкольного образования обращаются к истокам основоположников воспитания и образования — Сухомлинскому, Выготскому, Ушинскому, Макаренко. Видимо, будут возвращать в образование и воспитание забытое, но проверенное годами. С 2003 года, когда Россия перешла на Болонскую систему образования, наше образование и воспитание было ориентировано на Запад. Похоже, в свете последних событий грядут большие изменения. Например, возвращение к системе образования 1970–
Многие отметили, что их тревожит вопрос учебников.
— Смысл у всего этого мероприятия, может, и есть, но где школы возьмут столько новых учебников? — недоумевает учитель. — Пятиклассники, те, кто сейчас учатся, они уже по новым стандартам обучаются, но учебников нет. И это проблема по всей России, учебников на стадии печати еще нет, а программа есть. Понятно, что учителя выкручиваются по-разному. Ощущение, что это очередной проект, чтобы показать эффективность работы ведомства, только в школах мало что поменяется.
Пока одни скептически относятся к нововведениям, другие видят в этом плюсы:
— Я за многие годы слышала от родителей столько жалоб, что во всех школах разные программы. Мол, если переводиться, ребенку придется нагонять в учебе своих новых одноклассников, нанимать репетиторов. А сейчас с единым образовательным стандартом этот недостаток будет исключен.
— Единые образовательные программы — так называемый «золотой стандарт» — установят некий «потолок», ниже которого нельзя дать ребенку знания. Таким образом, по идее властей, уравняется качество знаний у детей со всех регионов страны, — соглашается другая сотрудница школы. — Что в этом плохого?
При этом учителя, с которыми мы говорили, находятся в растерянности. Они не до конца понимают, как вести теперь уроки.
— Большие вопросы, что делать учителям. Хороший учитель ведет урок не только по учебнику и учебному плану. А сейчас непонятно, например, можно ли давать детям что-то сверх этой программы, можно ли будет вольно трактовать отдельные темы. Что-то говорить от себя, — объясняет свои волнения педагог. — Учитель же не только передает знания, а развивает у детей исследовательский интерес, критическое мышление.
— Эта тенденция на унификацию, скрывающаяся за красивым названием «единое образовательное пространство», спорна, — считает еще одна собеседница. — Любая унификация отрицает ребят с нестандартными способностями. Детей как бы приводят к общему знаменателю. Опять же при сдаче ЕГЭ, например, это удобно: будет единый учебник, в который запихнут общий набор знаний.
Что еще изменят в школах
Минпросвещения постоянно вводит что-то новое в школах. С этого учебного года, например, школьники начинают каждую неделю с исполнения гимна и поднятия флага. Ученикам запретили использовать мобильные телефоны на уроках, а глава Минпроса Сергей Кравцов предложил новые правила для религиозных слов.
С нового учебного года в школах введут курс по начальной военной подготовке. Занятия будут внеурочными.
«ВКонтакте» официально станет одной из площадок, которую будут использовать школы в образовательном процессе.