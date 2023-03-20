«Как в СССР, к этому возвращаемся»: все школы страны переведут на новую программу обучения

— У нас появится золотой стандарт качества знаний наших детей. Базовый уровень, ниже которого не могут быть даны знания ребенку, независимо от того, в столичной он школе учится или в поселке на Дальнем Востоке, в государственной школе или частной, — объяснила Ольга Казакова.



Для этого разработают новые учебники, их содержание будут утверждать в Минпросвещения России. При этом школы смогут создавать и собственные образовательные программы, главное — чтобы их содержание было не ниже федерального уровня.