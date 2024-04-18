Здесь пишут перьями, а компьютеры считают зазеркальем. Рассказываем о необычной школе, где учат по советским учебникам

В Перми работает необычная школа, где выделяют время для молитвы, учатся по старым учебникам и запретили использование смартфонов Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В этой школе учатся по советским и дореволюционным учебникам, набирают в классы по 14 человек, обучают мальчиков и девочек отдельно друг от друга и запрещают им залипать в смартфоны даже во время перемен. Наши коллеги из 59.RU побывали в необычном для Перми образовательном учреждении и рассказывают о нём.

Что это за школа и кто придумал ее программу

Школу, в которой дети занимаются по программе «Русская классическая школа» (РКШ), открыли при пермском храме апостола Андрея Первозванного пять лет назад. Всё началось с образовательного центра «Марьюшка», где проводили развивающие занятия для детей, а потом эта затея переросла в настоящую школу.

Школа, в которой мы побывали, находится у храма апостола Андрея Первозванного на улице Старцева Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Руководит школой Ольга Толокнова — супруга настоятеля храма отца Александра. По образованию Ольга педагог-дефектолог и руководитель хора. Первый опыт руководства образовательным центром она получила, еще когда ее муж служил в храме деревни Кондратово: там по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия матушка организовала семейный центр «Николка» (вся последующая работа, в том числе открытие «Марьюшки», тоже проходила по благословению).

— Изначально здесь, в Перми, мы планировали сделать центр дополнительного образования, в котором были бы различные студии: художественная, хоровая, театральная и так далее. Главным критерием, по которому мы выбирали направления для работы, всегда была не мода, а польза для ребенка. Мы хотели делиться тем, чему учим своих детей (у отца Александра и матушки Ольги их четверо. — Прим. ред.), — объяснила руководитель школы.

Школой руководит супруга настоятеля храма Ольга Толокнова Источник: Храм апостола Андрея Первозванного на улице Старцева











Одним из направлений работы «Марьюшки» стало обучение по программе «Русская классическая школа». Идея ее разработки принадлежит Татьяне Алтушкиной — супруге екатеринбургского бизнесмена, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, которая стремилась найти лучший вариант для обучения собственных шестерых детей.

— Как перед многими мамами, передо мной когда-то встала проблема школьного обучения своих подросших детишек. Отдавать их в школу было безумно жалко. Я точно знала, что им там будет плохо, хотя и не могла тогда ясно сформулировать почему, — делится Татьяна на официальном сайте «Русской классической школы». — Сейчас, спустя годы, могу. Теперь я точно знаю причины интеллектуального угасания детей в современной школе и те ключевые вещи, которые позволяют этого избежать. Я знаю, как сделать так, чтобы дети любили учиться, понимали всё-всё, чему их учат, без принуждения и помощи делали домашние задания и проводили свободное время с любимой книжкой. И я точно знаю, что разобраться в этом и помочь своему ребенку может каждая мама, которая тревожится за него.

Здесь занимаются по программе «Русская классическая школа» (можете заглянуть в один из учебников и узнать, какие задания выполняют младшеклассники) Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











На сайте РКШ сказано, что эта программа опирается на российский национальный код, прививает традиционные культурные и семейные ценности, воспитывает патриотизм и нравственность .

Чтобы добиться всего этого, разработчики программы, среди которых опытные преподаватели и ученые, адаптировали к современным потребностям золотой фонд российской педагогики — труды Константина Дмитриевича Ушинского, советские учебники по арифметике Александра Пчелко и Григория Поляка. На принципах, заложенных Ушинским, разрабатывали и новые учебные пособия.

В школе учатся по учебникам Ушинского, а на стенах тут можно прочитать его цитаты Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Есть масса программ, которые дают быстрый и яркий, но недолгий эффект. Мы же выбирали такую, которая даст крепкую основу, способную работать на ребенка всю жизнь. Русская классическая школа очень природосообразна — она дает именно то, что в этот момент будет полезно ребенку исходя из его физиологии и возрастной психологии, — рассказывает об РКШ Ольга Толокнова. — Если в других программах ориентируются в основном на скорость и объем усвоения материала, но для нас еще один важный показатель — это глубина. Мы копаем вглубь: неспеша, очень стабильно, без перескакиваний с одного на другое слоями наносим [знания, ценности] .

Как устроено обучение в «Русской классической школе»

Изнутри школа на улице Старцева, где учат по старым учебникам, совсем не похожа на обычную муниципальную. В интерьере здесь меньше официальности и строгих форм, нет скучной типовой мебели. В коридорах, классах и других местах школы есть особый уют с налетом ретро: фактурные деревянные поверхности, хрустальные люстры, ажурные скатерти, шторы и обои с классическими орнаментами.

Изнутри «Русская классическая школа» совсем не похожа на обычную Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Вместо современных интерактивных досок здесь пользуются обычными, меловыми. На стенах, кроме портретов великих ученых и писателей, можно заметить пейзажи, натюрморты и лики святых. В качестве звонка на урок здесь используют не пронзительную, заставляющую вздрагивать трель, а отрывок из «Итальянского каприччио» Чайковского . Педагоги уверены, что такая среда — такой же элемент воспитания и образования, как и уроки.

Здесь используют обычные меловые доски — современных интерактивных в школе нет Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Эстетическое воспитание ведут и на уровне школьной формы. Вместо серых и синих костюмов дети здесь носят одежду припыленно-голубого цвета. Мальчики ходят в брюках, жилетках и белых рубашках. На девочках брюк здесь не увидеть — они носят платья или сарафаны.

— В платье девочка ведет себя абсолютно по-другому, — объясняют в школе.

Эстетическое воспитание здесь ведут даже на уровне школьной формы — ее шьют из ткани красивого голубого цвета Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Интерьер школы может показаться очень взрослым, но место для ярких детских игрушек тут тоже есть Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В РКШ есть компьютеры, но все они сконцентрированы в кабинете информатики. В обычных школьных аудиториях такой техники нет — ее в процессе обучения не используют. Отказались здесь и от модных сейчас электронных дневников . Чтобы дети научились трудиться, быть ответственными и самостоятельными, их приучают самостоятельно записывать задания и расписание в обычные, бумажные дневники, а еще требуют приходить на уроки без опозданий и своевременно выполнять все домашние работы.

Писать здесь учатся перьями, а потом переходят на перьевые ручки (говорят, их использование делает детей более аккуратными и усидчивыми). Ответственные работы сначала выполняют на черновиках, а потом переписывают на чистовик. Пользоваться смартфоном и прочими гаджетами в стенах школы нельзя.

Ученики школы пишут вот такими перьевыми ручками Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Такой аккуратности многие не могут добиться даже используя обычную шариковую ручку Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— Мы максимально, насколько это возможно, оттягиваем момент цифровизации , — делится директор школы Ольга Толокнова. — Мы считаем, что сначала нужно научить базовым универсальным навыкам: думать, выделять главное, писать тексты, отвечать на вопросы, развить свою речь. Ребенку кажется, что он зашел в интернет и много чего узнал, много где побывал, но на самом деле он пролежал на диване и ничего не сделал. Компьютер, телефон — это такая иллюзия, зазеркалье, которое тормозит развитие .



В школе советуют родителям отвлекать детей от экранов, предлагать им другие варианты досуга, увлекать реальным делами. При этом в РКШ говорят, что вовсе не являются поклонниками идей ухода в леса и отказа от всех благ современности.

— В жизнь каждого ребенка в свое время гаджеты всё равно придут — мы никуда от этого не денемся. Но сначала нужно научить его мыслить, — уверена Ольга Толокнова.

Детей со смартфонами в школьном холле не увидеть, зато с книгами и тетрадями — пожалуйста Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Фото, глядя на которое чувствуешь прилив ностальгии по начальной школе Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В РКШ считают, что их задача — не только дать ребенку знания, но и «воспитать целостного разностороннего человека», подготовить его к будущей взрослой жизни, дать ему моральные и нравственные ориентиры, привить патриотизм.

Для этого во всех классах проводят так называемые утренние круги. На них педагоги задают тему дня — предлагают задуматься о какой-то важной теме. С детьми говорят о дружбе и взаимоподдержке, о великих императорах и полководцах, об известных путешественниках и первооткрывателях, исторических событиях, в том числе имеющих особую важность для православных.

Беседы с учениками на разные важные темы проводят вот в таких уютных комнатах Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Здесь много интересных деталей, которые делают помещение более живым Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











— У мальчиков каждый класс назван в честь выдающегося человека — Александра Суворова, Дмитрия Донского, Федора Конюхова. Каждый день у нас звучит гимн России. Наша школа пронизана уважением к Родине, к солдату. Мы делаем всё, чтобы разбудить душу , — говорит директор.

В школе преподают церковнославянский язык, есть свой духовник, на переменах выделено время для молитвы, но при этом в учреждение принимают не только детей из православных семей.

— У нас учатся разные дети, есть и представители других конфессий. Мы не просим от них соблюдений всех православных правил и канонов, но требуем уважительно относиться к нашей вере, — рассказывают в школе. — Ребята не из православных семей могут просто постоять рядом, когда остальные молятся, участвовать в молитве им не обязательно. Отправлять ли их в церковь на важные праздники — решают родители. План воспитательной работы мы выстраиваем с опорой на церковный календарь, но всегда добавляем, что это традиция, а церковные праздники всегда задавали определенный ритм жизни русского человека.

В школе преподают церковнославянский язык Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











На переменах выделяют время для молитвы, но дети из семей, где не исповедуют православие, могут в них не участвовать Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Уважения в РКШ требуют не только к вере, но и к преподавателям. Оскорбительные слова в их адрес в школе запрещены, и это не просто декларация на бумаге. За короткий период, проведенный в РКШ, мы несколько раз становились свидетелями того, как дети (преимущественно младшеклассники) подходят к директору и педагогам, чтобы обнять их, а те отвечают им взаимностью и находят минутку и кусочек душевного тепла для каждого.

Источник: Серафима Пантыкина / 59.RU











Если ребенок не выполняет правила школы, педагоги и руководство беседуют с ним и его родителями. Когда это не помогает, мамам и папам предлагают рассмотреть для обучения другие школы.



— Мы работаем не только с ребенком — мы работаем с семьей. Самый важный принцип воспитания — это говорить одно и то же, двигаться в одном направлении, — уверены в школе.

Пока выпускной в РКШ был лишь однажды — в прошлом году школу окончили девятиклассники. В школе говорят, что ребята сдали ОГЭ с хорошим результатом. При этом при подготовке к экзаменам здесь избегают «натаскивания» по какому-либо из предметов — считают, что каждый ученик должен на достаточном уровне знать все школьные дисциплины и не делать акцент на одной из них в ущерб другим.



В зале проводят школьные мероприятия, музыкальные и другие занятия Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Педагоги школы одеты как благородные дамы и владеют игрой на музыкальных инструментах Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Обучение в РКШ платное, стоит оно 10 до 13 тысяч в месяц в зависимости от класса, в котором учится ребенок (чем старше, тем дороже). Поступить можно не только в первый, но и в любой другой класс, если там есть свободные места.



При поступлении педагоги оценивают уровень знаний ребенка. Это делают потому, что учиться здесь придется не по самой простой программе, и важно, чтобы ребенок чувствовал, что справляется с заданиями учителей. Жесткого отбора, как в некоторых школах с углубленным изучением предметов, нет — здесь педагогам важнее понимать, что они и семья ученика имеют общие ценности .



Еще одно фото из класса Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В столовой девочки и мальчики едят отдельно друг от друга (занятия у них тоже проходят порознь) Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В интерьере школы можно заметить лики святых Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Уютная учительская Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Ушинский — не единственный, чьи цитаты можно увидеть на стенах школы Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Ранее мы рассказывали, что 1 сентября в Перми откроют еще одну школу, которая будет заниматься по программе «Русская классическая школа», — она будет называться «Светоника».

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