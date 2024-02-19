3,5 тысячи школьников не попали на учебу из-за морозов в Новосибирской области

В Новосибирской области больше 3 тысяч школьников не были подвезены до учебных заведений из-за морозов. Об этом сегодня,
— В связи со сложными погодными условиями на сегодняшний день не подвезено 3696 школьников из 21 района, 159 школ из 294 населенных пунктов — это сложные погодные условия. Температура
Ни одну школу из-за количества заболевших не закрыли. Всего в регионе на карантин отправили 72 класса в 33 школах — это 613 заболевших детей. На карантин отправляют в случае, если 20% учеников заболели.
— По детским садам на карантине три детских сада, 44 заболевших, всего в этих детских садах 113 детей. Это небольшие детсады. Частично приостановили деятельность 147 групп в 94 детских садах. 1441 ребенок заболевший, — отметил замминистра.
Как добавил Юрий Савостьянов, эти данные не превышают среднегодовые значения.
В понедельник в Новосибирскую область вернулись аномальные морозы. Где-то температура опустилась ниже