Приближаемся к -40 градусам: в понедельник утром в Новосибирскую область пришел мороз — онлайн-трансляция

Так сейчас выглядит ТЭЦ-2 на левом берегу. Такой сильный пар может быть из-за мороза. Как ранее объясняли в СГК, дым из труб содержит водяной пар.

— Температура смеси водяного пара и газов на выходе из трубы свыше ста градусов. На морозе, из-за разницы температур, пар визуально кажется более плотным, — объяснили специалисты.