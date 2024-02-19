Реклама
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 3/10
usd 92.55
eur 99.35
Тема дняВ Новосибирск пришел лютый мороз — онлайн
Ведущие
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

Приближаемся к -40 градусам: в понедельник утром в Новосибирскую область пришел мороз — онлайн-трансляция

Синоптики предупреждают об аномальных морозах

8 739

Утро понедельника для жителей Новосибирской области началось с мороза и удивленных взглядов на градусники. В области температура приблизилась к -40 градусам. НГС заводит холодную онлайн-трансляцию. Присылайте свои фото, видео и эмоции.

Поделиться

В соседнем регионе, Кузбассе, также стоит сильный мороз. В Прокопьевске градусник одной из подписчицы «Инцидент Кузбасс» показывает -42 градуса.

Поделиться

Поделиться

Улицы Новосибирска выглядят по-другому в мороз. На это обратили внимание и читатели НГС.

— Ни за что сегодня на улицу не выйду, — написала Анна.

Поделиться

Поделиться

В центре Новосибирска уличный термометр показывает сейчас -26 градусов.

Поделиться

Поделиться

Жители Новосибирска жалуются на плохое состояние воздуха сегодня утром.

— Утро началось с того, что дышать опять нечем, — пишет читатель НГС.

— Вот! Даже через закрытые окна дома вонь.

— Там ужас с воздухом, — добавил комментатор.

Поделиться

Поделиться

Градусник показывает -42 градуса 

Градусник показывает -42 градуса 

А вот такой градусник прислали с границы Новосибирской области и Алтая. Район, где сделана фотография, по соседству с нашим Черепановским районом.

Поделиться

Поделиться

Так сейчас выглядит ТЭЦ-2 на левом берегу. Такой сильный пар может быть из-за мороза. Как ранее объясняли в СГК, дым из труб содержит водяной пар.

— Температура смеси водяного пара и газов на выходе из трубы свыше ста градусов. На морозе, из-за разницы температур, пар визуально кажется более плотным, — объяснили специалисты.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

По актуальным данным от «Яндекс.Погоды», по сравнению с полночью теплее во многих районах не стало. В Маслянино, например, температура изменилась на 1 градус: с -39 на -38 градусов.

Поделиться

Поделиться

Низкие температуры, судя по погодным сервисам, продержатся до конца недели. Столбик термометра днем не будет подниматься выше -14… -13 градусов, в ночное время в городе прогнозируются морозы ниже -20 градусов.

Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», с 19 по 22 февраля дневная температура воздуха в Новосибирске составит -18… -17 градусов, ночью столбик термометра опустится до 26 градусов мороза. В пятницу, 23 февраля, воздух днем прогреется до -15 градусов, в субботу — до -13 градусов.

В ночное время суток температура воздуха 23 февраля составит -23 градуса, 24 февраля — 21 градус ниже нуля. В последний день недели в городе дневная температура не будет превышать -15 градусов, ночная — 20 градусов мороза.

С понедельника по среду в Новосибирске, по данным сервиса, будет ясная погода, в четверг, 22 февраля, в городе ожидается небольшой снег. Снежные осадки также прогнозируются в воскресенье, 25 февраля.

На сайте Gismeteo сказано, что 19 февраля в Новосибирске температура днем составит -20 градусов, с 20 по 22 февраля столбик термометра будет держаться на отметке -19… -18 градусов. 23 февраля в городе ожидается потепление днем до -16 градусов, 24 и 25 февраля — до 14 градусов ниже нуля.

Поделиться

Поделиться

Сервис 051 сообщает, что сегодня в 83 домах нет горячей воды в Ленинском районе. Плановое отключение из-за ремонтных работ длится с 16 февраля. Закончить должны сегодня, 19 февраля, в 17:00.

Поделиться

Поделиться

Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра сообщили, что с 19 по 23 февраля ожидаются аномальные морозы с минимальными температурами — -35 °С и ниже, местами сильные морозы — -40 °С и ниже.

По уточненному прогнозу, на сегодня в Новосибирске днем температура будет -21... -23 °С. Ветер северо-восточный 2–7 м/с. В Новосибирской области — -20...-25 °С. В регионе преимущественно не будет осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах местами гололедица.

Поделиться

Поделиться

Погодные сервисы показывают, что в некоторых местах в городе температура -33 градуса. Насколько им доверять — выбор каждого. Но новосибирцы замерзают даже дома.

— Дом за ночь сильно остыл — запустила обогреватель, — рассказала читательница НГС.

Поделиться

Поделиться

В полночь с 18 на 19 февраля метеоцентр сделал замеры по всей области, и по ним мы можем понять, где в регионе холоднее всего. В Новосибирской области в Маслянино температура в ночь опустилась до -39,4 градуса. Практически так же, как в Маслянино, холодно в Убинском. Там зарегистрировано -39,2 градуса. В Искитиме ночью было -38,3 градуса, в Каргате — -37,4 градуса, в Ордынском — -36,7 градуса.

Поделиться

По теме

МорозНовосибирскЗима
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter