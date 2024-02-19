Приближаемся к -40 градусам: в понедельник утром в Новосибирскую область пришел мороз — онлайн-трансляция

В соседнем регионе, Кузбассе, также стоит сильный мороз. В Прокопьевске градусник одной из подписчицы «Инцидент Кузбасс» показывает -42 градуса.
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Улицы Новосибирска выглядят по-другому в мороз. На это обратили внимание и читатели НГС.
— Ни за что сегодня на улицу не выйду, — написала Анна.
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В центре Новосибирска уличный термометр показывает сейчас -26 градусов.
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Жители Новосибирска жалуются на плохое состояние воздуха сегодня утром.
— Утро началось с того, что дышать опять нечем, — пишет читатель НГС.
— Вот! Даже через закрытые окна дома вонь.
— Там ужас с воздухом, — добавил комментатор.
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А вот такой градусник прислали с границы Новосибирской области и Алтая. Район, где сделана фотография, по соседству с нашим Черепановским районом.
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Так сейчас выглядит ТЭЦ-2 на левом берегу. Такой сильный пар может быть из-за мороза. Как ранее объясняли в СГК, дым из труб содержит водяной пар.
— Температура смеси водяного пара и газов на выходе из трубы свыше ста градусов. На морозе, из-за разницы температур, пар визуально кажется более плотным, — объяснили специалисты.
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По актуальным данным от «Яндекс.Погоды», по сравнению с полночью теплее во многих районах не стало. В Маслянино, например, температура изменилась на 1 градус: с -39 на -38 градусов.
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Низкие температуры, судя по погодным сервисам, продержатся до конца недели. Столбик термометра днем не будет подниматься выше
Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», с 19 по
В ночное время суток температура воздуха
С понедельника по среду в Новосибирске, по данным сервиса, будет ясная погода, в четверг,
На сайте Gismeteo сказано, что 19 февраля в Новосибирске температура днем составит -20 градусов, с 20 по
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Сервис 051 сообщает, что сегодня в 83 домах нет горячей воды в Ленинском районе. Плановое отключение из-за ремонтных работ длится с
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Синоптики Западно-Сибирского метеоцентра сообщили, что с 19 по
По уточненному прогнозу, на сегодня в Новосибирске днем температура будет
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Погодные сервисы показывают, что в некоторых местах в городе температура -33 градуса. Насколько им доверять — выбор каждого. Но новосибирцы замерзают даже дома.
— Дом за ночь сильно остыл — запустила обогреватель, — рассказала читательница НГС.
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В полночь с 18 на 19 февраля метеоцентр сделал замеры по всей области, и по ним мы можем понять, где в регионе холоднее всего. В Новосибирской области в Маслянино температура в ночь опустилась до -39,4 градуса. Практически так же, как в Маслянино, холодно в Убинском. Там зарегистрировано -39,2 градуса. В Искитиме ночью было -38,3 градуса, в Каргате — -37,4 градуса, в Ордынском — -36,7 градуса.
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