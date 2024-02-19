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Тема дняВ Новосибирск пришел лютый мороз — онлайн
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В Новосибирской области температура опустилась ниже -39 градусов — где холоднее всего

В Западно-сибирском метеоцентре опубликовали карту холодных районов

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Холодная погода держится уже неделю

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В Новосибирской области в Маслянино температура в ночь с 18 на 19 февраля опустилась до -39,4 градуса. По всей области были замечены морозы меньше -30 градусов. Западно-сибирский метеоцентр опубликовал карту текущей погоды по региону.

Практически так же, как в Маслянино, холодно в Убинском. Там зарегистрировано -39,2 градуса. В Искитиме ночью было -38,3 градуса, в Каргате — -37,4 градуса, в Ордынском — -36,7 градуса.

В Новосибирске же на станции Учебная была зафиксирована температура -29,7 градуса, а на станции Обская — -31,7 градуса.

Замеры проходят в полночь

Замеры проходят в полночь

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В Западно-сибирском метеоцентре предупреждают, что с 19 по 23 февраля в регионе будет аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже, местами сильные морозы -40 градусов и ниже.

В Новосибирске на этой неделе ожидается прохладная погода. Столбик термометра днем не будет подниматься выше -14… -13 градусов, в ночное время в городе прогнозируются морозы ниже -20 градусов. НГС изучил прогнозы двух сервисов.

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