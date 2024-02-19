В Новосибирской области температура опустилась ниже -39 градусов — где холоднее всего

В Новосибирской области в Маслянино температура в ночь с 18 на
Практически так же, как в Маслянино, холодно в Убинском. Там зарегистрировано -39,2 градуса. В Искитиме ночью было -38,3 градуса, в Каргате — -37,4 градуса, в Ордынском — -36,7 градуса.
В Новосибирске же на станции Учебная была зафиксирована температура -29,7 градуса, а на станции Обская — -31,7 градуса.
В Западно-сибирском метеоцентре предупреждают, что с 19 по
В Новосибирске на этой неделе ожидается прохладная погода. Столбик термометра днем не будет подниматься выше