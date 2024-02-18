Похолодание до -30 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — изучаем прогнозы

В Новосибирске на следующей неделе ожидается прохладная погода. Столбик термометра днем не будет подниматься выше -14…-13 градусов, в ночное время в городе прогнозируются морозы ниже -20 градусов. НГС изучил прогнозы двух сервисов и узнал, какую погоду ждать жителям Новосибирска с 19 по 25 февраля
Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», с 19 по 22 февраля дневная температура воздуха в Новосибирске составит -18…-17 градусов, ночью столбик термометра опустится до 26 градусов мороза. В пятницу, 23 февраля, воздух днем прогреется до -15 градусов, в субботу — до -13 градусов.
В ночное время суток температура воздуха 23 февраля составит -23 градуса, 24 февраля — 21 градус ниже нуля. В последний день недели в городе дневная температура не будет превышать -15 градусов, ночная — 20 градусов мороза.
С понедельника по среду в Новосибирске, по данным сервиса, будет ясная погода, в четверг, 22 февраля, в городе ожидается небольшой снег. Снежные осадки также прогнозируются в воскресенье, 25 февраля.
На сайте Gismeteo сказано, что 19 февраля в Новосибирске температура днем составит -20 градусов, с 20 по 22 февраля столбик термометра будет держаться на отметке -19…-18 градусов. 23 февраля в городе ожидается потепление днем до -16 градусов, 24 и 25 февраля — до 14 градусов ниже нуля.
Минимальная температура воздуха ночью, по данным синоптиков, составит -30 градусов, такие показатели прогнозируются 19 и 20 февраля. С 21 по 23 февраля ночью в городе ожидаются морозы до -28…-26 градусов. В субботу, 24 февраля, температура ночью опустится до -24 градусов, 25 февраля — 23 градуса ниже нуля.
Между тем на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в период с 19 по 23 февраля в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода.
— <…> с минимальными температурами -35 С и ниже, местами сильные морозы -40 С и ниже, — сообщают синоптики.
В середине февраля синоптики дали прогноз погоды на март. Мы изучили, чего стоит ждать новосибирцам.