Плохие новости для метеозависимых: в марте в Новосибирске ждут очередные погодные «качели»

Сервис «Яндекс.Погода», составил прогноз на первую половину месяца. Он тоже предупреждает о возможных перепадах температуры. Так, днем 3 марта ожидается 0 градусов, ночью 10 марта может похолодать до -30 градусов. Слабые снегопады возможны с 6 по 9 марта.