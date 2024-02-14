Плохие новости для метеозависимых: в марте в Новосибирске ждут очередные погодные «качели»

До марта осталось чуть больше двух недель. В первый месяц весны, по прогнозам сервисов, может сильно похолодать, но потом морозы сменятся теплом до +10 градусов. Рассказываем подробно, чего стоит ждать новосибирцам.
Вероятностный прогноз на март составил Гидрометцентр России. Согласно ему, в Новосибирской области среднемесячная температура будет в пределах нормы. За период с 1990 по 2020 годы этот показатель составляет -5,4 градуса. Среднемесячное количество осадков — 23 миллиметра.
Сайт Meteonova составил прогноз до 27 марта. По его информации, новосибирцам стоит готовиться к перепадам температуры от -32 градусов (ночью 12 марта) до +10 градусов (днем 27 марта). Начало потепления в городе ожидается 18 марта, когда днем воздух может прогреться до +2 градусов.
Сервис «Яндекс.Погода», составил прогноз на первую половину месяца. Он тоже предупреждает о возможных перепадах температуры. Так, днем 3 марта ожидается 0 градусов, ночью 10 марта может похолодать до -30 градусов. Слабые снегопады возможны с 6 по 9 марта.
На прошедших выходных на Новосибирск обрушился февральский дождь. Когда вода стала застывать, дороги покрылись коркой льда. Как город пережил этот день, читайте в онлайн-трансляции НГС.