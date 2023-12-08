«Из-за разницы температур кажется более плотным»: над двумя ТЭЦ поднялись столбы пара — что стало причиной

8 декабря в морозный день из труб двух тепловых электростанций поднялся густой пар. Он затянул большую часть неба.
Кадры явления сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Судя по снимкам, густой пар на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 распространяется по улицам города.
Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, ТЭЦ работают в штатном режиме с повышенной тепловой нагрузкой — в соответствии с температурой наружного воздуха.
— Дым из труб содержит водяной пар. Температура смеси водяного пара и газов на выходе из трубы свыше ста градусов. На морозе, из-за разницы температур, пар визуально кажется более плотным, — объяснили специалисты. — Внимательно следим за соблюдением экологических норм на каждой станции. Системы контроля не выявляют превышения уровня загрязнения воздуха.
В СГК уточнили, что ежегодно Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу проводит замеры концентрации пыли и вредных веществ вблизи всех пяти ТЭЦ Новосибирской области. По их результатам в 2023 году, показатели оказались «существенно ниже нормы».
— Очистное оборудование улавливает выбросы с эффективностью на уровне 98–99%, — сообщили в организации. — Руководство каждой станции может в режиме онлайн получать параметры работы станции и принимать своевременные меры, если потребуется.
8 декабря в Новосибирск пришел сильный холод, он может продлиться до 13 декабря. НГС рассказывает о том, что происходит на улицах города, в режиме онлайн.