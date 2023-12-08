«Из-за разницы температур кажется более плотным»: над двумя ТЭЦ поднялись столбы пара — что стало причиной

В СГК уточнили, что ежегодно Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу проводит замеры концентрации пыли и вредных веществ вблизи всех пяти ТЭЦ Новосибирской области. По их результатам в 2023 году, показатели оказались «существенно ниже нормы».

