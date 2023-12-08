Утеплились, как смогли. Погодная аномалия накрыла Новосибирск — фото с замерзших улиц

Сегодня, 8 декабря, в Новосибирск пришел сильный холод, с этого дня началось экстремальное похолодание, которое может продлиться до 13 декабря. В области температура опустилась ниже
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как новосибирцы справляются с сильными морозами. Посмотрите на его кадры.
Синоптики предупреждают, что морозы продержатся почти неделю.
— В Новосибирской области в период с 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха
НГС в режиме онлайн следит за тем, как Новосибирск переживает экстремальные морозы.
Ранее новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на весь декабрь. Читайте, когда стоит ждать потепления и снегопадов.