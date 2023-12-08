freedom
СЕЙЧАС -35°С
Пробки 5/10
usd 92.57
eur 99.81
СрочноКто вылетел на встречку перед массовым ДТП?
Все новости
Все новости

Утеплились, как смогли. Погодная аномалия накрыла Новосибирск — фото с замерзших улиц

Температура в городе опустилась ниже -34 градусов

1 995

В ближайшие дни лучше одеваться потеплее

Поделиться

Сегодня, 8 декабря, в Новосибирск пришел сильный холод, с этого дня началось экстремальное похолодание, которое может продлиться до 13 декабря. В области температура опустилась ниже -40 градусов.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как новосибирцы справляются с сильными морозами. Посмотрите на его кадры.

Читатели НГС рассказали, что сегодня на остановках было много пассажиров, которым пришлось долго ждать транспорт

Читатели НГС рассказали, что сегодня на остановках было много пассажиров, которым пришлось долго ждать транспорт

Поделиться

Синоптики предупреждают, что морозы продержатся почти неделю.

— В Новосибирской области в период с 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 градусов и ниже, — пишет сайт Западно-Сибирского УГМС.

За ночь некоторые дороги покрылись мелкими буграми. Это создает неудобства для водителей. Город утром встал в <nobr class="_">8-балльные</nobr> пробки

За ночь некоторые дороги покрылись мелкими буграми. Это создает неудобства для водителей. Город утром встал в 8-балльные пробки

Поделиться

Новосибирцы сегодня не забыли надеть варежки, некоторые укутались в большие капюшоны

Новосибирцы сегодня не забыли надеть варежки, некоторые укутались в большие капюшоны

Поделиться

Температура утром в центре города дошла до <nobr class="_">-31 градуса</nobr>, судя по табло на здании мэрии. По информации синоптиков, днем в городе еще холоднее, <nobr class="_">-34,4 градуса</nobr>

Температура утром в центре города дошла до -31 градуса, судя по табло на здании мэрии. По информации синоптиков, днем в городе еще холоднее, -34,4 градуса

Поделиться

Некоторые закрыли шарфами и капюшонами почти всё лицо

Некоторые закрыли шарфами и капюшонами почти всё лицо

Поделиться

Другие новосибирцы грели лицо варежками — неплохой способ спастись от агрессивного холода

Другие новосибирцы грели лицо варежками — неплохой способ спастись от агрессивного холода

Поделиться

Несколько дней назад город буквально завалило снегом. На дорогах образовались <nobr class="_">11-балльные</nobr> пробки, цены на такси взлетели, а на остановках <a href="https://ngs.ru/text/winter/2023/12/06/72987644/" class="_" target="_blank">собирались толпы</a>

Несколько дней назад город буквально завалило снегом. На дорогах образовались 11-балльные пробки, цены на такси взлетели, а на остановках собирались толпы

Поделиться

Сегодня Новосибирск накрыла пелена из-за утренних морозов

Сегодня Новосибирск накрыла пелена из-за утренних морозов

Поделиться

Обь продолжает замерзать, скоро река полностью покроется льдом. Совсем недавно в МЧС сообщили, что река долго не замерзала из-за аномально теплой погоды

Обь продолжает замерзать, скоро река полностью покроется льдом. Совсем недавно в МЧС сообщили, что река долго не замерзала из-за аномально теплой погоды

Поделиться

НГС в режиме онлайн следит за тем, как Новосибирск переживает экстремальные морозы.

Ранее новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на весь декабрь. Читайте, когда стоит ждать потепления и снегопадов.

По теме

МорозХолодПохолоданиеТемпература
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter