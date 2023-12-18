В России собираются менять систему поступления в колледжи: что про это думают директора училищ и эксперты

Система образования сильно изменилась за последние
Чтобы детально разобраться в вопросе, действительно ли нынешняя система перестала работать и почему в колледжи уходит всё больше и больше девятиклассников, наши коллеги из NN.RU пообщались с директорами средних профессиональных образовательных учреждений. Также своим мнением на этот счет поделились эксперты, тесно связанные со сферой образования.
В своем заявлении Анзор Музаев отметил, что модель поступления в колледжи конкретно через конкурс аттестатов перестала работать.
— Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям, — отметил Музаев.
По словам директоров колледжей, с которыми мы разговаривали, на текущий момент никаких директив от Рособрнадзора спущено не было. Некоторые собеседники сказали, что уже «что-то слышали по этому поводу», но будущий прием на
Тем временем многие родители бьют тревогу, ведь их детям-троечникам довольно сложно попасть что в колледж, что в вуз. В первом варианте все места в группах, даже на платной основе, занимают преимущественно хорошисты и отличники, а второй иногда оказывается просто неосуществим из-за ЕГЭ.
В беседе с нами директор Нижегородского губернского колледжа Наталья Катышева заявила, что за последние годы недостатка поступающих не наблюдается. На все места в группах ведется прием по прежней системе — абитуриент приносит результаты своего аттестата и на основании этого по человеку принимается решение. Бывшие школьники могут ориентироваться на средний балл прошлого года, но не факт, что в момент их поступления он не изменится, всё зависит от общего уровня подготовленности их года выпуска.
— Конкурс на одно место — в среднем 4 человека. Например, будущие учителя начальных классов поступают со средним баллом 4,7–4,8, будущие юристы — 4,8–4,9, а есть специальности, на которых средний балл может быть и около 4. У всех есть возможность поступить, — отметила Катышева.
При этом директор акцентировала внимание, что каждый ученик должен ориентироваться на свой результат по итогам девяти классов и, соответственно, выбирать дальнейший путь по способностям.
— Возможность поступления и определения будущего есть у каждого: окончил ты девять классов, хочешь в колледж или техникум — у тебя есть такой вариант. Хочешь в десятый класс — пожалуйста. Выбор для всех одинаковый. Есть много учреждений среднего профессионального образования, где совершенно разные средние баллы аттестатов.
Осенью мы сравнивали статистику по средним баллам нескольких колледжей, и во многих местах дела обстоят примерно одинаково. Из-за сложной программы обучения и технических специальностей с низким проходным баллом можно найти разве что рабочие профессии, а вот на основные специальности, как правило, поступают хорошисты и отличники.
Как рассказала NN.RU директор Радиотехнического колледжа в Нижнем Новгороде Ирина Кормщикова, ситуация с проходным и средним баллом аттестата может меняться каждый год. Но она также отметила, что в училища идет всё больше девятиклассников, особенно на специальности, связанные с IT.
— Каждый год нам трудно предугадать, с чем придут ребята из школы. Однако даже если говорить про наш колледж, и в советское время в радиотехникуме был высокий балл. Исторически могу сказать, что всегда надо было сдать минимум на 4 и 5, потому что у нас и учиться трудно, и специальности технические, — подчеркнула Кормщикова.
Есть и другие колледжи, где представлены технические направления. Мы пообщались с главой Сормовского механического техникума Николаем Дмитричевым. Он сразу пояснил, что их абитуриенты приходят в СПО каждый год с разными результатами, поэтому определить тенденцию довольно сложно.
— При поступлении у абитуриентов количество среднего балла совершенно разное. Каждый год, опять же при поступлении, средний балл тоже разный. Это зависит от школьников конкретного года. Например, мастер по ремонту обслуживания инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства: минимальный в 2022-м проходной балл — 3,3, максимальный — 4,1. То есть — в группу берут 25 человек и последний, пограничный, был с аттестатом со средним баллом 3,3. У нынешнего первого курса самый высокий балл был 4,75 — это «информационные системы и программирование», за ним идет «оператор станков с программным управлением» с баллом 4,57, дальше — «наладка станков и оборудования в механообработке» с баллом 4,45, — разъяснил директор.
Таким образом можно понять, что у выпустившихся девятиклассников действительно есть возможность поступить в колледж даже со средним баллом аттестата ниже 4. Но нужно понимать — возможно, это будет не желаемая специальность и точно не самая популярная в выбранном месте. Здесь и встает вопрос: «Зачем дети в принципе уходят после девятого класса в колледжи, почему они не хотят получить после одиннадцатого сразу высшее образование?»
Этим вопросом задается и сам глава Рособрнадзора Музаев: «В колледжи уходят после девятого класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в десятый класс. Здесь объективностью не пахнет». К тому же Музаев напомнил, что для поступления в СПО школьникам не понадобятся результаты ОГЭ или ЕГЭ, будет достаточно лишь аттестата.
На этом моменте создается впечатление, что девятиклассники делают вполне осознанный выбор — уходят в колледж, сдав легкое ОГЭ, а этап ЕГЭ стараются просто миновать. Оно и понятно, ведь все экзамены вызывают сильное волнение, а единый государственный теперь напрямую ассоциируется с затяжным стрессом. Об этом говорит и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Как она объяснила NN.RU, школьников действительно запугали ЕГЭ.
— Ребят пугают этими экзаменами и бесперспективностью после них, если в течение года не поступил. Пока что у ребенка нет возможности повторно сдать единый экзамен сразу. К тому же 60 процентов детей после девятого класса идут получать среднее профессиональное образование, именно потому что перспектив для себя по окончании одиннадцатого класса они не видят, — считает Останина. — Число бюджетных мест в вузах не так объемно, чтобы обеспечить всех выпускников — это с одной стороны, а с другой — далеко не у всех родителей есть возможность нанять репетиторов детям для сдачи ЕГЭ.
Другая причина, которая нередко озвучивается и родителями, и абитуриентами, — молодое поколение торопится быстрее получить образование и встать на ноги. Бывшим школьникам это нужно, чтобы самостоятельно обеспечивать себя сразу после выпуска из колледжа (средний возраст выпускника СПО — 20 лет). Позже многие параллельно с работой поступают в вуз на заочное или вечернее обучение, что дешевле по стоимости и меньше по загруженности.
Своим мнением по этому поводу с NN.RU поделился и доктор педагогических наук Сергей Комков. Как считает глава Всероссийского фонда образования, нынешняя система приема девятиклассников по аттестатам вполне работает, потому что документ является показателем общего труда школьника за все годы. Но у академика есть и другие мысли на этот счет.
— Дело в том, что в среднее профессиональное училище надо принимать вообще безо всяких экзаменов. Если ученик закончил общую школу и пожелал дальше получать профессию, его надо принимать. У него на руках есть выпускной документ за курс общей школы, то есть за девять классов, и нечего морочить голову человеку — он хочет получить профессию. Нигде в Европе и вообще в мире не принято сдавать никакие вступительные экзамены в профессиональные училища.
К тому же академик призывает задуматься, всем ли нужно сразу после школы получать образование. В пример Комков поставил ребят, у которых может проявляться призвание к кулинарному искусству: «Зачем хорошему повару обучаться всяким премудростям, изучать массу языков, каких-то дополнительных предметов, которые ему не нужны будут по жизни? Если он станет прекрасным шеф-поваром, ему это совершенно ни к чему». Одновременно с этим доктор педагогических наук отметил, что многие школьники не доросли до получения следующего образования в принципе.
— Если человек не хочет получать среднее образование, его заставлять насильно не нужно. Он, может быть, дорастет когда-нибудь, так сказать мозги на место встанут и он сам придет к этому. Для этих целей надо возрождать систему вечерних школ, которая весьма активно действовала в советские годы. Не надо всех в обязаловку запихивать в среднюю школу, точно так же как не надо всех пихать в вузы, что пытались сделать у нас в
Но у главы Рособрнадзора Музаева есть и сторонники. Например, его предшественник Виктор Болотов. Он рассказал нам, с чем связано желание изменить систему поступления в колледжи и при чём здесь тот самый экзамен ОГЭ, который сейчас, по сути, нигде не учитывается.
— Во-первых, идея поступать в техникум, или колледж на сегодняшнем языке, на основе данных ОГЭ создавалась с самого начала, когда только еще вводили общероссийский государственный экзамен. И в этом плане идея разумная, но там есть одна проблема. Дело в том, что трудно гарантировать, что результаты ОГЭ в одном регионе эквивалентны результатам ОГЭ в другом регионе, потому что правила местные могут варьироваться. То есть в колледжи часто идет набор не только из одного субъекта, но и из других — соседних или совсем далеко расположенных. Поэтому тут сначала надо будет решить проблему приведения к выполнению единой процедуры приема по ОГЭ и контролировать соблюдение этой процедуры во всех регионах.
При этом экс-глава Рособрнадзора не отрицает, что ЕГЭ является причиной стресса у школьника, однако волнение вызывает и любое другое испытание по окончании образовательного процесса.
— Любой экзамен для нормального ребенка — это всегда переживание. Я знаю директоров колледжей, которые не верят оценкам в аттестатах. Например, приехал поступать ребенок с тройкой из хорошей, сильной школы и приехал другой ребенок из какой-нибудь неважной школы с четверкой. Кто из них лучше? То есть одна и та же оценка может соответствовать разным уровням знаний. И это тоже давно установленный факт. Действующая модель неидеальна. Но для того чтобы от нее отказаться, необходимо, конечно, готовиться и 2–3 года проводить эксперименты.
Любая система рано или поздно требует улучшений. Так происходит и с образованием. Какие нововведения введут в следующем году (и введут ли), сказать сложно.