В России собираются менять систему поступления в колледжи: что про это думают директора училищ и эксперты



Своим мнением по этому поводу с NN.RU поделился и доктор педагогических наук Сергей Комков. Как считает глава Всероссийского фонда образования, нынешняя система приема девятиклассников по аттестатам вполне работает, потому что документ является показателем общего труда школьника за все годы. Но у академика есть и другие мысли на этот счет.



— Дело в том, что в среднее профессиональное училище надо принимать вообще безо всяких экзаменов. Если ученик закончил общую школу и пожелал дальше получать профессию, его надо принимать. У него на руках есть выпускной документ за курс общей школы, то есть за девять классов, и нечего морочить голову человеку — он хочет получить профессию. Нигде в Европе и вообще в мире не принято сдавать никакие вступительные экзамены в профессиональные училища.



К тому же академик призывает задуматься, всем ли нужно сразу после школы получать образование. В пример Комков поставил ребят, у которых может проявляться призвание к кулинарному искусству: «Зачем хорошему повару обучаться всяким премудростям, изучать массу языков, каких-то дополнительных предметов, которые ему не нужны будут по жизни? Если он станет прекрасным шеф-поваром, ему это совершенно ни к чему». Одновременно с этим доктор педагогических наук отметил, что многие школьники не доросли до получения следующего образования в принципе.



— Если человек не хочет получать среднее образование, его заставлять насильно не нужно. Он, может быть, дорастет когда-нибудь, так сказать мозги на место встанут и он сам придет к этому. Для этих целей надо возрождать систему вечерних школ, которая весьма активно действовала в советские годы. Не надо всех в обязаловку запихивать в среднюю школу, точно так же как не надо всех пихать в вузы, что пытались сделать у нас в 90-е , когда была дана команда всем обязательно получать высшее образование и когда угробили фактически все профтехучилища.