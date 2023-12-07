Морозы и дети: когда не надо вести ребенка в школу в Новосибирске — показываем в одной картинке

Сегодня, 7 декабря, утром в городе начались морозы и многие родители задались вопросом, будить ли ребенка и отправлять его в школу. В понедельник мэрия рассказала, при каких температурах школьники могут избежать занятий. НГС собрал всю информацию в одной картинке.
При морозе —25 градусов в учебные заведения могут не идти дошкольники и дети 1–4-х классов, при температуре —30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов. И при температуре —35 градусов и ниже — ученики 10–11-х классов.
Как добавили в департаменте образования мэрии Новосибирска, родители сами принимают решение о посещении школы. Законный представитель должен под свою ответственность сообщить классному руководителю в администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут считаться пропусками по неуважительной причине.
При посещении школ и детских садов в морозы родителям необходимо обеспечить сопровождение учащихся начальных классов в школу и обратно домой.
До 13 декабря в Новосибирской области обещают морозы. Температура может опуститься до -40 градусов.