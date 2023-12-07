Морозы и дети: когда не надо вести ребенка в школу в Новосибирске — показываем в одной картинке

Сегодня, 7 декабря, утром в городе начались морозы и многие родители задались вопросом, будить ли ребенка и отправлять его в школу. В понедельник мэрия рассказала, при каких температурах школьники могут избежать занятий. НГС собрал всю информацию в одной картинке.