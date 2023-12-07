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Морозы и дети: когда не надо вести ребенка в школу в Новосибирске — показываем в одной картинке

В четверг, 7 декабря, в регион пришли низкие температуры

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В Новосибирске температура опустилась до -25 градусов

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Сегодня, 7 декабря, утром в городе начались морозы и многие родители задались вопросом, будить ли ребенка и отправлять его в школу. В понедельник мэрия рассказала, при каких температурах школьники могут избежать занятий. НГС собрал всю информацию в одной картинке.

При морозе —25 градусов в учебные заведения могут не идти дошкольники и дети 1–4-х классов, при температуре —30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов. И при температуре —35 градусов и ниже — ученики 10–11-х классов.

Родители сами решают, вести ли ребенка в школу

Родители сами решают, вести ли ребенка в школу

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Как добавили в департаменте образования мэрии Новосибирска, родители сами принимают решение о посещении школы. Законный представитель должен под свою ответственность сообщить классному руководителю в администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут считаться пропусками по неуважительной причине.

При посещении школ и детских садов в морозы родителям необходимо обеспечить сопровождение учащихся начальных классов в школу и обратно домой.

До 13 декабря в Новосибирской области обещают морозы. Температура может опуститься до -40 градусов.

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МорозНовосибирскШколаДети
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