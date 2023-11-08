Студенты работают в тайге и покоряют Олимпийские игры: побывали в одном из самых известных вузов Иркутска

Мы продолжаем знакомить читателей с вузами страны. На этот раз расскажем об Иркутском аграрном университете — единственном региональном вузе, где готовят специалистов для сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. В свое время здесь учился многократный участник Олимпийских игр, а сейчас студенты разработали новый сорт картофеля «бабр». Выпускники института контролируют количество вредных веществ в почве, продуктах и питьевой воде благодаря аппарату «Кельтран».
Выпускники Иркутского ГАУ ценятся по всей стране. Они ежегодно проводят опыты по выращиванию культур, живут в тайге и разрабатывают современные биотехнологии.
— Николай Николаевич, расскажите о вузе, который вы возглавляете, чем он славится и каких специалистов вы готовите?
— В следующем году вузу исполнится 90 лет. У нас богатая история. В Великую Отечественную в нашем институте был госпиталь, а в восьмидесятые нас наградили орденом Дружбы народов. Сейчас мы ставим большие планы и высокие цели, чтобы выпускать людей, которые будут гореть своей профессией и тем, чем занимаются. Мы планируем обучать ребят новым специальностям, строить современные аудитории и развивать производственные площадки, ведь Иркутский ГАУ дает образование вне времени и моды. Сельское хозяйство всегда было востребованной сферой, особенно сейчас, когда государство спонсирует и помогает его развивать.
Здесь работают опытные преподаватели, некоторые из них — практики, которые объясняют всё простым и доходчивым языком. А чтобы у студентов был разный досуг, организовываем для них спортивные занятия и творческие мероприятия. Многие наши ребята выступают на сцене и занимаются искусством.
В вузе можно получить платное образование, не тратя ни рубля, благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Также выпускники получают государственную поддержку при трудоустройстве.
Сейчас мы готовим специалистов самых разных направлений. Это и аграрные специальности: агрономы, ветврачи, ветеринарно-санитарные эксперты, зоотехники. Технические: инженеры, автомобилисты, электроэнергетики и теплоэнергетики, землеустроители и айтишники. Экономические: экономисты, бухгалтеры, специалисты по экономической безопасности. А еще есть «романтические» — это охотоведы-биологи, экологи, специалисты по лесному делу и аквакультуре, ландшафтные архитекторы.
Самые популярные — ветеринария, электроэнергетика, электротехника и землеустройство.
— Сейчас востребованы специалисты агропромышленности и биотехнологий?
— Очень востребованы! Ведь мы не перестаем выполнять задачу импортозамещения.
— Студенты вашего вуза говорят, что для них создали кабинеты с высокотехнологичным оборудованием. Каким?
— В учебных аудиториях есть «Кельтран», на котором студенты определяют содержание белка и азота в еде и молочных продуктах, кормах, напитках, почве, воде, медикаментах, химических веществах, образцах осадков и других веществах.
С помощью спектрофотометров будущие аграрии тренируются следить за качеством питьевой, природной и сточной воды. Ее качество определяют фотометрическим методом: алюминий, медь, серебро, фосфор, цианиды, цинк. Наши студенты учатся контролировать содержание химических веществ в почве, проверяют на содержание опасных веществ продукты, алкоголь и корма для животных.
В вузе есть лаборатория качества зерна, приборы в которой дают определить количество и качество клейковины в зерне, содержание белка, стекловидность. Есть и лаборатория качества кормов, где на приборе «Капель-105М» студенты учатся важным навыкам, которые потом им пригодятся в ветеринарии и зоотехнии.
— Где студенты проходят практику?
— Молокозаводы, мясокомбинаты, хлебозаводы, лаборатории фитосанитарного контроля, фермерские хозяйства, городские хозяйства.
У вуза заключено больше 500 договоров с организациями различных отраслей, а в базе практической подготовки — около 300 организаций. По программе «Комплексное развитие сельских территорий», которую реализовывает Министерство сельского хозяйства РФ, ребята проходят оплачиваемую практику — 1000 рублей в день.
— Ваши студенты активно совершенствуют Прибайкалье. Что им уже удалось изменить?
— Они проводят научно-исследовательские работы для повышения плодородия почв. Это происходит при разработке современных технологий возделывания культур. Используют приемы обработки почвы, севооборотов, способов и доз внесения органических и минеральных удобрений, разрабатывают системы интегрированной защиты растений и комплектации машинотракторного парка. И это не только территория Прибайкалья, но и за пределами Иркутской области.
— В селекционно-семеноводческом центре «Ангара» ваши студенты вывели элитные семена яровой пшеницы. Как появилась эта разработка?
— В селекционно-семеноводческом центре «Ангара» ученые и студенты университета занимаются селекцией яровой пшеницы и картофеля, семеноводством сортов селекции Иркутского ГАУ и других учреждений Российской Федерации.
Основная задача — импортозамещение иностранных сортов зерна и картофеля сортами отечественной разработки. Также хотим вывести элитные семена.
— А какие самые интересные разработки были у ваших студентов?
— Модуль управления микроклиматом теплиц и животноводческих помещений, переработки сельскохозяйственной продукции, участие в селекции сортов картофеля. В Иркутском ГАУ был выведен сорт картофеля «бабр».
— Много времени уделяете научной работе?
— Всё зависит от желания студента заниматься наукой. А для этого есть все возможности, начиная от 30 научных студенческих кружков и заканчивая лабораториями и опытными полями. Например, студенты факультета биотехнологий и ветеринарной медицины еженедельно занимаются в анатомическом кружке. Студенты института управления природными ресурсами отправляются в научные экспедиции и проводят учебную практику на базе университета в тайге. Ребята агрономического факультета ежегодно закладывают опыты по выращиванию культур. Два раза в год проводятся научные студенческие конференции. Те, кто занимается наукой, получают повышенную стипендию.
— Насколько сложно учиться в Иркутском ГАУ?
— Как и в любом вузе, всё зависит от старания студента. Условия для комфортного обучения есть: кампус в шаговой доступности от университета с хорошими уютными общежитиями, оборудованные аудитории, электронная образовательная среда, спортивные залы и столовая.
— Откуда в основном приезжают ваши студенты?
— Очень обширная география. Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Тыва, Красноярский край. По недавнему мониторингу — 56 регионов страны. Кроме того, 780 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Монголия, Китай, Вьетнам, Индия, Конго, Алжир, Лаос, Нигерия.
— А много бюджетных мест?
— Больше 1000 бюджетных мест. В 2023 году — 1100, включая среднее профессиональное образование. У нас есть и колледж на базе 9 и 11 классов, в котором сейчас около 1000 студентов.
— Расскажите о ваших известных выпускниках. Какими они были в студенчестве и чего добились сейчас?
— Нам есть чем гордиться, наши выпускники работают в органах власти, руководителями предприятий, главами крестьянских фермерских хозяйств. Среди них есть и медийные личности, и спортсмены. В вузе есть замечательная традиция: больше тридцати лет каждую третью пятницу апреля проводится встреча выпускников «20 лет спустя». Но всегда приезжают и те, кто окончил вуз 25, 30, 35, 40, 45 и 50 лет назад. Иркутский ГАУ настолько западает в душу, что выпускники хотят возвращаться сюда снова и вспоминать студенческие годы.
Самый знаменитый выпускник — Александр Ежевский, министр транспортного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, советник министра сельского хозяйства России, награжденный многочисленными трудовыми орденами.
— В вузе есть и студенческие отряды. Поддерживаете активистскую жизнь ребят?
— Да, студенческие отряды Иркутского ГАУ активно работают на уборке урожая, сборе дикоросов, в животноводческих отрядах. Администрация университета поддерживает ребят на всех этапах, отмечает их достижения на уровне правительства региона.
— А какие еще студенческие движения есть в университете?
— Волонтерское движение «ДвижИрГАУ», казачий клуб и пожарная дружина.
— У самого университета богатая история, особенно в предвоенные годы. Рассказываете студентам о памятных датах вуза?
— У нас есть музей истории Иркутского ГАУ. Для всех первокурсников в обязательном порядке проводятся кураторские часы об истории университета: бывшей академии и сельскохозяйственного института. Проводим экскурсии, рассказываем о событиях и традициях на Дне университета.