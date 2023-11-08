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Интервью

Студенты работают в тайге и покоряют Олимпийские игры: побывали в одном из самых известных вузов Иркутска

Чем уникален Иркутский ГАУ, в честь кого он назван и почему выпускники вуза сейчас особенно ценятся, рассказал ректор университета Николай Дмитриев

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В следующем году вузу исполнится 90 лет

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Мы продолжаем знакомить читателей с вузами страны. На этот раз расскажем об Иркутском аграрном университете — единственном региональном вузе, где готовят специалистов для сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. В свое время здесь учился многократный участник Олимпийских игр, а сейчас студенты разработали новый сорт картофеля «бабр». Выпускники института контролируют количество вредных веществ в почве, продуктах и питьевой воде благодаря аппарату «Кельтран».

Выпускники Иркутского ГАУ ценятся по всей стране. Они ежегодно проводят опыты по выращиванию культур, живут в тайге и разрабатывают современные биотехнологии.

Николай Дмитриев, ректор университета

Николай Дмитриев, ректор университета

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— Николай Николаевич, расскажите о вузе, который вы возглавляете, чем он славится и каких специалистов вы готовите?

— В следующем году вузу исполнится 90 лет. У нас богатая история. В Великую Отечественную в нашем институте был госпиталь, а в восьмидесятые нас наградили орденом Дружбы народов. Сейчас мы ставим большие планы и высокие цели, чтобы выпускать людей, которые будут гореть своей профессией и тем, чем занимаются. Мы планируем обучать ребят новым специальностям, строить современные аудитории и развивать производственные площадки, ведь Иркутский ГАУ дает образование вне времени и моды. Сельское хозяйство всегда было востребованной сферой, особенно сейчас, когда государство спонсирует и помогает его развивать.

В вузе можно получить платное образование, не тратя ни рубля

В вузе можно получить платное образование, не тратя ни рубля

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Здесь работают опытные преподаватели, некоторые из них — практики, которые объясняют всё простым и доходчивым языком. А чтобы у студентов был разный досуг, организовываем для них спортивные занятия и творческие мероприятия. Многие наши ребята выступают на сцене и занимаются искусством.

В вузе можно получить платное образование, не тратя ни рубля, благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Также выпускники получают государственную поддержку при трудоустройстве.

Сейчас мы готовим специалистов самых разных направлений. Это и аграрные специальности: агрономы, ветврачи, ветеринарно-санитарные эксперты, зоотехники. Технические: инженеры, автомобилисты, электроэнергетики и теплоэнергетики, землеустроители и айтишники. Экономические: экономисты, бухгалтеры, специалисты по экономической безопасности. А еще есть «романтические» — это охотоведы-биологи, экологи, специалисты по лесному делу и аквакультуре, ландшафтные архитекторы.

Самые популярные — ветеринария, электроэнергетика, электротехника и землеустройство.

— Сейчас востребованы специалисты агропромышленности и биотехнологий?

— Очень востребованы! Ведь мы не перестаем выполнять задачу импортозамещения.

Специалисты агропромышленности и биотехнологий сегодня очень востребованы

Специалисты агропромышленности и биотехнологий сегодня очень востребованы

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— Студенты вашего вуза говорят, что для них создали кабинеты с высокотехнологичным оборудованием. Каким?

— В учебных аудиториях есть «Кельтран», на котором студенты определяют содержание белка и азота в еде и молочных продуктах, кормах, напитках, почве, воде, медикаментах, химических веществах, образцах осадков и других веществах.

С помощью спектрофотометров будущие аграрии тренируются следить за качеством питьевой, природной и сточной воды. Ее качество определяют фотометрическим методом: алюминий, медь, серебро, фосфор, цианиды, цинк. Наши студенты учатся контролировать содержание химических веществ в почве, проверяют на содержание опасных веществ продукты, алкоголь и корма для животных.

Будущие аграрии тренируются следить за качеством питьевой, природной и сточной воды

Будущие аграрии тренируются следить за качеством питьевой, природной и сточной воды

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В вузе есть лаборатория качества зерна, приборы в которой дают определить количество и качество клейковины в зерне, содержание белка, стекловидность. Есть и лаборатория качества кормов, где на приборе «Капель-105М» студенты учатся важным навыкам, которые потом им пригодятся в ветеринарии и зоотехнии.

— Где студенты проходят практику?

— Молокозаводы, мясокомбинаты, хлебозаводы, лаборатории фитосанитарного контроля, фермерские хозяйства, городские хозяйства.

У вуза заключено больше 500 договоров с организациями различных отраслей, а в базе практической подготовки — около 300 организаций. По программе «Комплексное развитие сельских территорий», которую реализовывает Министерство сельского хозяйства РФ, ребята проходят оплачиваемую практику — 1000 рублей в день.

У вуза заключено больше 500 договоров с организациями различных отраслей для прохождения практики

У вуза заключено больше 500 договоров с организациями различных отраслей для прохождения практики

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— Ваши студенты активно совершенствуют Прибайкалье. Что им уже удалось изменить?

— Они проводят научно-исследовательские работы для повышения плодородия почв. Это происходит при разработке современных технологий возделывания культур. Используют приемы обработки почвы, севооборотов, способов и доз внесения органических и минеральных удобрений, разрабатывают системы интегрированной защиты растений и комплектации машинотракторного парка. И это не только территория Прибайкалья, но и за пределами Иркутской области.

— В селекционно-семеноводческом центре «Ангара» ваши студенты вывели элитные семена яровой пшеницы. Как появилась эта разработка?

— В селекционно-семеноводческом центре «Ангара» ученые и студенты университета занимаются селекцией яровой пшеницы и картофеля, семеноводством сортов селекции Иркутского ГАУ и других учреждений Российской Федерации.

Студенты проводят научно-исследовательские работы для повышения плодородия почв

Студенты проводят научно-исследовательские работы для повышения плодородия почв

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Основная задача — импортозамещение иностранных сортов зерна и картофеля сортами отечественной разработки. Также хотим вывести элитные семена.

— А какие самые интересные разработки были у ваших студентов?

— Модуль управления микроклиматом теплиц и животноводческих помещений, переработки сельскохозяйственной продукции, участие в селекции сортов картофеля. В Иркутском ГАУ был выведен сорт картофеля «бабр».

— Много времени уделяете научной работе?

— Всё зависит от желания студента заниматься наукой. А для этого есть все возможности, начиная от 30 научных студенческих кружков и заканчивая лабораториями и опытными полями. Например, студенты факультета биотехнологий и ветеринарной медицины еженедельно занимаются в анатомическом кружке. Студенты института управления природными ресурсами отправляются в научные экспедиции и проводят учебную практику на базе университета в тайге. Ребята агрономического факультета ежегодно закладывают опыты по выращиванию культур. Два раза в год проводятся научные студенческие конференции. Те, кто занимается наукой, получают повышенную стипендию.

Для научной работы есть все возможности

Для научной работы есть все возможности

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— Насколько сложно учиться в Иркутском ГАУ?

— Как и в любом вузе, всё зависит от старания студента. Условия для комфортного обучения есть: кампус в шаговой доступности от университета с хорошими уютными общежитиями, оборудованные аудитории, электронная образовательная среда, спортивные залы и столовая.

— Откуда в основном приезжают ваши студенты?

— Очень обширная география. Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Тыва, Красноярский край. По недавнему мониторингу — 56 регионов страны. Кроме того, 780 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Монголия, Китай, Вьетнам, Индия, Конго, Алжир, Лаос, Нигерия.

— А много бюджетных мест?

— Больше 1000 бюджетных мест. В 2023 году — 1100, включая среднее профессиональное образование. У нас есть и колледж на базе 9 и 11 классов, в котором сейчас около 1000 студентов.

В Иркутском ГАУ учатся студенты из 56 регионов страны

В Иркутском ГАУ учатся студенты из 56 регионов страны

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— Расскажите о ваших известных выпускниках. Какими они были в студенчестве и чего добились сейчас?

— Нам есть чем гордиться, наши выпускники работают в органах власти, руководителями предприятий, главами крестьянских фермерских хозяйств. Среди них есть и медийные личности, и спортсмены. В вузе есть замечательная традиция: больше тридцати лет каждую третью пятницу апреля проводится встреча выпускников «20 лет спустя». Но всегда приезжают и те, кто окончил вуз 25, 30, 35, 40, 45 и 50 лет назад. Иркутский ГАУ настолько западает в душу, что выпускники хотят возвращаться сюда снова и вспоминать студенческие годы.

Самый знаменитый выпускник — Александр Ежевский, министр транспортного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, советник министра сельского хозяйства России, награжденный многочисленными трудовыми орденами.

— В вузе есть и студенческие отряды. Поддерживаете активистскую жизнь ребят?

— Да, студенческие отряды Иркутского ГАУ активно работают на уборке урожая, сборе дикоросов, в животноводческих отрядах. Администрация университета поддерживает ребят на всех этапах, отмечает их достижения на уровне правительства региона.

В университете поддерживают и спортивные начинания ребят

В университете поддерживают и спортивные начинания ребят

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— А какие еще студенческие движения есть в университете?

— Волонтерское движение «ДвижИрГАУ», казачий клуб и пожарная дружина.

— У самого университета богатая история, особенно в предвоенные годы. Рассказываете студентам о памятных датах вуза?

— У нас есть музей истории Иркутского ГАУ. Для всех первокурсников в обязательном порядке проводятся кураторские часы об истории университета: бывшей академии и сельскохозяйственного института. Проводим экскурсии, рассказываем о событиях и традициях на Дне университета.

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