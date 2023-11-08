Студенты работают в тайге и покоряют Олимпийские игры: побывали в одном из самых известных вузов Иркутска

В вузе можно получить платное образование, не тратя ни рубля, благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Также выпускники получают государственную поддержку при трудоустройстве.



Сейчас мы готовим специалистов самых разных направлений. Это и аграрные специальности: агрономы, ветврачи, ветеринарно-санитарные эксперты, зоотехники. Технические: инженеры, автомобилисты, электроэнергетики и теплоэнергетики, землеустроители и айтишники. Экономические: экономисты, бухгалтеры, специалисты по экономической безопасности. А еще есть «романтические» — это охотоведы-биологи, экологи, специалисты по лесному делу и аквакультуре, ландшафтные архитекторы.

