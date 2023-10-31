Смартфоны под замок? На уроках опять запретят телефоны — как учителя будут отбирать их у школьников

Никаких смартфонов

Главным изменением в законопроекте, на который все обратили внимание, стал запрет на использование смартфонов во время занятий. Один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что за это выступают около 80% учителей и родителей школьников. Депутат напомнила, что Минпросвещения еще в прошлом году запретило пользоваться телефонами на уроках, и это одобрили педагоги и родители.

— Но одного инструктивного письма оказалось недостаточно, и пришлось запретить пользоваться смартфонами на законодательном уровне. А как запретить — должно думать профильное министерство, — добавила Нина Останина.