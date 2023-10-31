Смартфоны под замок? На уроках опять запретят телефоны — как учителя будут отбирать их у школьников

В Госдуму внесли законопроект, который будет регулировать правила поведения школьников на уроках. Самое главное изменение — детям собираются запретить пользоваться смартфонами на уроках. В прошлом году такой запрет уже вводило Минпросвещения. Но, судя по всему, этого оказалось недостаточно, и теперь смартфоны в школах собираются запретить на законодательном уровне. Разбираемся, зачем это вообще понадобилось, как школьников будут лишать телефонов на уроках и что обо всём этом думают сами учителя.
Никаких смартфонов
Главным изменением в законопроекте, на который все обратили внимание, стал запрет на использование смартфонов во время занятий. Один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что за это выступают около 80% учителей и родителей школьников. Депутат напомнила, что Минпросвещения еще в прошлом году запретило пользоваться телефонами на уроках, и это одобрили педагоги и родители.
— Но одного инструктивного письма оказалось недостаточно, и пришлось запретить пользоваться смартфонами на законодательном уровне. А как запретить — должно думать профильное министерство, — добавила Нина Останина.
Депутат привела в пример одну из школ, которую недавно посетила: в ней дети перед началом занятий приносят телефон в отдельную комнату с ячейками и оставляют его там до конца уроков. Если родителям нужно связаться с ребенком — они всегда могут сделать это через классного руководителя.
Нина Останина подчеркнула, что для детей с проблемами со здоровьем сделают исключение. Например, школьники с сахарным диабетом или с проблемами с сердцем смогут оставить у себя телефон, чтобы в случае необходимости оперативно связаться с родителями.
При этом запрет смартфонов на уроках не означает, что их вообще нельзя приносить в школу. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что использовать телефон на уроке школьникам может разрешить только учитель.
— Как и мои коллеги, подчеркну, что речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя, — передает ТАСС слова Кравцова. — А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору.
Министр подчеркнул, что таким образом школьники смогут ответственно вести себя на уроках и полностью включиться в процесс обучения. О том, что смартфоны можно взять в классе, если того требует учебная программа, говорится и в законопроекте. Однако этот пункт может исчезнуть уже во втором чтении.
— Я получила много негативных реакций на то, что в законопроекте можно пользоваться телефоном, если учитель допускает это в учебной программе, — отметила Нина Останина. — Будем думать, оставить или нет.
Во втором чтении могут расширить и количество запрещенных на уроках гаджетов. Пока что в законопроекте указаны только «средства связи», а, например, о портативных игровых консолях — ни слова. Но эту лазейку для учеников депутат пообещала исправить.
Что думают учителя
Некоторые учебные заведения не стали дожидаться юридических изменений. Учитель математики высшей категории школы «Гелиос» в Екатеринбурге Людмила Марнова заявила, что их ученики уже живут по новым правилам.
— В нашей школе телефоны сдают при входе в школу и возвращают после последнего урока. Дети привыкли, родители — за, — рассказала Людмила Марнова.
По словам учителя, после введения этого правила школьники стали меньше списывать — им приходится полагаться только на свои знания. Людмила Маркова отмечает, что это сказывается и на прохождении экзаменов.
— На экзаменах сейчас очень трудно списать: пишут в другой школе, проходят через металлоискатель, с собой только ручка, камеры пишут весь экзамен от начала до конца, — отмечает Людмила Марнова. — Те, у кого телефон — лучший друг и помощник, экзамен не могут сдать: статистика по математике в этом году в 9-м классе ужасающая — по полкласса двоек. У нас в школе такого нет по разным причинам, одна из них: на уроке не спишешь, приходится учить.
Учитель филологии СУНЦ УрФУ Евгения Сергеева считает, что в некоторых случаях телефон на уроке может быть скорее полезным, чем вредным.
— Телефоны на уроках для учителей стали определенным триггером того, что ученик отвлекается. Но так ли это на самом деле? Возможно, ученик ищет дополнительный материал по теме урока или, например, на уроках литературы ищет текст для работы в классе, — отмечает Евгения Сергеева.
Учитель признает, что так происходит далеко не всегда. Но при этом возможность вернуть ребенка из смартфона обратно на урок вполне реальна.
— На своем опыте скажу, что для меня телефон у ученика на уроке — своеобразный сигнал того, что нужно привлечь внимание к ходу урока, задать вопрос, который сыграет на руку учителю и даст возможность для дальнейшего плодотворного взаимодействия, — рассказала Евгения Сергеева.
По мнению Евгении Сергеевой, решать вопрос дисциплины на уроке на законодательном уровне бессмысленно.
— Скорее всего, самым успешным выходом из ситуации «телефоны на уроке» будет политика самого образовательного учреждения, — заключила Евгения Сергеева.
Как еще школьникам и учителям вести себя на уроках
Смартфоны — не единственное, что обсуждается в законопроекте. Также в документе прописаны и последствия хулиганства: если школьник не соблюдает дисциплину и мешает одноклассникам, к нему могут применить «дисциплинарные взыскания». Но, по мнению Нины Останиной, наказывать детей за проступки не стоит.
— Здесь надо сначала пригласить родителей, узнать, почему так вызывающе ведет себя ребенок. Подумать и учителю, может, он слишком строг, а может, ребенок хотел обратить на себя особенное внимание, — отмечает Нина Останина. — Я против того, чтобы применялись дисциплинарные меры до того, как мы поняли, что происходит с ребенком и почему он так себя ведет.
Если же школьник продолжит хулиганить, то его могут наказать: вызвать родителей или удалить с уроков.
Еще одним пунктом в законопроекте значится «недопущение применения физического и психического насилия». Как объяснила Нина Останина, это касается уже педагогов — поправка должна позитивно повлиять на образ учителя в глазах детей.
— Любой процесс должен быть двусторонним. Учитель не должен срываться на детях, должен уметь выдержать провокативное воздействие, — считает Нина Останина. — Недопустимо оскорбление ребенка и психическое воздействие на него.
Депутат подчеркнула, что если учитель всё же сорвался на ребенка, то его нужно сразу же отстранять от работы:
— Дисциплинарные меры незамедлительно — такому педагогу нет места в работе с детьми. Сорвался — значит нет у него педагогического таланта и психического здоровья, чтоб учить детей.
Как понять, что учитель действительно сорвался на ребенка? Ведь после запрета смартфонов на уроках у школьников не будет возможности снять неподобающее поведение на видео, чтобы доказать свою правоту. По словам Нины Останиной, происходящее на уроке и так фиксируется: в каждом кабинете есть видеокамера, которая записывает происходящее в классе.
— Меня заверили, что везде есть видеокамеры, и они всё записывают, — заявила Нина Останина. — Кроме того, достаточно заявления детей или родителей, чтобы можно было нажаловаться на педагога. Были случаи, которые и без записи становились достоянием общественности.