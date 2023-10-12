«Просто выкинули на улицу». Мать десятерых детей, отец которых служит на СВО, — о том, как ее ребенка отчислили из РУДН

Москвичка Елена воспитывает десятерых детей, четверо из них — с инвалидностью. Отец семейства Алексей служит по контракту на СВО: мужчина решил обезопасить родных от финансовых проблем после того, как автосервис, в котором он работал, сильно урезал ему зарплату.
Наши коллеги из MSK1.RU уже рассказывали, как семья живет после ухода отца на фронт, а в этом материале Елена пожаловалась на новые трудности, с которыми пришлось столкнуться их семье: дочь Татьяну, мечтавшую стать врачом и перешедшую на второй курс лечфака, отчисляют из РУДН за неуплату. Девушке так и не выделили бюджетное место, положенное ей как ребенку участника СВО. Подробности — в материале MSK1.RU.
С 1 сентября 2023 года в силу вступил приказ Минобрнауки о переводе на бесплатное обучение участников СВО и их детей. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
Непростое время
Когда мы в прошлый раз общались с Еленой, инвалидность была оформлена только у двоих детей, теперь же особенных членов семьи стало четверо. Женщине стало действительно тяжело как сидеть с непростыми малышами, так и заниматься бюрократической волокитой.
— Я мама десятерых детей, из них у меня четыре инвалида. В августе оформила инвалидность третьему ребенку, сейчас четвертому. Это серьезное горе в семье, куча проблем, обследований, у меня руки опускаются. Один ребенок психически нездоровый, каждый день у меня с ним стресс, — призналась женщина.
Тане, студентке лечебного факультета РУДН, приходилось учиться именно в этой тяжелой атмосфере: папа находится на фронте, мама погружена в заботы и хлопоты, связанные с младшими детьми, дома идет ремонт, который никак не завершится из-за отцовских выплат, которые семья получает от Минобороны нерегулярно — иногда денег приходится ждать по несколько месяцев.
Несмотря на это, девушка хорошо справлялась с поставленной задачей: она закрывала все сессии вовремя, без долгов, а учиться ей очень нравилось. Татьяна действительно хотела стать врачом, поэтому новости об отчислении стали громом среди ясного неба. Рассказывая нам об этом, Елена несколько раз не смогла сдержать слёз.
— Ребенка отчисляют, ребенка из семьи, где десять детей, где такая серьезная ситуация, где папа находится на СВО, — возмутилась женщина. — Ему разбили голову, сотрясение мозга он получил, а дочь должны отчислить!
Как так вышло
На первый год обучения Тани на лечебном факультете родителям пришлось потратить материнский капитал. Весной Елена просила предоставить какие-либо льготы — к тому моменту папа уже ушел на фронт, но университет согласился только на скидку. При этом материнский капитал покрыл всю сумму в полном объеме, без учета скидки. Остаток должен был в качестве переплаты перейти на третий семестр.
Летом стало известно о том, что «детям СВО» теперь выделяются бюджетные места, и Елена отправилась в университет, чтобы попросить перевести ребенка на бесплатное обучение. После этого началась непонятная волокита: представители вуза просили писать различные письма и требования, выносили ее запросы «на рассмотрение», а в конечном итоге заявили, что в любом институте есть сроки, в которые можно подать на рассмотрение на перевод на бюджетные места. Вся проблема заключалась в том, что сроки пришлись на ноябрь, а оплату нового семестра потребовали внести максимум в сентябре.
Обучение медицине — удовольствие не из дешевых, и многодетная семья не смогла найти деньги на оплату нового семестра. В результате девочка попала в списки на отчисление.
— У меня четыре постоянно орущих ребенка, которых нужно за ручку везде водить, это очень тяжело. Находясь в такой обстановке, я прошу вуз помочь мне перевести ребенка на бюджет и не получаю помощи, — пожаловалась Елена. — Девочка растет в такой обстановке, она старается, плачет. Очень хочет учиться на отлично, мечтает стать хорошим врачом, не гуляет, всю себя посвящает только учебе. Но ребенка выкинули на улицу, хотя везде написано: «Защищайте Родину — мы вам будем помогать».
MSK1.RU направил запрос в пресс-службу РУДН. После публикации на сайте в университете заявили, что девочку перевели на бесплатное обучение.
— Студентка была переведена на бюджет 29 сентября, приказ
Сразу после этого журналисты снова связались с Еленой, и она опровергла информацию, которую MSK1.RU сообщили в университете.
— Никто с нами не связывался и о переводе на бюджет не говорил. Буквально пять минут назад дочери позвонили и сказали, что ждут ее сегодня на разговор, ранее была информация только об отчислении, а связались с дочерью только после вашей публикации. Я очень рада, если ее действительно переведут, — сказала женщина, но позже перезвонила и сообщила радостную новость:
— Таню действительно перевели на бюджет, мы очень счастливы. Я не знаю, действительно ли они сделали это и сообщили сразу, либо же провели ее задним числом после вашей публикации, но мы поговорили, и со мной в вузе пообщались очень тепло, по-человечески, претензий к ним нет. Спасибо за вашу помощь, — сказала она.
Ранее мы публиковали тяжелую историю многодетного отца. Вадим живет в Москве уже много лет, но каждый день боится оказаться на улице с детьми. Мужчина беспокоится за судьбу жены и четверых дочерей: ни у кого из семьи нет прописки. Они не могут позволить себе купить квартиру, а на бесплатное жилье не рассчитывают из-за отсутствия регистрации. Мы рассказывали историю многодетной семьи без прописки.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Почитайте также мнение экспертов о том, почему выплаты семьям с детьми не помогут поднять рождаемость: экономист и демограф объяснили MSK1.RU, почему Россия по-прежнему находится на грани демографической катастрофы.
Кроме того, мы рассказывали, как преподаватели относятся к тому, что бюджетные места в вузах стали занимать участники СВО и их дети.