«Просто выкинули на улицу». Мать десятерых детей, отец которых служит на СВО, — о том, как ее ребенка отчислили из РУДН

Непростое время

Когда мы в прошлый раз общались с Еленой, инвалидность была оформлена только у двоих детей, теперь же особенных членов семьи стало четверо. Женщине стало действительно тяжело как сидеть с непростыми малышами, так и заниматься бюрократической волокитой.

— Я мама десятерых детей, из них у меня четыре инвалида. В августе оформила инвалидность третьему ребенку, сейчас четвертому. Это серьезное горе в семье, куча проблем, обследований, у меня руки опускаются. Один ребенок психически нездоровый, каждый день у меня с ним стресс, — призналась женщина.