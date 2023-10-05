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Даты каникул в одной картинке: смотрим, когда завидовать новосибирским школьникам — первый отдых уже скоро

Осенние каникулы начнутся в конце месяца

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Учебные заведения сами решают в какие даты начнутся и закончатся каникулы

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Стали известны даты осенних каникул в Новосибирске. Об этом редакции НГС сообщили в департаменте образования мэрии.

Министерство просвещения РФ рекомендует школам установить осенние каникулы с 30 октября по 4 ноября, зимние — с 30 декабря по 7 января, весенние — с 25 марта по 31 марта, летние — с 1 июня по 31 августа.

Сохраняйте картинку, чтобы не потерять календарь каникул

Сохраняйте картинку, чтобы не потерять календарь каникул

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Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней, при этом их окончание и начало определяют сами школы. Сроки каникул должны публиковать на официальных сайтах школ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» — «Календарный учебный график».

Ранее стало известно, что в Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ, преимущественно среди школьников.

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