Даты каникул в одной картинке: смотрим, когда завидовать новосибирским школьникам — первый отдых уже скоро

Стали известны даты осенних каникул в Новосибирске. Об этом редакции НГС сообщили в департаменте образования мэрии.
Министерство просвещения РФ рекомендует школам установить осенние каникулы с 30 октября по 4 ноября, зимние — с 30 декабря по 7 января, весенние — с 25 марта по 31 марта, летние — с 1 июня по 31 августа.
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней, при этом их окончание и начало определяют сами школы. Сроки каникул должны публиковать на официальных сайтах школ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» — «Календарный учебный график».
Ранее стало известно, что в Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ, преимущественно среди школьников.