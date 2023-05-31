В новосибирском детском доме «Жемчужина» сменился директор — в марте там погиб воспитанник

В МКУ Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» сменилось руководство. Об этом НГС сообщил источник в мэрии.
— В «Жемчужине» сейчас новый директор. Ротация кадров произошла недавно, ее причины мне неизвестны, — сообщил источник.
На сайте «Жемчужины» исчезло имя бывшего директора Елены Молчановой. Имя нового руководителя там не указано. В конце марта в детском доме погиб
Согласно информации «Контур.Фокуса», нынешний директор «Жемчужины» — Светлана Данькова.
— Данькова Светлана Сергеевна была назначена директором «Жемчужины»
После происшествия в детском доме инцидентом заинтересовались следователи и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.