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В новосибирском детском доме «Жемчужина» сменился директор — в марте там погиб воспитанник

Бывший директор детдома решила уйти на пенсию

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Центр «Жемчужина» находится на улице Ватутина, 30. Его учредитель — Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

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В МКУ Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» сменилось руководство. Об этом НГС сообщил источник в мэрии.

— В «Жемчужине» сейчас новый директор. Ротация кадров произошла недавно, ее причины мне неизвестны, — сообщил источник.

На сайте «Жемчужины» исчезло имя бывшего директора Елены Молчановой. Имя нового руководителя там не указано. В конце марта в детском доме погиб 15-летний воспитанник. Сообщалось, что он пытался сбежать из учреждения через окно, но неудачно упал.

Согласно информации «Контур.Фокуса», нынешний директор «Жемчужины» — Светлана Данькова.

— Данькова Светлана Сергеевна была назначена директором «Жемчужины» 29 марта 2023 года в связи с увольнением по собственному желанию и выходом на пенсию бывшего руководителя учреждения. Ранее Данькова руководила отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, — сообщили НГС в городской мэрии.

После происшествия в детском доме инцидентом заинтересовались следователи и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

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