«Списать практически невозможно». Преподаватель рассказала, как и зачем сдала ЕГЭ на 200 баллов по своим предметам

Несколько лет назад я уже сдавала ЕГЭ по русскому языку. Сейчас формат экзамена изменился, задания усложнились, и я хотела посмотреть, как это выглядит на практике.

Я преподаю русский и литературу уже очень давно, поэтому мне было важно убедиться, что ошибок я не делаю, что мои ученики смогут получить высокие баллы, потому что сочинение будет написано в соответствии с требованиями ЕГЭ, я не введу их в заблуждение. То есть для меня это был способ борьбы с синдромом самозванца: я успокоилась и поняла, что мои знания находятся на достаточно высоком уровне и я отвечаю за каждое свое слово.