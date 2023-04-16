«Списать практически невозможно». Преподаватель рассказала, как и зачем сдала ЕГЭ на 200 баллов по своим предметам

Ольга Фокина — преподаватель русского языка и литературы из Москвы со стажем более 20 лет. У нее был опыт работы в вузе, в колонии для подростков и в экспертной комиссии ЕГЭ. В этом году она решила сама сдать ЕГЭ по своим предметам, и набрала 200 баллов. Сегодня Ольга в колонке, которую опубликовали наши коллеги из MSK1.RU, рассказывает об организации экзамена для взрослых людей, об изменениях в его структуре, а также о том, почему преподавателям важно проверять свои знания «в бою».
Несколько лет назад я уже сдавала ЕГЭ по русскому языку. Сейчас формат экзамена изменился, задания усложнились, и я хотела посмотреть, как это выглядит на практике.
Я преподаю русский и литературу уже очень давно, поэтому мне было важно убедиться, что ошибок я не делаю, что мои ученики смогут получить высокие баллы, потому что сочинение будет написано в соответствии с требованиями ЕГЭ, я не введу их в заблуждение. То есть для меня это был способ борьбы с синдромом самозванца: я успокоилась и поняла, что мои знания находятся на достаточно высоком уровне и я отвечаю за каждое свое слово.
Я не переживала о том, как окружающие отреагируют на решение сдать экзамен, но если бы я получила меньше 90 баллов по каждому предмету, пришлось бы задуматься о том, не пора ли менять профессию. Но меньше 100 набрать несложно, ведь 95–98 баллов — это не только показатель знаний сдающего, но и вопрос проверки: насколько строгими были эксперты, внимательно ли они читали текст. Некоторые в силу своего характера «разглядывают под микроскопом» каждое слово, другие понимают, что экзаменационный текст не должен быть литературным шедевром.
Я сдавала в досрочный период, поэтому взрослых людей было много. Среди сдающих встречались учителя и репетиторы, были люди, которые тренировались перед аттестацией. Пришли и выпускники прошлых лет, экзамен нужен был им для получения второго или даже первого высшего образования.
Экзаменационные задания за последние годы изменились, сейчас почти исключена случайность. До сих пор ЕГЭ называют «угадайкой». Всем, кто так говорит, предлагаю зарегистрироваться и бесплатно сдать экзамен, попытавшись «угадать» хотя бы баллов на 40. Раньше можно было получить какие-то баллы случайно, могло повезти. Сейчас ЕГЭ проверяет знания. Ты не можешь получить высокий балл наугад. Даже если человек вызубрил материал, но не умеет анализировать, высоких результатов он не достигнет.
Списать тоже практически невозможно. Система контроля мне очень понравилась. Если человек ухитрится пронести шпаргалку и безнаказанно списать, то я за одно это готова поставить ему баллов 80. Там есть металлоискатели, жесткий контроль в коридорах, камеры повсюду. Ты можешь выйти, но при попытке списать работа аннулируется.
Можно приносить воду и еду. Я брала с собой шоколадку, у ребят видела бананы и печенье. В кабинет их не возьмешь, всё остается в коридоре. Там можно прогуляться, попить, постоять под добрыми взглядами сопровождающих. Они, кстати, очень приятные в общении, вежливые и улыбчивые, желают удачи. При этом наблюдатели контролируют всё очень тщательно, потому что им грозят большие штрафы. Никто не будет рисковать крупной суммой ради незнакомого человека.
Если бы от меня что-то зависело, я бы увеличила отведенное на экзамен по русскому языку время и изменила систему оценивания сочинений в ЕГЭ по литературе. Экзамен по русскому языку длится 210 минут, а на литературу дается почти четыре часа. Я за свою жизнь решила несколько тысяч вариантов, поэтому написала быстро.
К тому же черновик не проверяется. Это большая проблема: если ты не успел переписать сочинение, то теряешь огромное количество баллов, и ничего нельзя сделать. Кроме того, я привыкла писать рукой, а выпускникам привычнее набирать текст на клавиатуре. На ЕГЭ по литературе у некоторых просто сводит мышцы, когда они пишут в течение четырех часов. Это серьезное физическое испытание. Помимо этого, у меня очень много профессиональных вопросов и к содержанию заданий ЕГЭ.
В целом опыт сдачи ЕГЭ был полезным, я о многом рассказала ученикам: в каком порядке удобнее решать задания на экзамене, что нужно взять с собой, снижают ли баллы за использование той или иной формулировки. Без этого можно было бы прекрасно обойтись, но теперь мне стало гораздо спокойнее. Не исключено, что через несколько лет я пересдам экзамен снова. Если будут глобальные изменения формата, правильным будет сходить и посмотреть, как всё устроено.
Ранее мы рассказывали историю бизнесмена, который сдавал ЕГЭ 15 раз ради собственного удовольствия. А здесь можно попробовать свои силы и пройти настоящие экзаменационные задания для выпускников.