При какой температуре можно не вести ребенка в школу в Новосибирске — показываем в одной картинке

В Новосибирской области наступили морозы, а родителям придется принимать решение: вести ребенка в школу или нет. НГС подготовил памятку, в каких случаях прогул будет считаться законным и в школу можно будет не идти.
Кроме температуры воздуха стоит учитывать другие факторы: направление и силу ветра, расстояние от места жительства до образовательной организации, переносимость ребенком пониженных температур и другое.
При этом стоит помнить, что если вы решили не вести ребенка в школу, то об этом необходимо сообщить классному руководителю или в администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут считать пропусками по неуважительной причине.
Если же вы решили отправить ребенка в школу в мороз, то учащегося начальных классов необходимо отвести в школу и забрать домой.
В Новосибирске морозы в этом году ударили рано, синоптики считают, что такое резкое и затяжное похолодание — аномальное. Мы посмотрели, в какие года в городе было холоднее.