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При какой температуре можно не вести ребенка в школу в Новосибирске — показываем в одной картинке

Для детей разных возрастов температурный режим отличается

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Из-за низких температур детей можно оставить дома

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В Новосибирской области наступили морозы, а родителям придется принимать решение: вести ребенка в школу или нет. НГС подготовил памятку, в каких случаях прогул будет считаться законным и в школу можно будет не идти.

Кроме температуры воздуха стоит учитывать другие факторы: направление и силу ветра, расстояние от места жительства до образовательной организации, переносимость ребенком пониженных температур и другое.

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При этом стоит помнить, что если вы решили не вести ребенка в школу, то об этом необходимо сообщить классному руководителю или в администрацию школы по телефону, а затем в письменном виде. В таком случае уроки, пропущенные учеником, не будут считать пропусками по неуважительной причине.

Если же вы решили отправить ребенка в школу в мороз, то учащегося начальных классов необходимо отвести в школу и забрать домой.

В Новосибирске морозы в этом году ударили рано, синоптики считают, что такое резкое и затяжное похолодание — аномальное. Мы посмотрели, в какие года в городе было холоднее.

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