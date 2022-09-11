Урок для 1-го «Ж»: репортаж из класса, где по-русски говорит только учитель
Детей выходцев из СНГ собрали в отдельную группу, и они пытаются догнать русских сверстников
В школе Волгограда появился первый класс, где по-русски говорит только учитель. Поток детей мигрантов — выходцев из СНГ решили определить в отдельную группу и обучать по особой программе. Мальчишки и девчонки едва понимают русские речь и письмо, однако стараются не отставать от сверстников. Одни родители восприняли такое решение на ура, другие — категорически против. Мы поговорили с родителями учеников, педагогами и экспертами об особенностях такого подхода к обучению и его возможных последствиях.
Они появились из ниоткуда
В этом году под конец августа школу в поселке Аэропорт ждал сюрприз — почти два десятка первоклассников едва говорят и понимают по-русски. В ходе общения с семьями выяснилось, что такие же проблемы и у большинства родителей кандидатов в ученики.
— В этом году у нас необычный набор. Во втором корпусе МОУ СОШ
Так появился 1-й «Ж» класс, в котором учатся 14 человек. Все они — дети мигрантов из Таджикистана и Азербайджана. Кто-то родился уже в Волгограде, а кто-то совсем недавно переехал сюда с семьей. Уровень русского языка у всех разный, но в целом — крайне низкий.
— Программа для всех детей одинаковая, но в этом классе мы перешли на обучение по платформе «Дети здесь», — рассказала Елена Елизарова. — Это программа, помогающая детям овладевать русским языком. Особенность в том, что к занятиям тесно привлекаются родители. Мы надеемся, что эта программа нам поможет. Сначала дети проходят тестирование, которое показывает их уровень знаний. Там же строятся занятия, показываются фильмы и мультфильмы на русском языке. Очень многогранная программа, которая позволяет детям во всех сферах жизни принимать участие и говорить на русском языке.
Помимо специальной программы, в школе планируют сделать большой акцент на внеурочную деятельность, в том числе с параллельными классами, чтобы дети мигрантов общались не только между собой, но и с русскоговорящими сверстниками.
— Уже по внешнему виду детей видно, что родители заинтересованы в обучении: все школьники опрятные, в форме, со школьными принадлежностями, — отмечает заместитель директора школы. — Внеурочная деятельность предусмотрена в каждом классе. Здесь будет такая особенность: мы будем проводить совместные мероприятия для
Основной груз работы лег на классного руководителя, которая за свою карьеру успела выпустить из начальной школы всего один класс. При этом она не выглядит измученной, напротив — судя по тому, как молодой педагог рассказывает о своих учениках, она подходит к делу с хладнокровной уверенностью и с полным осознанием ситуации.
— Работать в таком классе очень тяжело, потому что незнание русского языка сказывается на том, что каждый раз мы проговариваем одно и то же, заучиваем, запоминаем, несколько раз проходим одно и то же, чтобы детям было проще запоминать, — признаётся классный руководитель
Педагог утверждает, что дети очень трудолюбивые и стараются в учебе. Часто они не понимают таких вещей, которые для русскоговорящего первоклассника кажутся элементарными. Ирина Плотникова предполагает, что, возможно, именно от незнания основ у детей и наблюдается повышенный интерес к знаниям.
— С родителями те же сложности — языковые. Например, я прошу их подготовить что-то к уроку дома. Некоторые дети приходят неподготовленные, потому что родители могут не понять то, о чем я попросила, — рассказала классный руководитель. — С прошлым выпуском мне было намного проще, конечно. Там была параллель русскоязычных детей. Сейчас я думаю наперед о том, как сделать каждый урок понятнее для детей. Подготовка к ним гораздо сложнее.
«Наши дети должны быть наравне с русскими»
Родители учеников из «спецкласса» по-разному отреагировали на выделение их детей в отдельную группу.
— Мы приехали из Республики Таджикистан на постоянное место жительства, — рассказала мама ученицы
Есть и родители, которые выступили против отделения их детей от обычных первоклассников.
— Я из Таджикистана. Всех троих детей я родила в Волгограде, живу тут постоянно, — рассказала мама ученика
По словам Гульхон Хасановой, дома с детьми они разговаривают и на русском, и на таджикском, чтобы не забывать родной язык. Ее сын окончил первый класс в Таджикистане, но после переезда в Россию она принципиально отдала его в первый класс волгоградской школы, чтобы ребенок начал с нуля учиться на русском языке.
— Мы дома занимаемся, в продленку хотим ребенка отдать и репетитора нанять, чтобы он успевал за всеми, — добавила мама первоклассника. — Мы экзамен сдали при поступлении, всё прошли, там не тяжело было. Ребенок на всё ответил. Разделение не нравится не потому, что дети во второй смене, а потому, что в классе все узбеки и таджики. Русских там нет. А я хочу, чтобы ребенок с русскими общался.
А детская ли это проблема?
Главный вопрос, который волнует и детей, и родителей, и педагогов, — чем кончится эксперимент с выделением детей мигрантов в отдельный класс. Четкий ответ на этот вопрос, скорее всего, не даст никто. Но можно обратиться к уже существующим практикам. Большой опыт работы с иностранными студентами есть у Волгоградского медицинского университета. Конечно, сравнивать ситуацию в школе и вузе тяжело — подход к образованию зависит от возраста учеников. Однако, по словам проректора по работе с иностранными учащимися и международным связям ВолгГМУ Натальи Альшук, в университете потоки русскоговорящих и студентов из зарубежных стран разделяются похожим образом.
— Конечно, стоит отметить, что мы с вами говорим про разные возрастные группы. У нас есть возможность для иностранных граждан обучаться либо на русском языке, либо на английском, это их выбор, — рассказала Наталья Альшук. — Если студенты из Индии по законам их страны должны получать иностранное образование на английском языке в течение шести лет (чтобы потом вернуться и работать на родине), то, к примеру, студентам из Иордании по их законам необходимо обучаться на языке страны обучения. У нас и российский студент по своему желанию может обучаться на английском языке. Если иностранный студент хочет учиться вместе с российскими студентами и его знаний языка хватает, чтобы не чувствовать себя отстающим, — пожалуйста.
При этом, как отмечает проректор ВолгГМУ, в данной ситуации речь идет о взрослых людях, которые пришли за конкретным образованием и платят деньги за него. Что же касается школьников, то, по мнению Натальи Альшук, стандартной программы общего образования может не хватить для достижения поставленных целей.
— Я бы порекомендовала школе пригласить автономную некоммерческую организацию, чтобы она проводила дополнительные занятия. Преподаватели и учителя и так загружены, а работать бесплатно еще и ночью физически очень тяжело, — отметила проректор ВолгГМУ. — Эта АНО могла бы подать интересную заявку на президентский грант. Заявка включала бы в себя оплату специалистов, которые бы занимались с детьми с учетом их территориального нахождения и возраста. Также нужны поездки в музеи, кукольный театр, чтобы дети посещали интересные выставки и спектакли на русском языке. Тогда бы дети почувствовали потребность в общении на русском языке. Понятно, что, если мы говорим о разделении потоков на детей, которые обучаются общей программе, и детей, которые дополнительный акцент делают на русский язык, отставание у последних всё равно будет. Я бы на второй год смешала классы. И там отставание тоже будет, но не такое тяжелое.
Но что если посмотреть на этот «спецкласс» через призму взрослой жизни? Очень часто семьи мигрантов и в том числе взрослые выходцы из СНГ живут в России, но практически не общаются с русскими, а сосуществуют в своей импровизированной провинции. Примеров можно найти множество — начиная с «чайна-таунов», заканчивая целыми деревнями мусульман или цыган. За иностранцами даже закрепились профессиональные стереотипы: если строитель или продавец на рынке — в большинстве случаев мигрант.
Более глобальные проблемы с адаптацией мигрантов в России также наблюдает депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.
— Когда 30 лет назад разрушили Советский Союз, никто не догадывался, что тем самым мы приведем населения наших республик в Российскую Федерацию, в том числе в крупные города и столицу нашей родины, — вспоминает Олег Смолин. — Получили то, что было порождено разрушением СССР. Вводить визы для населения Средней Азии, с моей точки зрения, неправильно. У нас довольно остро не хватает рабочих рук, в том числе на стройках и сельском хозяйстве. Другое дело — надо было устремиться к тому, чтобы те люди, которые к нам едут, изучали русский язык и приобщались к русской культуре еще в своих республиках. Для этого надо в том числе открывать специальные курсы в школах и профессиональных учебных заведениях в Узбекистане и Таджикистане в частности.
По словам депутата Госдумы, действенным решением было бы сначала подготовить детей к обучению в российской школе.
— Правильным способом решения вопроса было бы следующее: взять ребят, не говорящих по-русски, в подготовительный класс, год заниматься с ними русским языком, а затем перевести их в общий класс, — считает парламентарий. — Так как это не сделано, может быть, придется поступить другим образом: первый класс посвятить в основном изучению русского языка, а затем поместить детей в инклюзивные условия. Понятно, что общение будет способствовать освоению русского языка, но тогда, когда есть хоть какая-то база. В противном случае учителя не смогут понять, на кого им ориентироваться в первом классе — на тех, кто знает русский, или на тех, кто не знает его вовсе. Правильный путь, как показывает опыт, — подготовленная инклюзия. Некоторое время учить отдельно специально языку, а затем помещать в инклюзивные условия.