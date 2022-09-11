Урок для 1-го «Ж»: репортаж из класса, где по-русски говорит только учитель

Основной груз работы лег на классного руководителя, которая за свою карьеру успела выпустить из начальной школы всего один класс. При этом она не выглядит измученной, напротив — судя по тому, как молодой педагог рассказывает о своих учениках, она подходит к делу с хладнокровной уверенностью и с полным осознанием ситуации.



— Работать в таком классе очень тяжело, потому что незнание русского языка сказывается на том, что каждый раз мы проговариваем одно и то же, заучиваем, запоминаем, несколько раз проходим одно и то же, чтобы детям было проще запоминать, — признаётся классный руководитель 1-го «Ж» класса Ирина Плотникова. — От незнания русского языка они иногда просто не понимают, чего я от них хочу. Нужно к каждому подойти, показать, какой цвет, открыть страницу, показать, докуда вести линию, и так далее. Например, у нас было задание с птицами — нужно было рядом с каждой птичкой нарисовать фишку. А некоторые дети даже не знали, что это птицы нарисованы. Нужно каждый раз объяснять всё с нуля. Это тяжело.

