«Настаиваю на обязательном ЕГЭ для всех учителей!» Педагог — про странности экзамена
Сама Анна Мотыхляева сдала русский и литературу на 200 баллов
А вы когда-нибудь хотели написать ЕГЭ — просто так, ради эксперимента? Учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга Анна Мотыхляева решила проверить свои силы по профильным предметам. Знаний, чтобы выполнить все задания на 100 баллов, ей хватило. А вот то, как прошел сам экзамен, педагога поразило.
В своей авторской колонке Анна рассказала, что ее удивило больше всего.
Зачем я сдавала ЕГЭ? Во-первых, теперь я знаю всё о процедуре, могу ссылаться на собственный опыт и в соответствии с этим давать рекомендации, настраивать и поддерживать учеников. Во-вторых, это подтверждение моей компетенции. Можно сколько угодно вкладывать в портфолио бумажки-сертификаты с разных вебинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов и тренингов, но только результаты ЕГЭ — это независимая и полная оценка знаний. В-третьих, это был эксперимент.
На экзаменах я сделала всё, как хотела, руководствуясь целесообразностью и своими представлениями о красоте слова и мысли. Мне кажется, это чрезвычайно важно понимать всем выпускникам: вы не должны сделать «как надо», вы должны сделать хорошо!
Вообще я шла на ЕГЭ как на занятную, забавную развлекушку. Настрой у меня был отличный. Шпаргалки я, разумеется, не делала и вообще настраивала себя на то, что мне будет максимально комфортно. Но так не было. Дети, прошедшие через пробники, совсем этому не удивлялись и всё сами знали.
В гардеробе надо было оставить всё, кроме паспорта и ручки. Это понятно, но эмоционально тяжело: а расческа? а платочки? а карточка? Я ничего с собой не брала, но передо мной молодому человеку не разрешили пронести открытую шоколадку. Запечатанную можно, но только до кабинета. У кабинета надо оставить в коридоре на столике.
Номерок от гардероба надо оставить там же. А в гардеробе — сумка, а в сумке — телефон, а в телефоне — явки, пароли да и вообще вся жизнь. А номерок — на столике в коридоре. В общем, тоже не очень.
В кабинете всё это продолжается и усугубляется. На парте ничего не должно лежать, кроме того, что выдадут организаторы (и что все-таки пронес с собой): КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.), черновики, паспорт и ручка. Очки поднимаем на голову, маску спускаем под подбородок, колпачок надеваем на ручку. Ну вот что за глупости?! Видимо, мастерство списывания превосходит возможности моего воображения.
Гора всяких отвлекающих факторов. Конечно, дома писать ЕГЭ значительно удобнее. Организаторы уже во время экзаменационной работы проверяют правильность заполнения бланка регистрации. Все дополнительные бланки (а по литературе у меня их было четыре) выдают только тогда, когда до последней строчки исписан предыдущий лист. Стоят над душой, потом какой-то номер вписывают, на это уходит время.
На русском было открыто окно, листы постоянно у всех слетали со столов, все их поднимали и картинно демонстрировали на камеру. Всё время какой-то своей частью находишься не в варианте, а в аудитории, следишь за происходящим.
И все-таки отметим плюс. Все сотрудники, от регистратора на входе в гимназию до организаторов в аудитории, были очень предупредительными, вежливыми и внимательными. Пытались спасти меня от солнца (не получилось), провожали, улыбались. В общем, очень дружелюбная обстановка, несмотря на жесткое (порой, казалось, неоправданно) соблюдение правил.
Уйти можно в любой момент, но я писала до конца! Процедурой, результатом и опытом довольна. Я бы настаивала на обязательном ЕГЭ для всех учителей!
А как хорошо вы знаете русский язык? Попробуйте пройти тест из 10 вопросов, которые встречаются на экзамене у школьников. Мы пообщались с учениками элитной школы, они раскрыли секрет, как написать ЕГЭ на 100 баллов (по физике, математике и химии).