«Настаиваю на обязательном ЕГЭ для всех учителей!» Педагог — про странности экзамена

А вы когда-нибудь хотели написать ЕГЭ — просто так, ради эксперимента? Учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга Анна Мотыхляева решила проверить свои силы по профильным предметам. Знаний, чтобы выполнить все задания на 100 баллов, ей хватило. А вот то, как прошел сам экзамен, педагога поразило.

В своей авторской колонке Анна рассказала, что ее удивило больше всего.