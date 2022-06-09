Получил от компаньонов 5 филиалов: известный резонансными заявлениями директор колледжа возглавил новое заведение

Сергей Чернышов покинул пост директора Новосибирского городского открытого колледжа. Заявление на увольнение он подал 7 июня, о чем сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там же он кратко обозначил причины ухода.



— Я написал заявление о завершении полномочий директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будем иметь к НГОК никакого отношения. Мы с другими учредителями сильно по-разному понимаем принципы работы и планы на будущее, — написал Сергей Чернышов.