Получил от компаньонов 5 филиалов: известный резонансными заявлениями директор колледжа возглавил новое заведение
Сергей Чернышов стал единственным учредителем нового колледжа
Сергей Чернышов покинул пост директора Новосибирского городского открытого колледжа. Заявление на увольнение он подал 7 июня, о чем сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там же он кратко обозначил причины ухода.
— Я написал заявление о завершении полномочий директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будем иметь к НГОК никакого отношения. Мы с другими учредителями сильно по-разному понимаем принципы работы и планы на будущее, — написал Сергей Чернышов.
В разговоре с корреспондентом НГС бывший директор колледжа заявил, что его уход с поста директора Новосибирского открытого колледжа никак не связан с его публичными заявлениями.
Сергей Чернышов периодически становится героем публикаций СМИ. Например, в конце прошлого года Чернышов заступился за уволенную за откровенное видео учительницу и пригласил ее работать в Новоколледж. Также летом прошлого года его вызывали к следователю из-за поста в соцсети.
— С внешними факторами это никак не связано, решение было исключительно добровольное. Мы цивилизованно разводимся. Я это предложил, коллеги согласились на некоторых организационных условиях. С бывшими соучредителями мы разделились на два образовательных учреждения: Новосибирский городской открытый колледж и «Новоколледж».
При этом, по информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «Новоколледж» было образовано еще год назад — в июне 2021 года. Генеральным директором и единственным учредителем числится Сергей Чернышов.
— В свое время организация была образована на всякий случай. До весны этого года это была формально существующая, мертвая организация. Всегда нужно иметь план Б, — пояснил Сергей Чернышов.
Активы НГОК оказались распределены следующим образом: за Чернышовым остались 5 отделений из 6, лишь одно — на 2-й улице Союза Молодежи, 31 — остается у бывших соучредителей.
— Студенты не стулья, они могут сменить отделение. В НГОК наверняка останутся студенты, у них останется аккредитация. В Новоколледже мы лицензировали новые специальности. Преподаватели будут принимать решение сами, где они продолжат работу. О переменах они узнали около двух недель назад. Мы провели собрание, объяснили им ситуацию, предложили варианты. Переход только начинается. Какие-то преподаватели уходят вместе с нами, какие-то, наверное, останутся. Ядро нашего педагогического состава — человек 10 — сразу сказали: «Мы точно уходим с вами», — говорит Чернышов.
Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж» (НГОК) создана в 2019 году. На конец 2021 года баланс образовательного учреждения составлял 16,6 миллиона рублей (за год снижение на 5%), выручка — 56,6 миллиона рублей (рост на 145%), чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей. Изначально состав учредителей включал четверых человек: Сергея Чернышова, Екатерину Соловьеву, Александра Демидова и Льва Сурата.
Александр Демидов, один из действующих учредителей НГОК, подтвердил, что решение об уходе директора было обоюдным, на него никак не повлияла общественная деятельность Чернышова.
— Абсолютно нет, это его личная история, его гражданская позиция. В этом случае это управленческий кейс, а не политический. Мы разошлись в вопросах управления организацией. Любая организация должна выполнять свои бизнес-процессы эффективно: это касается управления, кадрового обеспечения, бухгалтерского и налогового учета, материально-технического оснащения. Организация должна выполнять свои базовые процессы, и они должны реализовываться эффективно, — сказал Александр Демидов.
Другие подробности сделки Александр Демидов сообщить отказался.
Сергей Чернышов неоднократно писал колонки на НГС — почитать его материалы можно здесь.