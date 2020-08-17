Посильная ноша: 5 главных правил, как выбрать рюкзак для школьника и сэкономить. Сохраняйте полезную инфографику

По стандартам, о которых говорит Роспотребнадзор, вес рюкзака не должен превышать 10% от веса ребёнка. Так что если ваш малыш весит 25 килограммов, то максимальный вес полного рюкзака должен быть не больше 2,5 килограмма. Соответственно, рекомендованный вес пустого школьного ранца: для начальных классов — 700 граммов, для средних и старших классов — 1 килограмм.



Если заморочиться и посчитать, сколько в итоге будет весить ваш полный рюкзак, ориентируйтесь примерно на такие цифры: содержимое рюкзака для первоклашек и второклашек — не больше 1,5 килограмма, 3–4-й классы могут таскать по 2 килограмма, 5–6-классники — 2,7 килограмма, 7–8-й классы — 3,5 килограмма, 9–11-й — 4 килограмма.

