Посильная ноша: 5 главных правил, как выбрать рюкзак для школьника и сэкономить. Сохраняйте полезную инфографику

Выбор школьных товаров, особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые, часто оказывается мукой. Особо ответственные любят перелопатить интернет, обойти все магазины, изучить отзывы — занятие утомительное и не всегда оправдывает потраченное на это время. Одна из главных покупок для школьника — ранец. Мы выбрали пять главных моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе школьного рюкзака. Сохраните в закладки.
Вес рюкзака
Первое, на что нужно обратить внимание при выборе ранца для школьника, — это его вес. Кроме лёгких тетрадок первоклашкам придётся носить огромные пеналы с кучей карандашей и фломастеров. А также пластилин, поделки и, возможно, какой-нибудь перекус (например, яблоко). Так что вещей будет много, соответственно, итоговый вес сильно вырастет.
По стандартам, о которых говорит Роспотребнадзор, вес рюкзака не должен превышать 10% от веса ребёнка. Так что если ваш малыш весит 25 килограммов, то максимальный вес полного рюкзака должен быть не больше 2,5 килограмма. Соответственно, рекомендованный вес пустого школьного ранца: для начальных классов — 700 граммов, для средних и старших классов — 1 килограмм.
Если заморочиться и посчитать, сколько в итоге будет весить ваш полный рюкзак, ориентируйтесь примерно на такие цифры: содержимое рюкзака для первоклашек и второклашек — не больше 1,5 килограмма, 3–4-й классы могут таскать по 2 килограмма, 5–6-классники — 2,7 килограмма, 7–8-й классы — 3,5 килограмма, 9–11-й — 4 килограмма.
Размеры
В идеале рюкзак должен быть не шире плеч ребёнка и не ниже его талии. Если планируете выбирать ранец без ребёнка, можно просто вырезать картонку нужного размера и ориентироваться на её размер в магазине.
Для тех, кто предпочитает цифры, параметры следующие: высота примерно 30–36 сантиметров (опять же, смотря какое телосложение у ребёнка). Высота передней стенки — от 220 до 260 миллиметров, ширина ранца — 6–10 сантиметров (с учётом карманов на передней спинке — 10–15 сантиметров), длина ремня — 60–70 сантиметров (лучше, чтобы он хорошо регулировался, потому что ребёнок будет носить рюкзак и зимой, и летом).
Лямки должны быть широкими и мягкими, чтобы от тяжести не впивались. Поэтому оптимальная ширина лямок — 3,5–4 сантиметра. Лямки должны слегка загибаться, чтобы вес рюкзака распределялся равномерно. Всё это примерные цифры, поэтому отклонения в плюс или минус вполне допустимы.
Обратите внимание, что на рюкзаках теперь делают светоотражающие элементы. Чем их больше, тем лучше. Роспотребнадзор рекомендует выбирать рюкзак, чтобы светоотражающие элементы были как на основной поверхности сумки, так и по бокам. Ещё лучше, чтобы были и на лямках. Если всё же производитель не доработал и в остальном рюкзак — чудо, светоотражающие элементы можно вполне нашить или приклеить самим. Они продаются в автомагазинах, в магазинах тканей, на школьных ярмарках, в магазинах канцтоваров.
Спинка
Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда тяжелый рюкзак нести проще, чем лёгкий. Это связано с правильным распределением нагрузки. Так что равномерное распределение школьной тяжести на детские плечи и спину — не менее важно, чем непосредственно вес школьной сумки. Помните о том, что ребёнок растёт и очень важно позаботиться о его неокрепшем позвоночнике.
В идеале рюкзак должен быть с жёсткой спинкой и широкими лямками. Но это не значит, что спинка должна быть плоская. Главное отличие ранца от рюкзаков — ортопедическая спинка (где для позвоночника остаётся пространство). Многие продавцы заявляют о том, что спинка на рюкзаке ортопедическая. Вопрос только в том, насколько. Спинка должна повторять естественный изгиб позвоночника. В идеале рюкзак должен плотно прилегать к спине ребёнка.
Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, удобным для чистки. Эти требования к рюкзакам весьма условны, так как разобраться в современных материалах довольно сложно. Описывать свойства — практически бесполезно, всё равно выбор будет на ощупь.
Хорошо, если ткань будет водоотталкивающая. Даже если ребёнок не будет кататься на ранце с горки, он может просто попасть под дождь, снег или в конце концов пролить компот на школьную сумку (с кем не бывало). С другой стороны, чем плотнее сам материал рюкзака, тем меньше вероятность промочить тетрадки, даже если сама обшивка пропускает влагу.
Обратите внимание на дно рюкзака. Судьба школьной сумки, особенно для младших школьников, часто тяжёлая. Рюкзаки летают по коридорам, валяются на снегу и даже превращаются в мини-стремянку. В любом случае лучше, чтобы дно рюкзака было прорезиненным — никто не знает, где он окажется — в обычном сугробе или в уже растаявшем.
Обратите внимание на то, как сшит рюкзак. Чем больше швов, тем лучше. Проклеенные детали легко оторвутся, тем более у школьников младших классов.
Отделения, отсеки и карманы
Вспомните свою взрослую сумку и количество кармашков. Насколько это востребованная опция? Если у вас всё разложено по полочкам, тогда вопросов нет. В этом случае обилие отсеков и карманчиков будет только плюсом — в одном тетрадки, в другом пеналы, в третьем телефон, в четвёртом бутерброд.
Но часто дети, особенно в начальной школе, вообще не заморачиваются — где тетрадка, там и огрызок от яблока. Так что для начала им достаточно двух отсеков и максимум пары карманов. К тому же, чем меньше этих прилепленных кошелёчков, тем меньше вес ранца. Его и так будет чем забить.
Цены, внешность и бренды
Цены на рюкзаки начинаются примерно от 1000 рублей — за эти деньги можно найти простой небольшой ранец с продуманной спинкой. Дальше — всё зависит от производителя, названий и мест продажи школьных сумок. Главное, не идти выбирать его вместе с ребёнком. Если всё же решитесь, будьте готовы к жарким спорам с будущим первоклашкой о том, что миньоны на рюкзаке гораздо важнее всяких там ортопедических спинок.
В этом плане у японских школьников, похоже, проблем нет. Популярные в последнее время японские рюкзачки (на самом деле много китайских) — вообще однотонные, спокойные, минималистичные и, говорят, удобные. Но настоящий (именно японский) рюкзак стоит порядка 30 тысяч рублей. Благо есть весьма неплохие китайские заменители. Натуральной кожи, как у оригинала, конечно, не будет, но это вполне неплохой аналог. Если решитесь на такой рюкзачок, не стоит открывать первый попавшийся столичный интернет-магазин и сразу заказывать. Стоят они там порядка 10 тысяч рублей. Часто называются «японскими» и не сильно афишируют место производства. Прежде чем заказывать, вспомните про старый добрый Aliexpress. Точно такой же рюкзак вы купите там в два раза дешевле (часто бывает так, что на таком сайте и на Aliexpress одна и та же фотография).
Если вы нормально относитесь к б/у, можно заглянуть на сайты объявлений. Особенно если вы хотите какой-то бренд. Например, рюкзак Lego в хорошем состоянии продаётся на Авито за 2–3 тысячи рублей, тогда как новый стоит 6–7 тысяч. А простой, не брендовый ранец можно вообще купить за 500 рублей.
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