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Экономика Семьи с детьми смогут купить машину на маткапитал: когда и при каких условиях?

Семьи с детьми смогут купить машину на маткапитал: когда и при каких условиях?

Меру помощи рассмотрят в Госдуме

297
2 комментария
Семьи не смогут купить автомобиль иностранного производства

За счет средств маткапитала можно будет купить автомобиль. Это коснется многодетных семей или воспитывающих инвалида. Предложение рассмотрят в Госдуме.

— Средства маткапитала можно и нужно использовать в том числе для приобретения авто. Многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом нуждаются в транспорте — это естественная потребность, особенно для сельской местности, — написал у себя в Telegram-канале один из авторов, депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Однако существует ряд ограничений. Согласно законопроекту, материнский капитал можно будет потратить на автомобиль, произведенный на территории РФ. Инициатива направлена не только на поддержку демографии, но и отечественного автопрома.

Потратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. Последняя доступна только семьям с низкими доходами — меньше двух прожиточных минимумов на человека. Тратить материнский капитал по своему усмотрению не законно, за это предусмотрено уголовное наказание.

Обналичить маткапитал с помощью покупки машины не получится. Автомобиль по задумке законодателей не подлежит продаже, передаче в залог либо отчуждению иным способом в течение пяти лет с момента его регистрации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что семьям с детьми выплатят деньги, которые остались на счету маткапитала после того, как основная часть была потрачена. Это касается сумм до 10 тысяч рублей. При этом покупка жилья со средствами маткапитала может стать сложнее. Нужно обязательно предоставить документы о пригодности его для проживания.

ПО ТЕМЕ
Маткапитал Автомобиль Меры поддержки Многодетные Инвалиды Семья
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Комментарии
3
варенник
22 июля 2024, 13:01
И кому она достанется при разводе?? бэжэхе, да??
Гость
22 июля 2024, 12:59
совсем плохо "мАсквич" продается :)))
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