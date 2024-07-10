Семейную программу льготной ипотеки продлили, но изменили условия: кто может взять квартиру под 6%?

Оформить ипотеку под 6% смогут семьи, ребенку в которой до 6 лет Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Власти России продлили программу льготной ипотеки для семей с детьми. Они смогут воспользоваться программой до 2030 года на особых условиях, не привязанных к фактической ставке по кредиту. Такое решение приняли в Минфине РФ.

— Семейная ипотека на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, — сообщило о своем решении министерство.

Ставка по такому кредиту составит 6% по всей стране, включая Дальний Восток. Максимальную сумму по ипотеке не изменили: 12 млн для Москвы и Подмосковья, а также для Санкт-Петербурга и области. В остальных регионах взять в кредит можно максимум 6 млн рублей. Чтобы воспользоваться программой, необходимо заплатить 20% от стоимости квартиры.

— Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки, — объяснил решение продлить программу глава Минфина Антон Силуанов.

Чтобы россияне могли воспользоваться программой при потребности купить жилье дороже, власти продумали особый механизм. При желании семья с ребенком может купить квартиру и за 15 млн (в регионах России), и за 30 (в Москве и МО, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Однако сумма свыше установленных лимитов, будет проходить в банке по рыночной процентной ставке, а не льготной.

Особые условия по программе будут у трех категорий россиян:

Семьи из малых городов (до 50 тысяч человек) могут взять кредит, даже если детям больше 6 лет. При этом однако детей должно быть, как минимум, двое и каждому — меньше 18.

Аналогичное правило распространяется на регионы с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития.



Семья, где воспитывается ребенок-инвалид, также может рассчитывать на льготные условия, независимо от его возраста.

О необходимости оставить возможность купить квартиру по льготной программе для семей с детьми заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он сразу обозначил сроки и условия: программа будет действовать до 2030 года, а ставка по ней составит 6%. Позднее, на ПМЭФ, он призвал сделать условия более гибкими. Если по всей стране она распространяется на семьи с ребенком до 6 лет, то в малых городах и регионах, где объем жилищного строительства мал, необходимо убрать этот возрастной порог.