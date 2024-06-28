Ваши ставки: программа льготной ипотеки завершилась — как теперь купить жилье с господдержкой

Программа льготной ипотеки начала работать в начале пандемии коронавируса Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Программа льготной ипотеки с низкой ставкой, которая действовала с 2020 года, завершается. Уже в середине июня многие банки перестали давать такие кредиты, а 1 июля программа прекратится официально. Однако способы снизить ставку по ипотеке и сэкономить останутся — в России действуют еще несколько вариантов ипотеки с господдержкой, а некоторым заемщикам банки и сами готовы идти навстречу. Мы поговорили с экспертами и изучили госпрограммы, чтобы разобраться, что будет с ипотекой дальше и как на ней можно экономить сейчас.



Что будет с рынком жилья

Изначально программа льготной ипотеки должна была поддержать не только и даже не столько людей, сколько строительную отрасль, которая могла сильно пострадать во время пандемии. Это подействовало — люди активно брали кредиты, жилье дорожало, а застройщики планировали всё новые и новые объекты. Логично было бы ожидать, что теперь темпы строительства снизятся, но пока не похоже, что застройщики решили придержать коней.



— Если посмотреть статистику по деятельности девелоперов, то мы увидим, что количество проектной документации, которая сегодня находится на согласовании, не сокращается, — говорит президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. — То есть темп жилищного строительства сохранится.



Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик говорит, что новых стартов продаж сейчас все-таки мало — это говорит, что застройщики делают фокус на текущих объектах в строительстве, будет комфортней продавать готовое жилье, а не котлован на старте продаж.



— Первичный рынок может привлекать своей рассрочкой без ипотеки. Покупатели пойдут в эти программы, но в будущем столкнутся с проблемой оплаты платежей или оформлению кредита на остаток рассрочки при готовности дома. Сейчас же, в 2024 году, это поможет поддержать продажи застройщику. Поэтому рынок пока, может, чуть охладится и снизится спрос, что, конечно же, приведет к коррекции цен, но она не будет значительной — проблема с инфляцией и себестоимостью строительства остается.



Он полагает, что больше проблем будет на вторичном рынке — люди, которые захотят «избавиться» от своей квартиры по высокой цене, сделать этого не смогут. Виктор Зубик полагает, что владельцы таких квартир могут решить сдавать их вместо продажи, а это восполнит спрос на арендное жилье, которого катастрофически не хватает в крупных городах, и скорректирует цены на аренду.



Что предлагают банки

За пределами госпрограмм ставки по ипотечным кредитам достаточно высоки, что коррелируется с ключевой ставкой Банка России — она уже больше полугода держится на уровне 16%.



— Средняя стоимость кредита по 20 крупнейшим ипотечным банкам на первичке достигла 16,76%, на вторичном рынке — 16,95%, говорит Кирилл Кулаков. — Сегодня, при высоких ставках депозитов, граждане предпочитают пассивный доход от банковских вкладов. В банковской системе в настоящее время сосредоточено 46,4 трлн руб. При снижении ключевой ставки ЦБ и снижении ставок по депозитам эти средства придут в движение, и часть из них будет направлена на покупку недвижимости.



Льготная ипотека, которая с 1 июля уйдет в прошлое, предполагала ставку 8% — в два раза ниже.



Какие льготы по ипотеке остаются

Льготная ипотека, которой могли воспользоваться люди любого возраста, профессии и семейного положения, была самой массовой, но не единственной. Другие программы остаются — расскажем чуть подробней о каждой из них.



IT-ипотека

Эта программа доступна айтишникам, но не всем подряд — речь только о сотрудниках аккредитованных Минцифры IT-компаний. Проверить, относится ли к таковым ваш работодатель, можно на «Госуслугах». Имеет значение и возраст сотрудника — от 18 до 50 лет, причем заемщикам старше 36 лет нужно еще пройти ценз по доходам (он зависит от региона).



Жилье по этой программе тоже можно купить не любое — ипотеку дадут либо на новостройку (в том числе еще строящуюся), либо на землю для строительства ИЖС, либо на строительство дома по договору подряда.



Ставка по программе IT-ипотеки — до 5% годовых, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — до 18 млн в регионах-миллионниках, до 9 млн — в остальных регионах.



Сельская ипотека

Как не сложно догадаться, купить или построить жилье по этой программе можно только в сельской местности — дом, земельный участок под строительство, квартиру в новостройке не выше 5 этажей. Можно купить и вторичку, но относительно новую — не старше 5 лет при покупке у физлица, не старше 3 лет — у компании.



Ставка по программе сельской ипотеки — до 3% годовых, а воспользоваться ей может любой человек от 18 до 75 лет, если он уже живет в сельской местности или только собирается туда переехать. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.



Дальневосточная и Арктическая ипотека

Суть программы опять же понятна из названия — это жилье на Дальнем Востоке или в Арктической зоне. Максимальный размер кредита по программе — 9 млн рублей, если жилье по площади больше 60 кв. метров для первичного жилья и вторичного в моногородах, 6 млн рублей — во всех в остальных случаях. Ставка — до 2% годовых при покупке или строительстве жилья.



Для того чтобы принять участие в программе, недостаточно стремиться в ДВО и Арктику. Она распространяется на молодые семьи, где супруги не старше 35 лет и одиноких родителей не старше 35 лет, участников программы «Дальневосточный или арктический гектар», медиков и педагогов, специалистов, приехавших по спецпрограммам, работников ОПК, участников СВО и членов их семей.



Семейная ипотека

Программу семейной ипотеки в этом году продлили до 2030 года. Воспользоваться ей могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.



Купить можно новостройку (в том числе на этапе строительства), а в селах на Дальнем востоке — и вторичку. Также с помощью программы можно построить частный дом на собственном или приобретаемом в ипотеку земельном участке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей для остальных регионов.

