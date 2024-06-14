Черный рынок, падение импорта, зависимость от Китая — чем обернутся санкции США против Мосбиржи

В некоторых банках раскупают даже рваные и изрисованные купюры долларов и евро Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Черный вторник» в истории российской экономики был. Теперь еще и «черный четверг», а за ним и пятница — котировки большинства крупнейших компаний рухнули на Московской бирже. Акции самой Мосбиржи вчера обвалились на 15%, хотя потом немного выросли. Причина — Минфин США вечером 12 июня объявил о значительном расширении дополнительных санкций в отношении России.



Новый набор мер расширит действие указа Белого дома, который в декабре наделил Министерство финансов США полномочиями применять вторичные санкции к иностранным финансовым учреждениям. После изменений число компаний вырастет до примерно 4500. В их число входят такие банки, как Сбербанк и ВТБ, акции которых после объявления об ужесточении вторичных санкций обвалились особенно заметно.

В частности, США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В тот же день Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларом и евро, позже к этой паре добавился гонконгский доллар.

НРД, кстати, уже находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 года, однако Мосбирже и НКЦ до сих пор удавалось избежать подобных ограничений. Хотя там были заранее готовы к подобному сценарию.

Курсы валют в банках меняются прямо на глазах у клиентов Источник: Анастасия Тришкина / MSK1.RU

Доллар и евро — всё?

Главное последствие — в России фактически исчезает биржевая торговля долларом и евро. Мосбиржа с утра 13 июня уже приостановила этот процесс. Теперь, чтобы установить курс, как разъяснил Центробанк, будут использовать банковскую отчетность и данные, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ранее официальные курсы доллара и евро к рублю устанавливали на основе средневзвешенных данных по сделкам с валютами, заключенным на Мосбирже. Теперь таких сделок просто не существует.

Центробанк сообщает, что граждане и компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. При этом вся валюта на счетах и вкладах остается сохранной.

Однако по-прежнему действует ограничение на выдачу наличных долларов и евро гражданам, которое было введено в марте 2022 года. Компании-резиденты могут снимать наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены со своих счетов только на командировочные расходы.

Продают и покупают валюту банки сегодня по разным курсам Источник: Анастасия Тришкина / MSK1.RU











Спекуляция банков и доллар по 200 рублей

Финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский говорит, что прямо сейчас, на фоне ажиотажа, предложения по продаже долларов и евро доходят до 200 рублей. Однако, по мнению эксперта, паника быстро спадет.

— Это обычная практика для заработка банков на спекуляциях, и курс довольно оперативно выправится, — объясняет Кричевский. — То, что происходит сейчас у банкоматов, — банальная паника, которой следует избегать. То же самое было в каждый кризис — в 2022-м, 2020-м, 2014-м.

Расстраиваться, паниковать смысла никакого нет, наличные доллары из банков никуда не исчезнут. Алексей Кричевский, экономист

Экономист считает, что глобальных изменений для предпринимателей и инвесторов не будет. Подавляющее большинство брокеров на Мосбирже всё равно торговали только российскими бумагами.



— К тому же есть интересная деталь: на фьючерсном рынке сейчас — распродажа валюты, — уточняет Кричевский. — Тот же юань, который торгуется на Мосбирже, впервые с начала года опустился ниже 12 рублей. То есть можно сделать вывод, что такой взлет стоимости валюты будет не слишком долгим и будут возможности закупиться подешевле.

В некоторых банках люди ждут смены курса доллара, чтобы повыгоднее обменять деньги Источник: Анастасия Тришкина / MSK1.RU











Геополитика и Китай

Менее оптимистичен в оценках финансовый советник и аналитик Олег Орлов. В беседе с MSK1.RU он отмечает, что в России будет неизбежно сокращаться доля импорта.

— Неизбежна частичная зависимость от Китая, — говорит он. — В интересах суверенитета России изыскивать новые логистические цепочки параллельного импорта через соседствующие страны-партнеры на взаимовыгодных и долгосрочных условиях. Необходимое для жизнедеятельности страны правительство будет закупать без оглядки на цены и сложности в логистике, а вот от роскоши и изобилия в какой-то степени придется отказаться, — предрекает Орлов.

По мнению Орлова, до конца года курс доллара и евро может достигать 110 рублей. Вполне реален, считает эксперт, расцвет и черного рынка валюты, как было в 80-е годы. Хотя правительство и будет предпринимать жесткие меры, чтобы бороться с этим рынком.

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев в беседе с MSK1.RU отмечает, что на курсы валют будет влиять в первую очередь не экономическая, а геополитическая ситуация.

— Сильное влияние окажут возможные новые санкции против России, Например, ограничения нашего аналога SWIFT, — говорит Деев.

Эксперт полагает, что санкции против Мосбиржи ввели на фоне снижения курса валют (в частности, евро впервые с января опустился ниже 96 рублей), которые благоприятно оборачивались для российской экономики.

— Ведь благодаря снижению курса евро российский экспорт становился более конкурентоспособным на мировом рынке, что могло привести к росту экспортных доходов, — говорит Деев.

Сотрудники банков никаких прогнозов не дают, лишь говорят — всё меняется с бешеной скоростью Источник: Анастасия Тришкина / MSK1.RU











В общем, покупать иностранную валюту на бирже, по мнению экспертов, теперь невозможно, и это напрямую повлияет на бизнес экспортеров и импортеров. Но специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский уверен, бизнесмены найдут различные лазейки и так или иначе восстановят статус-кво.

— Возможность купли-продажи наличных долларов США и евро в банках для простых россиян вряд ли кардинально изменится, за исключением спреда — разницы между ценой покупки и продажи, в первые дни после введения санкций, — рассказал эксперт изданию «Сноб». На таких новостях и страхах населения, как правило, наживаются недобросовестные участники финансово-обменных операций, неоправданно завышая курс продажи и занижая курс покупки этих валют.

Надо отметить, что ажиотажа в уличных обменниках не наблюдается. А биржевой фьючерс на доллар США упал до отметки 87,20 (то есть рубль укрепился). Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research

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