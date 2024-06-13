Накопить не получится: Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по счетам

Райффайзенбанк предлагает клиентам перейти на инвестиционные решения вместо накопительных счетов Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Райффайзенбанк предупредил своих клиентов, что с 1 июля организация прекратит начислять проценты по накопительным счетам. До этого времени все условия сохраняются.



— С 1 июля 2024 года Райффайзенбанк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам, — рассказали в пресс-службе банка.



При этом даже после начала июля распоряжаться средствами можно будет как обычно. Счета не блокируются. Заменить этот продукт они предлагают вложениями в инвестиционные решения банка.

Ранее, с 1 июня, Райффайзенбанк приостановил открытие новых накопительных счетов по различным тарифам. Он также ужесточил кредитную политику. Это необходимо для выполнения предписания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес группы Raiffeisen Bank International (RBI), куда и входит эта организация. Ей выдвинуто требование сократить кредитный портфель на 65% к 2026 году.

