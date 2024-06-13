Накопить не получится: Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по счетам

Райффайзенбанк предупредил своих клиентов, что с 1 июля организация прекратит начислять проценты по накопительным счетам. До этого времени все условия сохраняются.
— С 1 июля 2024 года Райффайзенбанк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам, — рассказали в пресс-службе банка.
При этом даже после начала июля распоряжаться средствами можно будет как обычно. Счета не блокируются. Заменить этот продукт они предлагают вложениями в инвестиционные решения банка.
Ранее, с 1 июня, Райффайзенбанк приостановил открытие новых накопительных счетов по различным тарифам. Он также ужесточил кредитную политику. Это необходимо для выполнения предписания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес группы Raiffeisen Bank International (RBI), куда и входит эта организация. Ей выдвинуто требование сократить кредитный портфель на 65% к 2026 году.
Но не только Райффайзен прибегает к остановке выплат процентов. Т-Банк (ранее «Тинькофф») перестал начислять проценты на остаток средств на дебетовым картам с 5 июня 2024 года. Если вам придется закрывать свой счет и вы хотите использовать деньги максимально выгодно, читайте наш материал. Мы обсудили с экспертами, что выгоднее — вклад или досрочные платежи по ипотеке.