Почти 22 тысячи участников и соглашения на 6 триллионов рублей: в Петербурге подвели итоги ПМЭФ-2024

В этом году участниками ПМЭФ стали 21 800 человек из 139 стран и территорий Источник: Росконгресс











Петербургский международный экономический форум в 27-й раз собрал на своей площадке лидеров крупнейших российских и иностранных компаний, представителей государственных структур, политического и научного сообщества для того, чтобы установить деловые контакты, найти новых партнеров, обсудить перспективные проекты, обменяться мнениями по актуальным тенденциям в политике и экономике на глобальных и региональных рынках.

Рекордное число участников

В этом году участниками форума стали 21 800 человек из 139 стран и территорий. В мероприятиях участвовали более 120 высокопоставленных иностранных официальных лиц — руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая — 192 участников, ОАЭ — 105, Зимбабве — 86, Казахстана — 84, Индии — 80, Омана — 75. Султанату Оман в этом году принадлежал почетный статус страны-гостя, члены делегации подтвердили свое желание «сотрудничать с российскими предприятиями и видеть больше туристов в своей стране».

С российской стороны в работе ПМЭФ-2024 приняли участие 40 высокопоставленных официальных лиц, 30 руководителей федеральных служб и агентств и 81 глава субъектов Российской Федерации.

В Санкт-Петербург прилетали главы четырех государств, в том числе президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва Источник: Михаил Киреев











В работе форума приняли участие более 8300 представителей российского и иностранного бизнеса, были широко представлены ведущие автомобилестроительные корпорации Китая и их российские подразделения. Впервые к мероприятию присоединились представители ключевых компаний и организаций алмазной (горнодобывающей) отрасли из стран Африки и Южной Азии.



Работу форума освещали 4216 журналистов из 34 стран Источник: Елена Игнатьева











Соглашения на 6 с половиной триллионов рублей

По итогам работы форума были подписаны 1 073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 — с представителями иностранных компаний. Наибольшее количество соглашений было достигнуто в сфере социально-экономического развития регионов, промышленности и строительства, высоких технологий и телекоммуникаций.

Наибольшее количество соглашений было достигнуто в сфере социально-экономического развития регионов, промышленности и строительства, высоких технологий и телекоммуникаций Источник: Евгений Федосков











Президент и главы иностранных государств встретились на пленарном заседании

Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин, глава Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и глава Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Лидеры иностранных государств выступили с докладами и затронули вопросы актуальной международной повестки. Владимир Путин обозначил структурные изменения, которые будут активно поддерживаться правительством, отметил достижения российской экономики и существующие проблемы в стране и мире, а также высказался по ряду геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС.

На пленарном заседании российский президент встретился с лидерами иностранных государств Источник: Арсений Кац











Более 380 мероприятий деловой программы

На отраслевых и тематических площадках форума было проведено свыше 380 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессий выступили более тысячи человек. Обсуждения деловой программы прошли в рамках четырех тематических блоков: «Российская экономика: цели и задачи нового цикла»; «Переход к многополярной модели мировой экономики»; «Технологии, обеспечивающие лидерство»; «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В первом треке обсуждались вопросы технологического суверенитета, новых векторов международного партнерства, цифровой торговли и преференции платежей в национальных валютах. В ходе второго трека обсудили подходы к достижению национальных целей развития, поднимались ключевые вопросы развития туризма, будущее малых городов и инфраструктуры. В третьем треке прошли дискуссии по проблемам цифровой трансформации, биометрии, промышленному майнингу, искусственному интеллекту и кибербезопасности. В четвертом треке обсуждения коснулись вопросов здоровьесберегающих технологий, инвестиций в демографию, кадрового потенциала и профессии будущего.

На отраслевых и тематических площадках форума было проведено свыше 380 мероприятий На отраслевых и тематических площадках форума было проведено свыше 380 мероприятий Источник: Сергей Кулаков

Международное сотрудничество

Российские и зарубежные гости форума приняли участие в таких мероприятиях, как Российско-Африканская конференция «Вода дороже золота», сессия ЕАЭС — АСЕАН, бизнес-диалоги с представителями Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Омана, ЮАР, стран Африки и Латинской Америки.

Особое внимание на форуме было уделено новым возможностям торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС в связи с планируемым расширением состава объединения. Как отметили эксперты, сегодня на долю участников БРИКС уже приходится более трети объема мировой экономики. На форуме обсуждались пути выстраивания независимой системы международных финансовых операций, перспективные транспортные коридоры, сотрудничество в области цифровой экономики и многое другое. Отдельные дискуссии были посвящены перспективам развития делового партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе в области транспорта, энергетики и «зеленой экономики».

Большое внимание на ПМЭФ уделили вопросам сотрудничества стран БРИКС Источник: Антон Новодережкин











Отраслевые и тематические мероприятия

В рамках ПМЭФ традиционно прошли форумы: «Деловой двадцатки», «Российский форум малого и среднего предпринимательства», «Лекарственной безопасности», Форум креативного бизнеса стран БРИКС, Международный молодежный экономический форум.



В этом году на форуме было представлено значительно больше социальных площадок и проектов. В мероприятиях международного молодежного экономического форума участие приняли более 4500 человек, в том числе студенты 305 высших учебных заведений.

У участников и гостей форума было время для неформального общения У участников и гостей форума было время для неформального общения У участников и гостей форума было время для неформального общения 1 из 3 У участников и гостей форума было время для неформального общения Источник: Сергей Кулаков

Инновации со всей страны

Свои достижения на выставке SPIEF Investment & Business Expo представили 49 субъектов России, пять министерств и ведомств Российской Федерации и более 50 компаний. На площади более 100 тысяч квадратных метров они продемонстрировали проекты, идеи для инвестиций, новейшие технологии, решения и продукты.



Одна из ведущих тем выставки — развитие технологий. Так, Челябинск представил полностью отечественного промышленного робота как образ экономики будущего. На стенде Москвы была представлена модель высокоскоростного поезда, разгоняющегося до 400 км/ч. Подмосковный гигантский трансформер анонсировал запуск массового производства электромобилей в регионе. На выставке можно было познакомиться с роботом Евгением — сотрудником ЖКХ, роботом-собакой и роботом-шоколатье.

На выставке можно было познакомиться с новейшими разработками из разных регионов страны На выставке можно было познакомиться с новейшими разработками из разных регионов страны 1 из 2 На выставке можно было познакомиться с новейшими разработками из разных регионов страны Источник: Сергей Кулаков

Более 40 культурных мероприятий

В программу фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны» включено более 40 мероприятий. Специально для гостей и участников ПМЭФ ведущие учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили экскурсии, кинопоказы и выставки.

На Дворцовой площади 7 июня прошел концерт для участников форума, жителей и гостей города. Концерт открылся выступлением Молодежного хора Исаакиевского собора. Перед зрителями выступили также Никита Лович и Виталий Гогунский. Хэдлайнер концерта — Вячеслав Бутусов. В Санкт-Петербургской детской музыкальной школе искусств им. Бортнянского 8 июня прошел мастер-класс в поддержку талантливых детей с участием Игоря Бутмана. В завершающий день по окончании деловой программы ПМЭФ на площадке форума впервые состоялось выступление молодежного хора Исаакиевского собора.

Хэдлайнером концерта на Дворцовой площади стал Вячеслав Бутусов Источник: Николай Гернет











Свыше 20 спортивных турниров и соревнований

Более 20 мероприятий по 18 видам спорта прошли в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024. В турнирах под эгидой форума приняли участие спортсмены из десяти стран, в том числе более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.



В международном формате прошли парусная регата имени Игоря Ченцова, многодневная велогонка «Золото Ладоги» и клубный турнир по дзюдо Loko Cup. Сильнейшие боксеры страны приняли участие в суперфинале турнира «Кубок Победы» по боксу. Около 1600 человек вышли на старт забега «Навстречу Играм дружбы».