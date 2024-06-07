Путин заявил, что работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

Владимир Путин заявил, что необходимо вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. О соответствующем решении он объявил во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Пенсии работающих пенсионеров не индексировались с 2016 года.
— Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, — заявил президент.
Новость дополняется
Пенсионные выплаты тех, кто достиг пенсионного возраста, но не оставил работу, не индексируются с 2016 года — плановые индексации проводят только при увольнении. Вопрос о возврате индексации пенсий поднимается регулярно, но законодательные инициативы Госдума стабильно отклоняет. Сегодня председатель профильного комитета ГД уже заявил, что введение индексации пенсий работающим пенсионерам потребует принятия федерального закона