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Центробанк принял новое решение по ключевой ставке

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Экономика Центробанк России принял новое решение по ключевой ставке. Обошлось без сюрпризов

Центробанк России принял новое решение по ключевой ставке. Обошлось без сюрпризов

Она уже полгода держится на уровне 16%

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Заседание совета директоров Центробанка России состоялось 7 июня

7 июня состоялось очередное заседание совета директоров Центробанка России по денежно-кредитной политике, на котором было принято решение по ключевой ставке. Ее вновь сохранили на уровне 16%. При этом Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Она является основным инструментом, позволяющим ЦБ контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево, это способствует развитию экономики, но также приводит к росту инфляции.

Ключевая ставка Центробанка была установлена на уровне 16% в декабре 2023 года. До этого ее повысили пять раз за полгода, первое повышение произошло в августе, когда курс доллара приблизился к 100 рублям, а евро перешагнул этот рубеж. Тогда Центробанк провел внеплановое заседание, где поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% — чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году.

Накануне Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей объяснил, что ставка Центробанка остается на достаточно высоком уровне, чтобы не допустить двузначной инфляции. Президент сказал, что руководство Центрального банка считает, что угроза инфляции остается, хотя тенденции в сторону снижения есть.

Сейчас цель по инфляции остается прежней — 4%. Фактическая инфляция в апреле 2024 года составила 7,8%. Курс доллара, по официальным данным ЦБ РФ на сегодняшний день, — 88 рублей 76 копеек, курс евро — 96 рублей 56 копеек.

На днях стало известно, что «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта, теперь минимальная ставка составит 18,2%. Об этом сообщила пресс-служба банка на ПМЭФ. Ставки по потребительским кредитам тоже вырастут, диапазон составит от 17,9% до 39,9%

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Центробанк РФ ЦБ РФ Банк России Ключевая ставка Деньги Инфляция Курс доллара Курс евро
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