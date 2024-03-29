На 20% вырастет цена на хлеб и 25% — на картошку. Почему наши аграрии получают рекордные урожаи, а продукты дорожают

Рекордные урожаи дешевле хлеб не сделали Источник: Илья Давыдов / E1.RU











Продажа сельхозпродукции на экспорт в России в 2024 году выросла, свидетельствуют официальные данные Росстата. В январе-феврале самый большой рост продажи за границу зафиксирован по картофелю (плюс 31%), льну (плюс 25%) и семенам подсолнечника (плюс 15%). Можно было бы цифрам порадоваться, только вот по главной сельскохозяйственной культуре России — пшенице — наблюдается не рост, а падение, причем сразу на 7%. Накануне посевной кампании MSK1.RU разговаривает с экспертами, чтобы выяснить, что ждет нас в этом году? И что будет с ценами на зерно и хлеб для каждого из нас.



Уже не покупаем больше, чем продаем

Уменьшение объемов продажи пшеницы за границу эксперты связывают в первую очередь с введением с 15 февраля экспортной квоты на пшеницу. По оценкам агентства «Зерно онлайн», число компаний, которые отгружали пшеницу, сократилось с 31 за год до этого до 11, а число портов, через которые шли отгрузки, — с 20 до 15.



Вместе с тем прогнозы Правительства РФ на экспорт зерновых остаются высокими: 66 миллионов тонн зерна до конца сельскохозяйственного года (июнь 2024 года), в том числе 54 миллиона тонн пшеницы. И это, конечно, на фоне рекордного урожая.



Высокие экспортные прогнозы связаны с тем, что Россия за последние годы стала нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции. Решительный сдвиг после постсоветских десятилетий, когда Россия закупала больше, чем продавала.

Зерно — стратегически важный продукт Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











При этом, однако, сохраняется ряд структурных проблем. Во-первых, экспорт ориентирован на одни и те же отрасли. Основными продуктами остаются пшеница и мясо. Скажем, доля зерна в аграрном экспорте составляет около 40%.



Во-вторых, главным потенциальным партнером является Китай. Однако, несмотря на возможности, предоставляемые китайским рынком, Китай пока остается довольно избирательным в своих предпочтениях. Например, хотя он открыл свой внутренний рынок для российской свинины, он не спешит делать то же самое для пшеницы. Тем не менее Китай увеличивает закупки других российских зерновых и муки.



А нам за сколько хлеб продадут?

Сельхозпроизводители стремятся увеличить долю зерна в агроэкспорте, однако сталкиваются с проблемой избыточного запаса урожая. А это приводит к падению цен и угрожает рентабельности производства. Кроме того, на перспективах российского агроэкспорта скажется и мировая ситуация: например, необычайно мягкая зима, отсутствие засухи в Австралии, а также готовность Евросоюза ввести запретительные пошлины на российское зерно.



Конечно, миллиарды долларов и тысячи тонн — это звучит масштабно, но всё это слишком далеко от интересов рядового россиянина. Его-то интересует в первую очередь не то, сколько экспортирует Россия, а почем будет хлеб в магазинах.

Так выглядят закрома родины, т. е. зернохранилища Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











— Подорожание хлеба в этом году не должно выйти за рамки общей инфляции. То есть это где-то 4,5%, согласно макроэкономическим прогнозам Минфина РФ, — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. — А вот российские овощи в ближайшее время прибавят в цене где-то 15%, однако с приходом сезона цены могут немного скорректироваться вниз, порядка 3–4%. Картофель может подорожать на 25% — это в том случае, если урожай будет маленьким.



По словам Деева, аграрии вынуждены повышать цены на фоне проседания рентабельности аграрного сектора. Оно произошло из-за возросших затрат и высокой ключевой ставки Центробанка. При этом, как прогнозирует Деев, правительство сохранит объемы поддержки отрасли в этом году, а потому 2024 год сельхозпроизводители должны закончить с тем же показателем — рентабельность порядка 19%.



— Такие данные привела замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, и я склонен с ней согласиться. Благодаря поддержке правительства дальнейшего падения наступить не должно. Однако поскольку сельхозотрасль, по большей части, представлена фермерскими хозяйствами разного размера, и роста ждать точно не стоит, — описывает Деев картину отраслевой стагнации.



Мы уже видели, как дорожали яйца

Не слишком оптимистичен и доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета Юрий Ляндау:



— Если наблюдать рыночные тренды движения цен на продукты, то прогноз может быть не очень позитивный. За последние несколько лет мы наблюдаем чуть ли не 80-процентный рост цен на яйца. Коммунальные расходы тоже с каждым годом возрастают. Кроме того, постоянно дорожает логистика. Получается, что за счет увеличения цен на сырье, за счет роста коммунальных платежей, роста заработных плат и, соответственно, суммы страховых взносов, роста затрат на логистику цены на хлеб могут возрасти. Причем такой рост может составить в среднем от 5 до 20%, — прогнозирует эксперт.



Чтобы сдержать рост цен на такой социально важный товар (а ржаной и ржано-пшеничный хлеб и булочные изделия из пшеничной муки входят в «Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены), правительство должно реализовать целый комплекс мер.

