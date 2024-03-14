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Экономика Это вообще законно? обзор

Миллион рублей за испорченную прическу: как клиентка салона красоты год судилась из-за неудачной стрижки

И на чью сторону встал суд

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Клиентка рассчитывала получить больше миллиона рублей в качестве компенсации

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Никогда не выходили из парикмахерской с недовольным лицом, потому что вас подстригли не так, как вы хотели, да еще и в два раза короче? В таком случае вам остается только позавидовать. Но многим людям эта ситуация знакома не понаслышке — кто-то в этом случае скандалит с мастером, кто-то пишет плохие отзывы, а кто-то лишь примирительно вздыхает, мол, волосы не зубы — отрастут. Но только не героиня нашей сегодняшней истории: из-за плохой стрижки она решила подать на парикмахерскую в суд.

Имена участников судебного процесса изменены.

Апрельским вечером 2022 года жительница Волгограда, назовем ее Марина Крестова, пришла в салон красоты. Она просила немного подравнять кончики и сделать стрижку «каскад». Парикмахер взяла с клиентки тысячу рублей наличными и приступила к работе. Но результат этой работы Марину не устроил — она сочла, что подстригли ее слишком коротко, еще и клок волос выстригли, что испортило внешность.

Марина попыталась поговорить с мастером и владельцами салона красоты, назовем их Александр и Надежда Караваевы, но те не отреагировали на претензии и даже не извинились. Обиженная клиентка сочла это нарушением прав потребителей и пошла в суд.

По мнению Марины, услуга ей была оказана некачественно, поскольку из-за стрижки ухудшились качество и эстетический вид волос. К заявлению она приложила фотографии (указание на них есть в постановлении суда). На том, чтобы ей вернули деньги за стрижку, женщина не настаивала, но хотела компенсации морального вреда: с мастера она просила взыскать 100 тысяч рублей, с владельцев салона — миллион.

Ни парикмахер, ни Караваевы в суд не пришли — их интересы представляла адвокат, которая заявила, что услуга клиентке была оказана качественно. А то, что личное представление Марины о стрижке не совпало с результатом, к закону о защите прав потребителей отношения не имеет.

Итог этой истории

Суд состоялся в декабре 2022 года. В постановлении суда говорится, что заявление Марины «подтверждается представленными фотоматериалами», а по закону о защите прав потребителей исполнитель услуги освобождается от ответственности если докажет, что его вины нет. В этом конкретном случае доказывать свою невиновность должен был владелец салона — индивидуальный предприниматель Александр Караваев. Парикмахер — наемный работник, ответственность за его работу несет владелец бизнеса.

— Поскольку ответчиком не было представлено доказательств, подтверждающих факт оказания надлежащей услуги по коррекции волос, суд приходит к выводу о наличии оснований для компенсации морального вреда истцу, — заключил суд.

Проще говоря, владелец салона красоты не смог опровергнуть утверждение клиентки, так что суд встал на ее сторону. Правда, отсудить миллион у Марины всё-таки не получилось — суд оценил ее моральные страдания в две тысячи рублей.

Марина попробовала оспорить это решение — подала апелляционную жалобу, но облсуд согласился с первой инстанцией. Кассационная жалоба тоже ничего не дала: в июле 2023 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе первое решение.

ПО ТЕМЕ
Стрижка Прическа Парикмахерская Парикмахер Защита прав потребителей Суд Моральный вред
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