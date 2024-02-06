Можем остаться без картошки? Как Россия, почти не имея своих аналогов, ограничила импорт семян

Лук и морковка — ингредиенты почти любого блюда русской национальной кухни. Но в России почти нет своих семян для выращивания этих овощей. Недавно фермеры из южных регионов страны пожаловались на нехватку семян из ЕС. Перебои с поставками ставят под вопрос будущие урожаи: сейчас в амбарах Волгоградской области всего около 30% семян лука и моркови. При этом посевная неделя начнется уже в конце февраля.
В российском сельском хозяйстве зависимость от зарубежных семян ощущается повсеместно. Власти всячески пытаются решить эту проблему. По их задумке, ограничительные квоты на ввоз импортных семян картофеля, сахарной свеклы и прочих овощей должны стимулировать бизнесменов использовать отечественные аналоги.
Поможет ли это «овощному» импортозамещению? Станут ли пюре из столовой и чай с сахаром «неподъемными» после введения «семенных» квот? Об этом — в материале наших коллеги из MSK1.RU.
Никто не хочет быть агрономом
Россия всегда славилась своими сельскохозяйственными достижениями. За прошлый год страна стала лидером по мировому экспорту зерна, продав за границу более 60 миллионов тонн злаков.
Этому поспособствовали не только бескрайние поля и плодородные почвы, но и многолетняя работа агрономов. Они занимались селекцией семян и разрабатывали новые подвиды растений, которые были больше по размеру и лучше приживались к самым разнообразным климатическим условиям.
Агрономия — наука о земледелии и сельском хозяйстве. Основная цель агрономии — поиск наиболее эффективных способов по выращиванию растений и сбору урожая. Известен подвиг агрономов Всесоюзного института растениеводства в блокадном Ленинграде, которые смогли сохранить фонд ценнейших селекционных семян несмотря на то, что сами умирали с голода.
Но после 90-х годов агрономическая наука пришла в упадок. По данным Минсельхоза, в 2023 году Россия была обеспечена своими семенами лишь на 60,3%. При этом, согласно доктрине продовольственной безопасности, минимум 75% семян должны быть отечественного производства.
Сейчас специалистов в аграрном секторе не хватает — престиж у профессии почти никакой. Достаточно набрать 183 балла по сумме трех результатов ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Это крайне низкий показатель для московского вуза.
Также российские агробизнесмены уже привыкли к работе с иностранцами, им будет трудно перейти на что-то отечественное. Так считает главный редактор Национального аграрного агентства Инара Халмеева.
— Мы быстро привыкли к тому, что иностранцы дают нам всё, что нужно, и в какой-то момент вопрос собственного производства отошел на второй план, — рассказала Халмеева MSK1.RU. — Это не означает, что работы по выведению новых сортов не велись, но их финансирование не было в числе приоритетных.
— Года четыре назад мне один фермер сказал, что часть успеха импортных семян в грамотном маркетинге компаний: у них много представителей, которые общаются с аграриями, сопровождают продажи и другие удобства. Зачем было искать что-то новое, когда и урожайность, и сервис покупателя семян устраивали? — дополнила она.
«Хуже всего дела обстоят с картофелем и сахарной свеклой»
На днях заместитель премьер-министра РФ Виктория Абрамченко признала, что сельское хозяйство России сильно зависит от импорта семян. По ее словам, Россия сможет выйти на уровень обеспеченности ими в 75% только к 2030 году. При этом в стране большие проблемы с отечественными аналогами для картошки и сахарной свеклы (основное сырье для производства сахарного песка. — Прим. ред.)
— Этот показатель (в 75%. —Прим. ред.) уже достигнут по пшенице — и яровой, и озимой, по рису вообще 95%. Хуже всего дела обстоят с картофелем и сахарной свеклой. По картофелю в текущем году отечественных семян было 9%, по сахарной свекле — 2,5%, — отметила Абрамченко в интервью РИА Новости.
Чтобы поспособствовать импортозамещению, 31 января 2024 года Россия ввела специальные ограничения на поставку семян из так называемых недружественных стран. Согласно тексту постановления правительства «О введении временного количественного ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений», квоты будут действовать до конца 2024 года.
Недружественные страны — страны, которые, по мнению властей РФ, совершают в отношении России и ее граждан недружественные действия. В список входят 49 стран, среди них — все страны НАТО, ЕС, Украина, Япония, Австралия и даже далекие Багамские острова.
Страны Запада не смогут поставить в Россию больше 16 тысяч тонн семян картофеля и 2 тысячи тонн семян сахарной свеклы. Именно эти семена у нас в наибольшем дефиците. Также в страну запретили ввозить более 7,5 тысячи тонн всех видов семян подсолнечника и 4,4 тысячи тонн кукурузы.
По мнению автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, введенные меры действительно могут вызвать небольшие проблемы с посевом. Но в будущем Россия сможет добиться полного импортозамещения. Гарантия этому — огромные вливания из бюджета в отрасль.
— Здесь идет игра вдолгую. Да, в текущем году могут наблюдаться некоторые проблемы с посевом, но с большой долей вероятности они будут оперативно решены через завоз семян через страны Азии, — объяснил Кричевский MSK1.RU. — Этой отраслью не занимались больше 20 лет. Теперь же, когда это стало приоритетом, весь Минсельхоз поднят на уши.
— В течение пары лет и российские аналоги западных продуктов станут более-менее похожи по качеству — на это кабинетом министров выделяются десятки миллиардов и грантов, и субсидий, — добавил он.
«Причин для беспокойства нет»
Несмотря на то, что в стране не хватает семян для производства сахара и картофеля, эксперты не видят противоречий в введении квот. Также они не видят причин для дефицита и резкого повышения цен.
Всё дело в том, что ведущие сельхозпроизводители уже успели подготовиться к введению ограничительных квот. Об этом MSK1.RU рассказал глава аналитического агентства «Агроан» Иван Артемов.
— Квоты на семена из недружественных стран, введенные в январе текущего года, ожидались рынком, и большая часть потребителей и дистрибуторов заранее сформировали складские запасы, — рассказали MSK1.RU в агентстве, специализирующемся на исследовании сельскохозяйственного рынка. — В целом показатели обеспеченности [семенами] соответствуют данному периоду времени и причин для беспокойства нет.
Дефицита картофеля и кукурузы ждать точно не стоит, уточнил эксперт Кричевский. По его словам, не стоит ждать и повторения истории с подорожанием яиц.
— Дефицита точно можно не ждать, равно как кратного повышения цен, — отметил Кричевский. — Во-первых, урожай картофеля в прошлом году без рекордным, а урожай кукурузы уже пару лет ходит вокруг максимумов. Во-вторых, это продукты, цены на которые контролируются государством. Скорее всего, какого-то мощного роста наподобие известных прошлогодних случаев здесь не будет.
По данным Росстата, в 2023 году средняя цена за 1 килограмм картошки составила 37,28 рубля. Средняя цена сахара — 65,91 рубля за 1 килограмм песка. Вырастут ли цены — узнаем уже весной этого года. Пока можно лишь констатировать, что за первый месяц 2024 года ощутимо подорожали овощи, в особенности огурцы.
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