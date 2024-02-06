Можем остаться без картошки? Как Россия, почти не имея своих аналогов, ограничила импорт семян

В российском сельском хозяйстве зависимость от зарубежных семян ощущается повсеместно. Власти всячески пытаются решить эту проблему. По их задумке, ограничительные квоты на ввоз импортных семян картофеля, сахарной свеклы и прочих овощей должны стимулировать бизнесменов использовать отечественные аналоги.

Поможет ли это «овощному» импортозамещению? Станут ли пюре из столовой и чай с сахаром «неподъемными» после введения «семенных» квот? Об этом — в материале наших коллеги из MSK1.RU.

Никто не хочет быть агрономом

Россия всегда славилась своими сельскохозяйственными достижениями. За прошлый год страна стала лидером по мировому экспорту зерна, продав за границу более 60 миллионов тонн злаков.