У кого будет самая маленькая пенсия: считаем по формуле социального фонда

Возраст выхода на трудовую пенсию прежде был 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, на социальную пенсию по возрасту — на пять лет больше. Сейчас, когда пенсионный возраст повышается, эту разницу сохранили. То есть, если на страховую (трудовую) пенсию по возрасту в этом году выходят женщины 58 лет и мужчины 63 лет, то на социальную могут рассчитывать женщины 63 лет и мужчины 68 лет. Это не касается представителей коренных малочисленных народов Севера — они выходят на пенсию в 50 и 55 лет соответственно.