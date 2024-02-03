У кого будет самая маленькая пенсия: считаем по формуле социального фонда

Постепенное повышение пенсионного возраста, которое началось в России еще в 2019 году, продолжается: в 2024 году на пенсию идут женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 года — при условии, что они накопили нужное количество стажа и пенсионных коэффициентов, они же пенсионные баллы. Разбираемся, сколько и чего нужно было накопить и что будет с пенсиями тех, кто этого не сделал.
Пожилые люди в России могут получать два вида пенсии — страховую и социальную. Страховую раньше еще называли «трудовой» — это пенсия, которую человек может получать, достигнув определенного возраста и наработав к нему минимальный стаж. Социальная пенсия не зависит от стажа — ее назначают всем гражданам России по достижении соответствующего возраста.
Возраст выхода на трудовую пенсию прежде был 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, на социальную пенсию по возрасту — на пять лет больше. Сейчас, когда пенсионный возраст повышается, эту разницу сохранили. То есть, если на страховую (трудовую) пенсию по возрасту в этом году выходят женщины 58 лет и мужчины 63 лет, то на социальную могут рассчитывать женщины 63 лет и мужчины 68 лет. Это не касается представителей коренных малочисленных народов Севера — они выходят на пенсию в 50 и 55 лет соответственно.
Размер страховой пенсии по возрасту зависит от накопленных пенсионных коэффициентов, которые еще называют баллами. Они копятся параллельно со стажем и зависят от размера заработной платы. Сколько пенсионных баллов у вас накопилось, можно узнать на «Госуслугах» — запросите извещение о состоянии лицевого счета в СФР в разделе «Пособия, пенсия, льготы».
Пенсия рассчитывается по формуле, в которой нужно число пенсионных коэффициентов умножить на их стоимость и прибавить к полученной сумме фиксированную выплату. Коэффициенты у каждого копятся свои, а размер фиксированной выплаты и стоимость балла устанавливает правительство. Фиксированная выплата в 2024 году составляет 8134 рубля 88 копеек в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 133 рубля 05 копеек.
Попробуем рассчитать пенсию человека, который выйдет на пенсию в этом году. Допустим, он накопил ровно 28,2 пенсионных балла — это минимум, без которого на страховую пенсию не уйти. Умножаем их на стоимость одного пенсионного коэффициента и получаем 3752 рубля 1 копейку. Добавляем к этой сумме фиксированную выплату и получаем итоговую пенсию:
Социальная пенсия по возрасту для всех одинаковая — 7153 рубля 33 копейки в месяц. В апреле ее проиндексируют на 7,5%.
Правда, по закону пенсия не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера, который в каждом регионе устанавливается отдельно. Есть и средний показатель по стране — в 2024 году это
Увеличить свою будущую пенсию можно несколькими способами. Во-первых, чем больше у вас зарплата, тем больше пенсионных коэффициентов вы копите каждый год (правда, есть максимум). Во-вторых, пенсионные баллы можно «докупить», делая добровольные пенсионные взносы. В-третьих, можно отложить выход на пенсию — если обратиться за пенсией позже, чем у вас появится такое право, то количество пенсионных коэффициентов увеличат.