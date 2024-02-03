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Обзор

У кого будет самая маленькая пенсия: считаем по формуле социального фонда

И можно ли ее увеличить, пока не поздно

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По закону, пенсия не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера

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Постепенное повышение пенсионного возраста, которое началось в России еще в 2019 году, продолжается: в 2024 году на пенсию идут женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 года — при условии, что они накопили нужное количество стажа и пенсионных коэффициентов, они же пенсионные баллы. Разбираемся, сколько и чего нужно было накопить и что будет с пенсиями тех, кто этого не сделал.

Пожилые люди в России могут получать два вида пенсии — страховую и социальную. Страховую раньше еще называли «трудовой» — это пенсия, которую человек может получать, достигнув определенного возраста и наработав к нему минимальный стаж. Социальная пенсия не зависит от стажа — ее назначают всем гражданам России по достижении соответствующего возраста.

Возраст выхода на трудовую пенсию прежде был 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, на социальную пенсию по возрасту — на пять лет больше. Сейчас, когда пенсионный возраст повышается, эту разницу сохранили. То есть, если на страховую (трудовую) пенсию по возрасту в этом году выходят женщины 58 лет и мужчины 63 лет, то на социальную могут рассчитывать женщины 63 лет и мужчины 68 лет. Это не касается представителей коренных малочисленных народов Севера — они выходят на пенсию в 50 и 55 лет соответственно.

Размер страховой пенсии по возрасту зависит от накопленных пенсионных коэффициентов, которые еще называют баллами. Они копятся параллельно со стажем и зависят от размера заработной платы. Сколько пенсионных баллов у вас накопилось, можно узнать на «Госуслугах» — запросите извещение о состоянии лицевого счета в СФР в разделе «Пособия, пенсия, льготы».

Пенсия рассчитывается по формуле, в которой нужно число пенсионных коэффициентов умножить на их стоимость и прибавить к полученной сумме фиксированную выплату. Коэффициенты у каждого копятся свои, а размер фиксированной выплаты и стоимость балла устанавливает правительство. Фиксированная выплата в 2024 году составляет 8134 рубля 88 копеек в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 133 рубля 05 копеек.

Попробуем рассчитать пенсию человека, который выйдет на пенсию в этом году. Допустим, он накопил ровно 28,2 пенсионных балла — это минимум, без которого на страховую пенсию не уйти. Умножаем их на стоимость одного пенсионного коэффициента и получаем 3752 рубля 1 копейку. Добавляем к этой сумме фиксированную выплату и получаем итоговую пенсию: 11 886 рублей 89 копеек.

Социальная пенсия по возрасту для всех одинаковая — 7153 рубля 33 копейки в месяц. В апреле ее проиндексируют на 7,5%.

Социальную пенсию по старости назначают на пять лет позже, чем страховую

Социальную пенсию по старости назначают на пять лет позже, чем страховую

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Правда, по закону пенсия не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера, который в каждом регионе устанавливается отдельно. Есть и средний показатель по стране — в 2024 году это 12 363 рубля. Если пенсия меньше этого уровня, то пенсионеру положена федеральная доплата — так, чтобы свой прожиточный минимум он точно получил. Если региональный прожиточный минимум выше, чем средний по стране (на Чукотке он, например, 34 686 рублей), то пенсионеру должны доплачивать до этого уровня.

Увеличить свою будущую пенсию можно несколькими способами. Во-первых, чем больше у вас зарплата, тем больше пенсионных коэффициентов вы копите каждый год (правда, есть максимум). Во-вторых, пенсионные баллы можно «докупить», делая добровольные пенсионные взносы. В-третьих, можно отложить выход на пенсию — если обратиться за пенсией позже, чем у вас появится такое право, то количество пенсионных коэффициентов увеличат.

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