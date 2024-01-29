Новые правила материнского капитала: пять изменений 2024 года

С 1 февраля материнский капитал в России должен вырасти: его проиндексируют на 7,5%. Это не единственное изменение, за последний год в правила выплаты были внесены и другие поправки. Мы изучили их все и рассказываем, что поменялось.
Размер материнского капитала
Материнский капитал раз в год индексируют на размер официальной инфляции — в этом году она составила 7,5%. После индексации выплата на первенца увеличится на
Если родители уже получили выплату на первенца, а теперь в семье появился второй ребенок, то они получают маткап на него не в полном размере, а в виде доплаты —
Размер ежемесячной выплаты из маткапитала
С 2018 года материнский капитал стало можно тратить на ежемесячные выплаты. Сначала их можно было получать только на второго ребенка, а с появлением универсального пособия очередность перестала иметь значение — оформить ее можно хоть на первого ребенка, хоть на десятого. Выплата из средств материнского капитала равна детскому прожиточному минимуму, который в январе увеличился с
Для оформления выплаты есть только одно условие: ее могут назначить, если доход в семье меньше общих двух прожиточных минимумов на человека. В
Права отцов на материнский капитал
В январе в силу вступили поправки, согласно которым отцы смогут тратить материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии. Прежде такое право было только у матери.
По умолчанию материнский капитал по-прежнему оформляется на маму ребенка, отцу он переходит в случае, если мать не имеет права на выплату. Мама лишается такого права, если она покушалась на жизнь и здоровье ребенка или была лишена родительских прав. Также маткапитал переходит отцу, если мать умерла, если она иностранка или отец является единственным усыновителем.
До 2024 года отцы, к которым перешло право на материнский капитал, могли тратить его на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты, образование детей, техсредства для детей-инвалидов. А вот на накопительную пенсию отложить деньги могла только мать. У отцов такой возможности не было, по каким бы причинам им право на выплату ни перешло.
Ограничения по гражданству
Еще одно изменение, которое вступило в силу с 1 января, — маткапитал назначается только гражданам Российской Федерации, ребенок которых получил российское гражданство по рождению.
До 2024 года гражданство родителей не учитывалось, имело значение только гражданство ребенка — маткапитал назначали только на детей, получивших гражданство по праву рождения. Впрочем, по российским законам оно и так могло быть только у ребенка, мать или отец которого имеют гражданство России. Соответственно, у двух иностранцев без гражданства гражданин России родиться не может.
Еще одно уточнение: дети, которые не получили гражданство по праву рождения, не учитываются при назначении материнского капитала. То есть если семья переехала из другой страны вместе с ребенком, получила в России гражданство и в ней родился еще один ребенок, то выплату за него назначат как за первого.
Все эти правила не распространяются на граждан России, которые не имели гражданства на момент рождения или усыновления детей, но проживали на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по данным на
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По данным Минтруда, именно на улучшение жилищных условий семьи тратят маткапитал чаще всего. С 5