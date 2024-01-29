Новые правила материнского капитала: пять изменений 2024 года

Размер ежемесячной выплаты из маткапитала

С 2018 года материнский капитал стало можно тратить на ежемесячные выплаты. Сначала их можно было получать только на второго ребенка, а с появлением универсального пособия очередность перестала иметь значение — оформить ее можно хоть на первого ребенка, хоть на десятого. Выплата из средств материнского капитала равна детскому прожиточному минимуму, который в январе увеличился с 13 944 до 14 989 рублей. Это в среднем по стране, в каждом регионе ПМ на ребенка устанавливается отдельно.

