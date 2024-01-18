Как изменилось универсальное пособие в январе: объясняем одной картинкой

В каждом регионе прожиточный минимум устанавливают отдельно и размер пособия рассчитывают, основываясь на региональном показателе, так что в разных регионах суммы будут отличаться. Но на примере общероссийских показателей мы можем показать сам принцип.

Начнем с того, что рассчитаем доходы: в 2024 году универсальное пособие назначают, если доход семьи меньше 15 453 рублей на человека. Хотя при подаче заявления указывать никакие цифры не нужно (доходы рассчитываются автоматически на основании данных из налоговой), самостоятельные расчеты помогут понять, стоит ли вообще на него подаваться. Формула на самом деле несложная: нужно собрать все доходы всех членов семьи за год, а потом разделить на 12 (месяцев) и на количество членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Но есть несколько нюансов.