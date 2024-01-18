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Как изменилось универсальное пособие в январе: объясняем одной картинкой

И считаем доходы по формуле Соцфонда

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Если семья проходит по критериям нуждаемости, то пособие назначают на каждого ребенка в ней

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В январе в России выросли прожиточные минимумы, а следом за ними изменились и размеры социальных выплат, которые на эти прожиточные минимумы завязаны. Коснулось это в том числе универсального пособия, которое назначают семьям с детьми и тем, кто ждет прибавления в ближайшем будущем. Мы подсчитали, на какие суммы могут рассчитывать семьи и беременные женщины в 2024 году.

В России установлено четыре прожиточных минимума: для трудоспособного населения, для детей, для пенсионеров и общий для всех — на душу населения. При назначении универсального пособия используются три из них. Назначают выплату, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения — он в 2024 году в среднем по России составляет 15 453 рубля. При расчете самого пособия могут использовать детский прожиточный минимум — если выплата предназначается семье с детьми, а могут ПМ трудоспособного населения — это если на выплату претендует беременная женщина. Средний по стране прожиточный минимум трудоспособного населения в 2024 году составил 16 844 рубля, детский — 14 989 рублей.

В каждом регионе прожиточный минимум устанавливают отдельно и размер пособия рассчитывают, основываясь на региональном показателе, так что в разных регионах суммы будут отличаться. Но на примере общероссийских показателей мы можем показать сам принцип.

Начнем с того, что рассчитаем доходы: в 2024 году универсальное пособие назначают, если доход семьи меньше 15 453 рублей на человека. Хотя при подаче заявления указывать никакие цифры не нужно (доходы рассчитываются автоматически на основании данных из налоговой), самостоятельные расчеты помогут понять, стоит ли вообще на него подаваться. Формула на самом деле несложная: нужно собрать все доходы всех членов семьи за год, а потом разделить на 12 (месяцев) и на количество членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, для расчетов берется не календарный год — нужно отступить месяц назад от месяца подачи заявления. То есть если вы подаете заявление в январе, то для расчетов нужно брать период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.

Во-вторых, нужно брать доход до вычета налогов. Если вы наемный работник, то работодатель как налоговый агент сам передает 13% вашей зарплаты в ФНС — вы их на руки не получаете. Точную сумму зарплаты до вычета налогов можно узнать у работодателя или рассчитать самому. Для этого нужно сумму, получаемую на руки, разделить на 87% (100% зарплаты минус 13% НДФЛ).

Размер самого пособия тоже варьируется в зависимости от доходов получателя. Базово назначают 50% соответствующего прожиточного минимума. То есть минимальная выплата на ребенка в этом году составит 7494 рубля, а беременной женщине — 8422 рубля. Если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25% — «среднее» детское пособие в таком случае будет 11 236 рублей, а выплата беременной — 12 633 рубля. Если и этого мало, то будут платить максималку — она равна прожиточному минимуму.

Размер пособия варьируется в зависимости от доходов семьи

Размер пособия варьируется в зависимости от доходов семьи

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При определении среднего дохода учитываются не только трудовые доходы родителей, но и пенсии, пособия, алименты, стипендии и гранты, страховые выплаты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. То есть практически все денежные поступления — исключения есть, но их список невелик.

Это маткапитал, аналогичное пособие за предыдущий год, деньги, которые получили дети на подработках, проценты по счетам опекаемого ребенка, выплаты за звание «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава». Кроме того, сейчас в этой формуле не учитываются доходы мобилизованных отцов.

Принимая решение о назначении пособия или отказе в нем, Соцфонд учитывает не только доходы — выплату назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).

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