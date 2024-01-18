Как изменилось универсальное пособие в январе: объясняем одной картинкой

В январе в России выросли прожиточные минимумы, а следом за ними изменились и размеры социальных выплат, которые на эти прожиточные минимумы завязаны. Коснулось это в том числе универсального пособия, которое назначают семьям с детьми и тем, кто ждет прибавления в ближайшем будущем. Мы подсчитали, на какие суммы могут рассчитывать семьи и беременные женщины в 2024 году.
В России установлено четыре прожиточных минимума: для трудоспособного населения, для детей, для пенсионеров и общий для всех — на душу населения. При назначении универсального пособия используются три из них. Назначают выплату, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения — он в 2024 году в среднем по России составляет
В каждом регионе прожиточный минимум устанавливают отдельно и размер пособия рассчитывают, основываясь на региональном показателе, так что в разных регионах суммы будут отличаться. Но на примере общероссийских показателей мы можем показать сам принцип.
Начнем с того, что рассчитаем доходы: в 2024 году универсальное пособие назначают, если доход семьи меньше
Во-первых, для расчетов берется не календарный год — нужно отступить месяц назад от месяца подачи заявления. То есть если вы подаете заявление в январе, то для расчетов нужно брать период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.
Во-вторых, нужно брать доход до вычета налогов. Если вы наемный работник, то работодатель как налоговый агент сам передает 13% вашей зарплаты в ФНС — вы их на руки не получаете. Точную сумму зарплаты до вычета налогов можно узнать у работодателя или рассчитать самому. Для этого нужно сумму, получаемую на руки, разделить на 87% (100% зарплаты минус 13% НДФЛ).
Размер самого пособия тоже варьируется в зависимости от доходов получателя. Базово назначают 50% соответствующего прожиточного минимума. То есть минимальная выплата на ребенка в этом году составит 7494 рубля, а беременной женщине — 8422 рубля. Если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25% — «среднее» детское пособие в таком случае будет
При определении среднего дохода учитываются не только трудовые доходы родителей, но и пенсии, пособия, алименты, стипендии и гранты, страховые выплаты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. То есть практически все денежные поступления — исключения есть, но их список невелик.
Это маткапитал, аналогичное пособие за предыдущий год, деньги, которые получили дети на подработках, проценты по счетам опекаемого ребенка, выплаты за звание «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава». Кроме того, сейчас в этой формуле не учитываются доходы мобилизованных отцов.
Принимая решение о назначении пособия или отказе в нем, Соцфонд учитывает не только доходы — выплату назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).