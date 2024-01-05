Кто получит больше денег в 2024 году: пересчитываем пенсии, пособия и материнский капитал по новым правилам

Наступление нового года всегда связывают с какими-то изменениями — обычно хорошими. Загадывать, что хорошего нам принесет 2024 год, мы сейчас не будем, но расскажем о том, что он нам уже принес: с
Прожиточный минимум
Прожиточные минимумы в России индексируются ежегодно, 2024 год не стал исключением. Всего их четыре: общий (на душу населения), взрослый (для трудоспособного населения), детский и пенсионный. Все они, во-первых, отличаются друг от друга, а во-вторых — от региона к региону. В каждом регионе все четыре показателя устанавливают индивидуально, но при этом есть и средние показатели по стране.
В среднем по России ПМ на душу населения в 2024 году установлен на уровне
Прожиточные минимумы используются для расчета разного рода пособий и выплат, определения нуждаемости при назначении мер социальной поддержки и в некоторых других случаях.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда тоже проиндексировали — с
По закону работодатель не имеет права платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке, соответственно, у всех, кто работает за минималку, заработная плата должна вырасти. Кроме того, МРОТ используют для расчета некоторых пособий тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, пособия по беременности и родам.
Зарплаты
Заработная плата должна вырасти не только у сотрудников, которые получают ее на уровне МРОТ.
Всем остальным по закону тоже положена индексация — Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать повышение реального содержания зарплаты с учетом инфляции. Правда, никак не регламентирует, когда и на сколько нужно повышать зарплаты, все детали работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах. Мы рассказывали ранее что делать, если вам не индексируют зарплату.
Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам рассчитывается на основе зарплаты женщины, которая идет в декрет, но это не единственное от чего оно зависит — есть минимальный и максимальный размеры пособия. Минимальный равен МРОТ и, соответственно, растет вместе с ним. В 2024 году вырастет и максимальный.
Пособие по беременности и родам покрывает период нетрудоспособности — на седьмом месяце женщина получает больничный, который обычно именуют декретным отпуском. Стандартно он длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то после рождения ребенка женщина пробудет на больничном 86 дней. Если же будущая мама ожидает сразу двух или больше малышей, то в декретном отпуске она пробудет 84 дня до и 110 дней после родов. В течение всего этого времени она получает пособие.
За весь «стандартный» декрет в 2023 году можно было получить не больше 383 тысяч рублей, в 2024 году максимальная выплата за 140 дней отпуска по беременности и родам составит
Универсальное пособие
Универсальное пособие напрямую связано с прожиточным минимумом, даже с несколькими. Во-первых, назначается семьям с детьми до 16 лет и беременным женщинам, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия тоже высчитывают из размеров прожиточного минимума: если пособие на ребенка, то для расчетов используют детский ПМ, если выплата беременной женщине — ПМ трудоспособного населения. Соответственно, если растут прожиточные минимумы — растут и пособия.
Базово назначают минимальное пособие — 50% ПМ, если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% ПМ, если и этого мало — 100%. То есть, минимальное пособие на ребенка в 2024 году составит 7494 рубля, максимальное —
Материнский капитал
Материнский капитал в 2024 году тоже вырастет, но только через месяц —
Сертификат на материнский капитал сейчас оформляют автоматически, а вот потратить его можно только по заявлению — как на ежемесячные выплаты до трех лет, так и на крупные покупки, список которых, впрочем, ограничен.
Есть и еще одно изменение в правилах материнского капитала, которое начинает действовать с 2024 года — теперь его смогут получить только родители, которые являлись гражданами России на момент рождения ребенка. Кроме того, при назначении выплаты больше не учитываются дети, которые не получили гражданство РФ по праву рождения.
Пенсии
Для пенсий неработающих пенсионеров установлен тот же уровень индексации — 7,5%. Ожидается, что после индексации средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров должен составить 23,4 тысячи рублей. Однако на такую сумму, конечно, претендовать могут не все — рассчитывается пенсия индивидуально, с учетом стажа и заработка.
Прожиточный минимум пенсионера отличается в каждом регионе, но есть и общий — в среднем по России в 2024 году он составляет
В апреле на те же 7,5% вырастут социальные пенсии — их получают нетрудоспособные граждане, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии.
Работающие пенсионеры, как и прежде, останутся без индексации. Их пенсии не индексируются с 2016 года. Периодически поднимается вопрос об отмене этого правила, но законодательные инициативы Госдума стабильно отклоняет. Пока же работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии с учетом всех индексаций только после увольнения.