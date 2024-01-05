Кто получит больше денег в 2024 году: пересчитываем пенсии, пособия и материнский капитал по новым правилам

Прожиточный минимум

Прожиточные минимумы в России индексируются ежегодно, 2024 год не стал исключением. Всего их четыре: общий (на душу населения), взрослый (для трудоспособного населения), детский и пенсионный. Все они, во-первых, отличаются друг от друга, а во-вторых — от региона к региону. В каждом регионе все четыре показателя устанавливают индивидуально, но при этом есть и средние показатели по стране.

