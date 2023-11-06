«Страну дураков никто не отменял»: инвестор рассказал, что делать при скачках цен на золото

Вслед за падением курса доллара резко меняться начали цены на золото и инвестиционные монеты из драгоценных металлов. Цена сначала поднялась от 5827,40 рубля до 6118,41 за грамм, а затем поползла обратно. В напряжении сразу оказались инвесторы, только недавно подсчитывающие барыши от вкладов в этот вид сбережений. Что делать с инвестициями в золото и монеты, выводить средства или держать их дальше до лучших времен, рассказал известный бизнес-практик Артем Богач, который всё же предлагает больше радоваться жизни, чем тратить нервные клетки.
Инвестиции — это игра вдолгую
По словам Артема Богача, если посмотреть на кривую курса золота, то можно заметить на ней резкие скачки. Поэтому, по его мнению, утверждать, что оно подешевело или подорожало, сложно.
— Если взять котировки биржи, то начиная с марта по сегодняшний день оно выросло с 1800 доллара за тройскую унцию — 31,1 грамма до 1920 долларов, — говорит Артем Богач. — Если говорить о рублевой стоимости по курсу Центрального банка, то с августа 5700 рублей было за грамм, а сейчас курс — 5944 рубля. Мы видим рост как в рублевых котировках, так и в долларовых, как биржевой курс, так и Центробанка. Другое дело, что за этот промежуток времени золото стоило, как дороже этих экстремумов, так местами было и дешевле. Золото в настоящий момент является биржевым товаром и стоимость на биржевые товары меняется в зависимости от экономических, политических и других условий, которых достаточно много.
Эксперт считает: то, что мы сейчас наблюдаем в мире, это ситуация, когда геополитические причины могут преобладать над экономическими. Это вызывает колебания котировок на различные биржевые товары.
— Такие перепады цены, пики, их на графиках можно заметить, или когда очень дешево начинает стоить актив относительно текущей ситуации, — это создают сами инвесторы. Ими движут алчность и нетерпеливость, желание заработать денег в моменте и обогатиться, — рассказывает Артем Богач. — Но инвестиции это не об этом. Они о том, чтобы в первую очередь сохранить свои деньги. Мы же живем в рынке, когда валюты дешевеют и дорожают. И обогатиться в моменте может не получиться.
— Люди, которые хотят заработать быстро, как правило, теряют свои деньги. Потому что сначала они в суете и ажиотаже: «А! Ох! Надо что-то делать! Куда-то бежать спасать свои деньги», — совершают неадекватные сделки, — говорит эксперт. — В итоге цена актива еще больше возрастает: работает психология толпы. Потом цена начинает падать, а когда ситуация нормализуется, люди теряют деньги и решают продавать, фиксируя свои убытки.
По мнению инвестора, золото сейчас можно считать одним из самых надежных активов. Так как его задача — не заработать и не приумножить свои капиталы, а именно сохранить.
— Речь идет об инвестициях не только в золото, но и в остальные активы. А всё остальное — это спекуляция. Спекулянты чаще всего проигрывают. Да, есть те, которые выигрывают и становятся достоянием прессы, их афишируют всевозможные блогеры, — рассказывает Артем Богач. — Но насколько это правда? Невозможно проверить заработали они или нет. Это единицы, у которых получилось быстро заработать в течение месяц: купили криптовалюту за доллар, через месяц продали за 10 или 100 долларов. Этими байками и кормится народ.
«Нет золотых монет — радуйтесь»
Артем Богач рекомендовал хранить деньги в золотых монетах и золоте. Некоторые так и сделали, не понимая толком, зачем это делают, и лишь следуя чужим советам. Теперь же они беспокоятся из-за скачков курса, видя удешевление инвестиционных монет.
— Что хотят, то пусть и делают. Хочется переживать, кусать локти, бежать продавать, зафиксировать убытки или что-то еще угодно делать — пожалуйста! Это ваше право, — не отговаривает бизнес-коуч. — Хотите, купите еще золотых монет. Хотите, берите и создавайте диверсифицированный инвестиционный портфель, чтобы там было не только золото, но и акции, облигации, валюты и недвижимость. Это тоже инвестиционный актив, — продолжайте двигаться в плане инвестиций, создавайте пассивный доход.
Бизнес-коуч уверяет, что он не заставлял и не предлагал никому вкладываться именно в золото, так как для некоторых инвестиции становятся обузой и им лучше наслаждаться жизнью, а не следить за содержимым своего кошелька.
— Я не говорю о том, что нужно вкладываться в золото, — объясняет Артем Богач. — Вообще задумайтесь, а надо ли это вам. Может быть, вам и не надо откладывать, инвестировать и сохранять. Может быть, всё то, что приходит, лучше тратить? В этом тоже есть смысл. Радость и игра жизни порой даже намного интереснее, чем скучно копить золотые монеты.
Бизнес-коуч предлагает незатейливую схему для тех, у кого есть золотые инвестиционные монеты или нет:
- если у вас нет золотых монет, радуйтесь, когда золото начинает падать в цене;
- если у вас есть золотые монеты, радуйтесь, когда золото начинает расти в цене.
— Еще вопрос: «А сколько золотых монет у вас есть?» Потому что одна-две монетки вопросы не решат, — объясняет Артем Богач. — Это смешно и настолько мелко, что по этому поводу точно не стоит переживать и беспокоиться. В жизни есть более важные и ценные моменты. Это любовь, счастье, радость в твоем сердце, жизнь как таковая. Она имеет намного большую важность, чем деньги, чем золото, чем акции, чем инвестиции.