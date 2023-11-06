«Страну дураков никто не отменял»: инвестор рассказал, что делать при скачках цен на золото

Инвестиции — это игра вдолгую

По словам Артема Богача, если посмотреть на кривую курса золота, то можно заметить на ней резкие скачки. Поэтому, по его мнению, утверждать, что оно подешевело или подорожало, сложно.



— Если взять котировки биржи, то начиная с марта по сегодняшний день оно выросло с 1800 доллара за тройскую унцию — 31,1 грамма до 1920 долларов, — говорит Артем Богач. — Если говорить о рублевой стоимости по курсу Центрального банка, то с августа 5700 рублей было за грамм, а сейчас курс — 5944 рубля. Мы видим рост как в рублевых котировках, так и в долларовых, как биржевой курс, так и Центробанка. Другое дело, что за этот промежуток времени золото стоило, как дороже этих экстремумов, так местами было и дешевле. Золото в настоящий момент является биржевым товаром и стоимость на биржевые товары меняется в зависимости от экономических, политических и других условий, которых достаточно много.