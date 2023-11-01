Приведет к дефициту и черному рынку? Как 33 года назад доллар перестал стоить 63 копейки и вырос до 1,8 рубля. Можем повторить?

Экономика — это та сфера общественной жизни, которая затрагивает всех. Поэтому всех так или иначе интересует курс доллара — показатель, который серьезно влияет на зарплаты и цены в стране. Сейчас курс американской валюты потихоньку начал снижаться: на днях впервые за три месяца он упал до 92 рублей. Сложно представить, но всего 30 лет назад один доллар стоил всего 63 копейки, а простым гражданам за хранение «зеленых бумажек» светило до пяти лет тюрьмы.
Но всё изменилось 1 ноября 1990 года. В этот день вступил в силу указ Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о введении коммерческого курса рубля. Рубль оказался в «свободном плавании», в котором мы находимся до сих пор.
Как решение Горбачева окончательно развалило СССР? Будем ли мы снова покупать доллар за копейки? Стоит ли россиянам ожидать усиление рубля в следующем году? Об этом — в материале MSK1.RU.
Что такое коммерческий курс и почему он так важен
Доллары в СССР использовали лишь иностранцы и люди, работающие за границей. В основном на валюту отоваривались в специальных магазинах-«Березках», где продавали дефицитные импортные товары. Прочие же, кто имел на руках доллары, считались вредителями, и их сурово наказывали. Интересно, что доллар часто использовали нелегальные предприниматели для совершения крупных сделок: в отличие от рубля, он котировался за рубежом.
К началу 1990-х официальное соотношение рубля к доллару устанавливалось органами власти. Фиксированный курс составлял 63 копейки за одного «американского президента». Так как курс был фиксированным, советские люди не знали, что такое инфляция. Цены на продукты не зависели от внешнеэкономических колебаний. Однако простой человек не мог купить валюту по такой привлекательной цене: официальный курс использовался лишь в государственных расчетных операциях. Реальный курс на черном рынке был в десятки раз выше: 4–5 рублей за доллар.
Всё поменялось, когда в силу вступил указ Горбачева «О введении коммерческого курса рубля». Отныне рубль стал привязан к курсам других мировых валют, поэтому его значение стало меняться само по себе под влияниям внутренних и внешних факторов. Предприятия получили право свободно покупать и продавать валюту. Это было важно при зарубежной торговле, но полностью противоречило принципам советского строя: ранее только государство имело право вести зарубежную торговлю.
Закрытое советское государство становилось открытым к мировому рынку. Причем открытой не только перспективам светлого капиталистического будущего, но и кризисным ветрам: всего через несколько месяцев курс вырос в 15 раз, с 1,8 рубля за доллар в ноябре 1990 до 30 рублей в начале 1991 года.
Заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов уточнил, что первоначальный замысел реформы состоял в том, чтобы госпредприятия (предки современного крупного бизнеса) получали намного больше долларов, которые в свою очередь использовали для покрытия раздутого госдолга СССР.
— Со второй половины 80-х годов был взят курс на либерализацию. Решение о введении коммерческого курса рубля было продиктовано госпредприятиями: они ранее продавали валютную выручку государству по официальному курсу для погашения внешнего долга. При официальном курсе в 63 копейки компании просто страдали, поэтому они надавили на Горбачева и было решено установить коммерческий курс рубля, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU.
Вернут ли фиксированный курс рубля сейчас
В последнее время всё чаще и чаще говорят о том, что Россия возвращается к временам СССР. Некоторые предлагают решить проблему постоянного растущего курса доллара возвратом советской практики. Ведь если курс будет фиксированным, инфляция перестанет обгладывать кошельки россиян, а сама Россия перестанет зависеть от зарубежных партнеров.
Впрочем, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев засомневался в эффективности такой инициативы.
— Когда устанавливается такое соотношение, естественно, что доллары сразу пропадают с рынка, и у вас рынка нет по сути. Никто в здравом уме и памяти не будет менять свои доллары на рубли, — отметил он в беседе с MSK1.RU. — Если даже на более-менее разумном уровне введут фиксированный курс, это может привести к негативным последствиям. Ситуация на рынке меняется, скорее всего фиксированный курс будет «врать» в пользу рубля. Это будет приводить к исчезновению с рынка свободно корректируемой валюты, дефициту, черному рынку и так далее.
Финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский также не верит в правдоподобность таких заявлений. При этом он отметил, что валютный рынок практически полностью захвачен государством.
— Насчет спекуляций о фиксированном курсе валюты — все чиновники, отвечающие за это, поголовно говорили о том, что этого не будет. Курсом в данный момент всё равно фактически рулит финансовый блок правительства, а не рынок, который лишился зарубежных игроков полтора года назад, заявил специалист в разговоре с MSK1.RU. — То, что его настроят так, чтобы он был выгоден бюджету — да, здесь нельзя не согласиться. Но это не фиксированный курс в его техническом понимании — он всё равно колеблется и его все равно устанавливает рынок, пусть на нем и осталось минимум независимых игроков.
Что будет с рублем дальше
Помимо введения фиксированного курса рубля, как в СССР, есть масса других альтернатив, которые помогут укрепить рубль. Например, повышение цен на нефть из-за конфликта в Израиле. В частности, об этом заявил Валерий Миронов.
— Сама операция Израиля, по оценкам военных экспертов, продлится один-два месяца. Это будет поддерживать напряжение за счет угрозы войны. Вдруг будут перекрыты поставки нефти с Ближнего Востока. Это держит цены на нефть на высоком уровне, для рубля это плюс, он будет укрепляться.
Алексей Кричевский дал еще более оптимистичный прогноз, предположив, что доллар может упасть до 80 рублей к весне 2024 года.
— С точки зрения бюджета государству очевидно выгоднее дешевый рубль — слишком много расходов нужно финансировать. С точки зрения пиара, политики и выборов — есть необходимость рубль укреплять, поскольку это важно для электората и того, что масса дорогостоящих товаров всё равно ввозится из-за рубежа и стоит сильно дороже, чем год или два назад, — подытожил специалист. — Пока что более вероятным выглядит сценарий слома тренда и укрепления рубля до 85–86 за доллар с возможным пиком в 80, но пик этот может наступить весной. В этом же году наиболее четко просматривается коридор в 90–95 рублей.
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