Приведет к дефициту и черному рынку? Как 33 года назад доллар перестал стоить 63 копейки и вырос до 1,8 рубля. Можем повторить?

Но всё изменилось 1 ноября 1990 года. В этот день вступил в силу указ Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о введении коммерческого курса рубля. Рубль оказался в «свободном плавании», в котором мы находимся до сих пор.

Как решение Горбачева окончательно развалило СССР? Будем ли мы снова покупать доллар за копейки? Стоит ли россиянам ожидать усиление рубля в следующем году? Об этом — в материале MSK1.RU.

Что такое коммерческий курс и почему он так важен

Доллары в СССР использовали лишь иностранцы и люди, работающие за границей. В основном на валюту отоваривались в специальных магазинах-«Березках», где продавали дефицитные импортные товары. Прочие же, кто имел на руках доллары, считались вредителями, и их сурово наказывали. Интересно, что доллар часто использовали нелегальные предприниматели для совершения крупных сделок: в отличие от рубля, он котировался за рубежом.