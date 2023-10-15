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Кризис-2023

«Не в пользу устойчивого подорожания рубля». Экспортеров обязали продавать валютную выручку — как это повлияет на нас

Рубль всё слабеет и слабеет. Властям пришлось принимать жесткие меры

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Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. Это произошло на фоне продолжающегося ослабления рубля. Нацвалюта за последние несколько месяцев сильно ослабела и достигла отметки в 100 за доллар. Разбираемся с экспертами, поможет ли новая мера стабилизировать ситуацию.

Что произошло?

Поздно вечером 11 октября стало известно, что Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Срок — шесть месяцев.

Мера касается экспертов — 43 групп компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Список с названиями не опубликуют.

Обязательство по продаже валютной выручки ввели на 43 группы компаний. Список с названиями не опубликуют

Обязательство по продаже валютной выручки ввели на 43 группы компаний. Список с названиями не опубликуют

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Отдельные компании обязаны по представлению в Банк России и Росфинмониторинг предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.

Еще в некоторые компании введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга для мониторинга и обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

— Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В России обязательства по продаже валютной выручки были с 1992 по 2006 и в 2022 году (с марта по июнь).

Что будет с рублем?

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», объясняет, что ползучая девальвация рубля продолжалась, несмотря на все меры, принятые властями, а также улучшение ценовой конъюнктуры сырьевого рынка. По его словам, нефтяные цены находятся около годовых максимумов с лета, что уже должно было привести к увеличению экспортной выручки и притока иностранной валюты на внутренний рынок. Эксперт говорит, что этот эффект был недостаточен. Он предполагает, что это из-за нежелания экспортеров возвращать в страну достаточный для стабильности рубля объем валюты. Чтобы стимулировать этот процесс, было принято решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки.

Обязательство по продаже валютной выручки — реакция властей на слабеющий рубль

Обязательство по продаже валютной выручки — реакция властей на слабеющий рубль

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Константин Селянин, кандидат экономических наук, в беседе с корреспондентом 72.RU напомнил, что решение об обязательной продаже валютной выручки является одним из необходимых для стабилизации рубля.

— Я уже и раньше говорил, что это решение — одно из двух возможных и просто необходимых для того, чтобы стабилизировать ситуацию с рублем. Это либо ограничение на экспорт капитала, либо обязательная продажа валютной выручки или ее части. Как мы видим, второе уже сработало. Теперь предстоит оценить, насколько оно окажется действенным, — комментирует указ в беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, кандидат экономических наук.

По его наблюдениям, после решения властей национальная валюта укрепилась. Собеседник не исключает, что курс будет 95 рублей за доллар.

— Для обычного человека это сказывается на цене товаров импортных товаров и услуг, которые приобретаются за валюту. Чем слабее рубль к доллару, тем дороже становятся эти товары и услуги. Понятно, что любое движение курса — хоть повышение, хоть падение — не сказывается одномоментно. По тем же продуктам питания лаг обычно месяц-два. По товарам длительного пользования лаг еще больше — три-шесть месяцев. Говорить о том, что эта мера скажется прямо завтра и скажется в положительную сторону для россиян, не приходится. Она лишь сгладит некий эффект и то с неким серьезным временным лагом в три-шесть месяцев от предшествующего ослаблению, — добавил Селянин.

Эксперты не исключили, что доллар будет стоить 95 рублей

Эксперты не исключили, что доллар будет стоить 95 рублей

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Бабин не исключает, что доллар до конца года способен перейти в диапазон 90–95 рублей.

— На среднесрочном горизонте благодаря новым мерам рубль может продолжить укрепляться. Однако еще неизвестны все параметры обязательной продажи экспортной выручки, в частности, процентный размер такого норматива. К тому же существует неопределенность с возможностью экспортеров возвращать в страну необходимый объем данных средств и в той валюте, на которую существует повышенный спрос на внутреннем рынке. Поэтому на долгосрочном горизонте курс рубля по-прежнему будет определяться основными фундаментальными факторами, в первую очередь мировыми ценами на ключевые товары российского экспорта, санкционными и геополитическими ограничениями, объемом импорта и выводимого из России капитала, а также бюджетной и денежно-кредитной политикой страны. Пока большинство этих факторов не в пользу устойчивого подорожания рубля, — рассуждает эксперт.

В начале мая курс доллара составлял 76 рублей. Но уже затем начал расти и достиг отметки в 80 рублей. После мятежа Евгения Пригожина национальная валюта продолжила падение. В конце июля курс доллара превышал 90 рублей. А в середине августа пробил отметку в 100 рублей. В начале сентября было дешевле: около 97 рублей. Российские власти прогнозируют укрепление национальной валюты. Но не все согласны с их мнением.

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