«Не в пользу устойчивого подорожания рубля». Экспортеров обязали продавать валютную выручку — как это повлияет на нас

Отдельные компании обязаны по представлению в Банк России и Росфинмониторинг предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.



Еще в некоторые компании введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга для мониторинга и обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.



— Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

