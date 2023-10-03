«Только президентский окрик может исправить ситуацию». Почему в России, где добывают нефть, такой дорогой бензин — говорят экономисты

— Произошло ровно то, что я ожидал. Поскольку несколько вертикально интегрированных компаний контролируют рынок, только президентский окрик может как-то эту ситуацию исправить. Все остальные инструменты, такие как антимонопольная служба и другие, им не страшны. Лобби у нефтяников сильнейшее. Повлияет ли поручение президента? Повлияет. Но ровно так же, как влияло в прошлые разы. А тогда происходило следующее: нефтяники либо замораживали цены, либо она немного снижалась — обычно на три месяца или больше. Видимо, в этот раз произойдет точно так же. Если говорить по факту, то после запрета на вывоз нефтепродуктов на Санкт-Петербургской бирже цены упали за неделю примерно на 20%. Правда, с начала года они выросли в полтора раза. Поэтому часть повышения отыграли. Это почти не сказалось на автозаправках. Потому что есть определенная логистика. Сейчас автозаправки продают самый дорогой бензин, который закупили несколько недель назад. Вполне возможно, что дальше цены чуть снизятся. Вряд ли это будет на 20%. Скорее всего, для сохранения стабильности какое-то время не будут расти. Люди к ценам привыкнут. Потом будет новое повышение. Причем независимо от курса рубля, цены на баррель, — рассуждает собеседник.