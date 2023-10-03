«Только президентский окрик может исправить ситуацию». Почему в России, где добывают нефть, такой дорогой бензин — говорят экономисты

В России продолжают расти цены на бензин и дизельное топливо. В ситуацию пришлось вмешиваться властям. Сначала они ввели временный запрет на экспорт топлива (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, в Абхазию, Южную Осетию, страны ЕАЭС). Потом вмешался президент страны, потребовав взять дело на контроль. Казалось бы, в России добывают, цены у нас должны быть ниже, чем везде. Но даже если посмотреть по ситуации в конкретных нефтедобывающих регионах, Тюменской области например, где добывают нефть, а в самой Тюмени есть нефтеперерабатывающий завод, то почему там бензин и дизтопливо может быть дороже, чем везде? Что на это влияет? Об этом корреспондент 72.RU поговорил с экспертами. Вот что говорит Сергей Кондратьев, руководитель экономического отдела департамента института энергетики и финансов.
— Мне кажется, в самой постановке вопроса много субъективизма. Когда говорят «дорогой» или «дешевый», часто потребитель отталкивается от своего бюджета, своей экономики. Многие граждане и многие компании считают, что бензин сейчас дорогой и он должен быть фундаментально дешевле. Именно опираясь на аргумент, что Россия — нефтедобывающая страна и в случае с Тюменской областью — крупнейший нефтедобывающий регион. Но в чем, мне кажется, сложность ситуации? В стоимости бензина очень высокая доля налогов, причем федеральных — НДС, НДПИ. Есть акциз, который считается региональным налогом, но мы понимаем, что механизмы его уплаты и распределения сложны. С точки зрения распределения, да, отчасти региональный, но всё-таки я бы говорил о том, что федеральный налог, потому что ставка устанавливается на федеральном уровне. В этом плане мы сильно отличаемся от Соединенных Штатов Америки, где в стоимости бензина региональные налоги зачастую играют основную роль, — рассуждает собеседник.
В качестве второго фактора, который определяет стоимость бензина, собеседник называет географию, а в ней — конкуренция и экспортная альтернатива.
— Внутри географии еще два фактора, которые, на мой взгляд, являются основными, — конкуренция и что происходит с экспортной альтернативой: насколько регион удален от портов — «если я могу продавать дороже на экспорт, то стимулов поставлять на внутренний рынок меньше». Как мне кажется, рынки Тюменской области, Западной Сибири не очень конкурентны. Здесь не очень много игроков. И это приводит к тому, что цены именно на заправках, на оптовых нефтебазах несколько выше, чем если бы мы сравнивали в сопоставимых условиях с Московским регионом. Там высокая конкуренция, много игроков. И это оказывает большое давление на цены, — объясняет эксперт.
По его словам, наличие собственного нефтеперерабатывающего завода в регионе далеко не всегда означает низкие цены на бензин. Потому что возникает ситуация, при которой поставки с местного НПЗ наиболее рентабельны, и это фактически вытесняет других игроков.
Кондратьев говорит, что независимые нефтеперерабатывающие заводы вынуждены покупать нефть по ценам, близким к ценам экспортной альтернативы, что давит на их издержки. В случае же с вертикально интегрированными нефтекомпаниями, то они могут сдерживать цены за счет перераспределения маржи от добычи. Что происходило последние несколько месяцев. От чего бензин на их АЗС был дешевле, чем на независимых заправках.
Стоит ли ожидать снижения цен?
В среду, 27 сентября, Владимир Путин поручил правительству более оперативно реагировать на рост цен на бензин и дизельное топливо. Поможет ли это снизить стоимость на заправках? Вот что об этом говорит Константин Селянин, кандидат экономических наук.
— Произошло ровно то, что я ожидал. Поскольку несколько вертикально интегрированных компаний контролируют рынок, только президентский окрик может как-то эту ситуацию исправить. Все остальные инструменты, такие как антимонопольная служба и другие, им не страшны. Лобби у нефтяников сильнейшее. Повлияет ли поручение президента? Повлияет. Но ровно так же, как влияло в прошлые разы. А тогда происходило следующее: нефтяники либо замораживали цены, либо она немного снижалась — обычно на три месяца или больше. Видимо, в этот раз произойдет точно так же. Если говорить по факту, то после запрета на вывоз нефтепродуктов на Санкт-Петербургской бирже цены упали за неделю примерно на 20%. Правда, с начала года они выросли в полтора раза. Поэтому часть повышения отыграли. Это почти не сказалось на автозаправках. Потому что есть определенная логистика. Сейчас автозаправки продают самый дорогой бензин, который закупили несколько недель назад. Вполне возможно, что дальше цены чуть снизятся. Вряд ли это будет на 20%. Скорее всего, для сохранения стабильности какое-то время не будут расти. Люди к ценам привыкнут. Потом будет новое повышение. Причем независимо от курса рубля, цены на баррель, — рассуждает собеседник.