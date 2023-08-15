Кредиты подорожают, а ходить по магазинам будут меньше: чего ждать от резкого повышения ключевой ставки

На следующий день после того, как доллар преодолел отметку в 100 рублей, Центробанк провел внеочередное совещание, на котором резко повысил ключевую ставку до 12%. Как это поможет рублю? Улучшится ли после этого наша жизнь? Спросили об этом у экспертов.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее. Обычно, когда ставка падает, то постепенно снижается и размер процентов по кредитам в коммерческих банках, но также меньше становятся проценты по депозитам. Когда она повышается, то происходит обратная ситуация, так как выдавать займы под меньший процент невыгодно и даже убыточно для банков. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.
Поднятие ключевой ставки при падении национальной валюты — стандартное решение из учебников по макроэкономике, считает экономист Георгий Остапкович.
— Если у тебя разгоняется инфляция и падает валюта, то нужно поднимать ключевую ставку. Нужно еще послушать риторику Центробанка, ограничатся ли они повышениями или примут другие меры, — заявил Георгий Остапкович. — Также, если это повышение не скажется на курсе доллара, они могут в сентябре повысить ставку еще на 100–150 пунктов.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
В первую очередь повышение ключевой ставки должно успокоить рынок, считает Константин Селянин.
— Эта мера приведет к успокоению рынка. Ставку повысили сразу на 3,5%, это больше, чем предполагало большинство экспертов. В июле Центробанк уже повышал ключевую ставку, что позволило на время укрепить рубль, пока не было принято решение о валютной выручке, — подчеркнул Константин Селянин.
В июле Владимир Путин смягчил нормы валютного контроля, разрешив компаниям, продающим товары за рубеж в рамках межправительственных соглашений, оставлять выручку в зарубежных банках.
При «успокоении» рынка обычно дорожают кредиты — как для предприятий, так и для обычных людей.
— Уже через два дня, максимум через неделю, повысятся условия для кредитов, как инвестиционных, так и ипотечных, и потребительских, — заявил Георгий Остапкович, — это приведет к снижению спроса. Люди будут покупать товары в меньшем количестве, доллар уйдет из дефицита.
Вместе с дорогими кредитами придут и более выгодные депозиты. Положить деньги в банк можно будет под более выгодный процент, отметил Георгий Остапкович.
Но у такого решения есть и обратная сторона: отечественным производителям также придется брать кредиты на менее выгодных условиях, что скажется на росте экономики.
— Нужно понимать, что повышение ставки — это проявление жесткой политики, которая может негативно сказаться на росте экономики и росте ВВП. Предприятия получат более дорогие деньги, из-за чего возможности развиваться будет меньше. Возможно, после того как Центробанку удастся нормализовать рынок, ставка будет понижена, — заявил Константин Селянин.
Доллар достиг отметки в 100 рублей 14 августа. Экономисты считают, что в первую очередь этот рубеж — психологический, но тем не менее падение рубля является симптомом проблем в российской экономике. Мы уже разбирались в том, почему рубль так резко обвалился и почему, несмотря на слова Владимира Путина об укреплении рубля, национальная валюта продолжает падать вниз. Ну а если у вас уже нет сил следить за экономическими новостями — приглашаем вас посмотреть подборку шуток и мемов про доллар за сто.