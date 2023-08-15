Кредиты подорожают, а ходить по магазинам будут меньше: чего ждать от резкого повышения ключевой ставки

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее. Обычно, когда ставка падает, то постепенно снижается и размер процентов по кредитам в коммерческих банках, но также меньше становятся проценты по депозитам. Когда она повышается, то происходит обратная ситуация, так как выдавать займы под меньший процент невыгодно и даже убыточно для банков. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.

