Половина россиян не понимает, зачем нужен цифровой рубль. Мы узнали ответ

О введении цифрового рубля в России говорят уже не первый месяц, но от того, что разговоров о нем становится больше, понятнее эта система не становится. ВЦИОМ вообще подсчитал, что половина россиян (51%) не понимает, зачем всё это нужно. Этот главный вопрос — «Зачем?» — мы и направили в Банк России. И вот что нам там рассказали.
Чем цифровой рубль отличается от безнала
Как объясняли в Центробанке, цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, которую будут выпускать в дополнение к существующим формам денег: наличным и безналичным. Главным отличием станет система блокчейна: каждый рубль будет иметь уникальный код, по которому можно будет отследить весь его путь за всё время существования.
Блокчейн — система хранения данных в блоках, связанных в единую цепочку. Все данные в блокчейне хронологически последовательны, из них никак нельзя удалить информацию. При совершении каждой транзакции в блок записывается информация о новой операции.
— Принцип учета цифровых рублей будет устроен иначе: на принципе блокчейна. Предполагается, что все операции фиксируются, связанны и не подлежат какому-то стиранию, убиранию и так далее. Это помогает сохранять информацию, проследить ее на протяжении всего периода, — рассказал кандидат экономических наук Константин Селянин.
Кроме того, новая форма валюты будет иметь некоторые ограничения. Например, на цифровые рубли не будут начислять кешбэк и проценты, к которым мы так привыкли. Также в цифровых рублях не получится открыть вклад, в них не выдадут кредит и ипотеку, а также цифровыми рублями не получится занять денег. Векселя, кстати, тоже в цифровых рублях выпустить не получится.
Зачем нужен цифровой рубль
После запуска цифровой рубль станет еще одним средством для проведения платежей и переводов средств. Им можно будет оплатить как товар в магазине, так и вкладываться в фондовый рынок и работать с активами. При этом все операции будут проходить по универсальным тарифам.
— Что еще важно в отношении операций с цифровыми рублями, так это то, что для человека все операции будут абсолютно бесплатными независимо от суммы. Для операций по счетам в банках кредитные организации применяют совершенно разную тарифную политику, а также могут установить ограничения на суммы переводов, — рассказали нам в Банке России.
Также среди преимуществ цифрового рубля выделяют:
- простой доступ через мобильное приложение;
- скорость операций благодаря круглосуточной поддержке Банка России;
- эффективный контроль бюджета для государства благодаря возможности видеть все транзакции;
- возможность заключать смарт-контракты между продавцом и покупателем, следить за исполнением которого будет Банк России.
Но у цифрового рубля есть и минусы. Он, как и остальная форма валюты, будет испытывать влияние инфляции и не поможет спасти сбережения граждан в случае падения курса. Также из-за внедрения цифрового рубля коммерческие банки лишатся части средств, если клиенты переведут деньги в цифровую валюту. Кроме того, скопление всех средств в одном месте может привести к тому, что любая поломка серверов или хакерская атака приведет к массовому сбою всей системы.
Цифровой рубль будет храниться на счете непосредственно в ЦБ — это гарантирует безопасность. Таким образом, главные особенности новой формы валюты: можно проследить весь путь каждого рубля, а храниться он будет не в коммерческих банках, а у государства. Плюсы это или минусы — решать вам.
Как открыть и пополнить цифровой кошелек
Как нам рассказали в Банке России, открыть счет для цифрового рубля можно через мобильное приложение банка.
— Когда цифровые рубли станут доступными для массового пользователя, в интерфейсе привычного вам мобильного приложения появится новое окошко «Цифровой рубль», — рассказали нам в Банке России.
Тем, кто не пользуется банковскими услугами, цифровой рубль окажется недоступен.
— Если вы все-таки захотите пользоваться цифровыми рублями, сначала необходимо будет стать клиентом любого банка. Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет привязан к какому-то конкретному банку, — заявили в Банке России.
Пополняется цифровой счет также в приложении банка — для этого необходимо перевести деньги со счета в банке на цифровой кошелек.
— Через привычное мобильное приложение банка, в котором вы обслуживаетесь, можно зайти в цифровой кошелек и провести нужную операцию через функцию «Пополнить». Без комиссии, — отметили в Банке России.
Положить наличные на цифровой кошелек в обход банка не выйдет. Сначала нужно будет положить их на ваш счет в банке (через банкомат или кассу банка), а потом обменять на цифровые рубли с банковского счета через мобильное приложение.
Как платить цифровым рублем
На сегодняшний день цифровым рублем можно расплачиваться, только считывая QR-код. В будущем Банк России планирует добавить возможность бесконтактной оплатой с помощью технологии NFC.
Для оплаты цифровым рублем без интернета придется создать дополнительный счет, который будет храниться непосредственно на вашем телефоне. Положив на него деньги заранее, вы сможете переводить деньги на другие телефоны с помощью Bluetooth и технологии NFC.
Когда цифровой рубль войдет в оборот
Пилот цифрового рубля запланирован на 15 августа. Первый этап будет закрытым: 30 юридических лиц и около 600 физических отработают базовые операции — открытие счета, пополнение кошельков, переводы между гражданами и оплату по QR-коду. Банк России обещает, что до конца 2023 года количество участников пилота будет пополняться.
Во время пилота цифровой рубль будут поддерживать 13 банков.
О том, когда цифровым кошельком смогут пользоваться все, еще неизвестно. Как нам рассказали в Банке России, с 15 августа, когда начнется пилотирование, пользоваться цифровым рублем сможет лишь ограниченный круг клиентов. Но постепенно будет увеличиваться как число банков, так и пользователей. Ожидается, что на горизонте 2025–2027 годов цифровые рубли станут доступными для массового пользователя.