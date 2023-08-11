Половина россиян не понимает, зачем нужен цифровой рубль. Мы узнали ответ

— Принцип учета цифровых рублей будет устроен иначе: на принципе блокчейна. Предполагается, что все операции фиксируются, связанны и не подлежат какому-то стиранию, убиранию и так далее. Это помогает сохранять информацию, проследить ее на протяжении всего периода, — рассказал кандидат экономических наук Константин Селянин.



Кроме того, новая форма валюты будет иметь некоторые ограничения. Например, на цифровые рубли не будут начислять кешбэк и проценты, к которым мы так привыкли. Также в цифровых рублях не получится открыть вклад, в них не выдадут кредит и ипотеку, а также цифровыми рублями не получится занять денег. Векселя, кстати, тоже в цифровых рублях выпустить не получится.

