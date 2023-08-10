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Кризис-2023

TROYная польза: россияне смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой новой платежной системы

Она станет альтернативой «Миру» и облегчит расчеты туристам

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Турецкая виртуальная карта облегчит россиянам расчеты на отдыхе — правда, только в пределах одной страны

Турецкая виртуальная карта облегчит россиянам расчеты на отдыхе — правда, только в пределах одной страны

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Санкции западных стран в отношении России и отмена SWIFT усложнили жизнь обычным россиянам. Особенно это коснулось путешественников, которым стало труднее забронировать отель, купить билеты и рассчитываться картой за границей.

Чтобы облегчить жизнь россиянам в Турции — а их до сих пор немало приезжает в Стамбул, Анталью и другие курорты Средиземного моря — власти страны предложили использовать собственную систему платежей под названием TROY.

Журналист MSK1.RU узнала, станет ли легче оплачивать товары и услуги в Турции в лирах с помощью этой платежной системы и можно ли будет ей пользоваться, находясь в России.

Альтернатива «Миру» в Турции

О платежной системе TROY заговорили в начале октября прошлого года — после того как после объявления о частичной мобилизации все банки Турецкой республики отказались от использования российской платежной системы «Мир» — даже те, что оставались после введения санкций в марте 2022 года. Это создало немало трудностей в расчетах между странами и коснулось прежде всего россиян, проживающих в Турции, и туристов. Тогда многие предположили, что это связано в том числе с растущим давлением Запада на турецкие банки.

После этого Турция начала активно развивать собственную платежную систему — как для того, чтобы иметь независимый от Запада финансовый инструмент, так и для того, чтобы стать альтернативой российской платежной системе «Мир», которая из-за санкций сейчас мало где востребована.

TROY — это первая и единственная внутренняя платежная система Турции. Она используется как форма электронного банкинга, которая обеспечивает движение денег между банками и предприятиями и предполагает обслуживание кредитных, дебетовых и предоплатных карт. TROY расшифровывается как Türkiye'nin Ödeme Yöntemi — «турецкий метод оплаты».

Как оформить карту TROY

Российские туристы в Турции смогут совершать покупки в лирах с помощью карты системы Troy, в том числе и виртуальной. Ее можно оформить через мобильное приложение Letim, которое доступно для iOS и Android. Регистрация идет по номеру загранпаспорта и телефона, при этом можно указать как российский (+7…), так и турецкий (+90…) номер. Любопытно, что есть поле выбора «национальность». Вопреки данным о том, что для регистрации требуется цифровой скан загранпаспорта, на практике этого не потребовалось — правильность введенных данных никто не сверял.

Оформить карту довольно легко — нужны только загранпаспорт и номер телефона

Оформить карту довольно легко — нужны только загранпаспорт и номер телефона

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В личном кабинете можно пополнять счет, осуществлять платежи и снимать деньги. Это очень похоже на привычный онлайн-банк плюс опция снятия наличных через QR-код. Чтобы на карте появились деньги, нужно пополнить баланс — перевести с российской карты. Выбираете сумму к оплате, система автоматически конвертирует рубли в лиры и берет за это комиссию. До совершения операции вы увидите и ее размер, обменный курс, и сколько денег в итоге будет на вашей виртуальной турецкой карте в лирах.

Есть лимит на перевод средств — 250 тысяч лир (около 900 тысяч рублей), и для этого надо пройти процедуру авторизации. В целом интерфейс приложения достаточно понятный — и на русском языке. Единственный минус — при периоде бездействия более 5 минут система автоматически прекращает работу и приходится логиниться заново.

Обменный курс у TROY — 3,74, тогда как официальный — 3,61 в этот день

Обменный курс у TROY — 3,74, тогда как официальный — 3,61 в этот день

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Можно оформить и физическую карту платежной системы TROY. Для этого нужно иметь ВНЖ или гражданство Турции и обратиться в отделение банка, выпускающего карты. Правда, для россиян открывают счета только Ziraat Bankasi, Denizbank и Vakifbank. Все они поддерживают платежную систему TROY наряду с привычными Visa и Mastercard.

В интернете и через «сарафанное радио» можно найти людей, так называемых помогаторов, которые за определенное вознаграждение содействуют в оформлении карт турецких банков, в том числе и платежной системы TROY. В этом случае не просят ВНЖ, только помогают получить налоговый номер в Турции онлайн.

Отдельно стоит отметить, что виртуальная карта TROY, открытая через приложение Letim, не равна физической карте. Чтобы получить «пластик», нужно обратиться в отделение турецкого банка и открыть в нем лицевой счет.

Как пользоваться картой TROY в Турции

Через приложение Letim можно создать QR-код и снять наличные лиры в турецких банкоматах. Система показывает список банков в Турции, с которыми работает, и их перечень достаточно внушительный. Также по логотипу TROY на банкомате можно определить, получится ли снять наличные лиры.

Это далеко не полный список турецких банков, где можно снять наличные лиры

Это далеко не полный список турецких банков, где можно снять наличные лиры

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Еще с помощью виртуальной карты доступны NFC-платежи в турецких магазинах. Правда, для страны это достаточно новая система расчетов — так, Denizbank анонсировал ее только в начале 2023 года. Поэтому положить в кошелек старые добрые наличные будет надежнее перед прогулкой в торговый центр или на базар.

С физической картой всё намного проще — можно не задумываясь использовать ее для расчетов в магазинах, снятия наличных через банкомат и внесения лир на счет, денежных онлайн-переводов и оплаты покупок в интернет-магазинах.

А что в России?

Пользоваться виртуальной картой на территории РФ можно — например, если вы собираетесь на отдых в Анталью и хотите взять с собой средства, чтобы потратить на сувениры и шопинг. Для оплаты покупок, например на зарубежных онлайн-площадках, она не подходит — хотя бы просто потому, что система не показывает 16-значный номер карты полностью.

Несмотря на то, что власти Турции презентовали систему TROY как международную и работающую в 140 странах мира еще в 2017 году, по факту купить билеты даже у Turkish Airlines с ее помощью оказалось проблематично — в 2022 году авиакомпания прекратила принимать оплату картами этой системы.

Точно так же пользователи Amazon и Aliexpress жалуются на невозможность оплатить физической картой TROY покупки несмотря на то, что возможность сделать это заявлена на маркетплейсах.

Еще одна особенность виртуальной карты TROY — перевести рубли в лиры с ее помощью можно, а вот обратная конвертация не предусмотрена. Так же, как и оплатить ей через NFС с телефона что-либо на территории России. Объясняется это просто — TROY призван предоставить альтернативу картам «Мир» и упростить платежи для российских туристов в Турции.

Ранее мы рассказывали, как падение лиры отразится на российской экономике и туризме. Недавно Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила против ввоза импортного алкоголя. Теперь чиновники готовят план по замене импортного алкоголя на отечественный.

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