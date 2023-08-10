TROYная польза: россияне смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой новой платежной системы

Санкции западных стран в отношении России и отмена SWIFT усложнили жизнь обычным россиянам. Особенно это коснулось путешественников, которым стало труднее забронировать отель, купить билеты и рассчитываться картой за границей.
Чтобы облегчить жизнь россиянам в Турции — а их до сих пор немало приезжает в Стамбул, Анталью и другие курорты Средиземного моря — власти страны предложили использовать собственную систему платежей под названием TROY.
Журналист MSK1.RU узнала, станет ли легче оплачивать товары и услуги в Турции в лирах с помощью этой платежной системы и можно ли будет ей пользоваться, находясь в России.
Альтернатива «Миру» в Турции
О платежной системе TROY заговорили в начале октября прошлого года — после того как после объявления о частичной мобилизации все банки Турецкой республики отказались от использования российской платежной системы «Мир» — даже те, что оставались после введения санкций в марте 2022 года. Это создало немало трудностей в расчетах между странами и коснулось прежде всего россиян, проживающих в Турции, и туристов. Тогда многие предположили, что это связано в том числе с растущим давлением Запада на турецкие банки.
После этого Турция начала активно развивать собственную платежную систему — как для того, чтобы иметь независимый от Запада финансовый инструмент, так и для того, чтобы стать альтернативой российской платежной системе «Мир», которая из-за санкций сейчас мало где востребована.
TROY — это первая и единственная внутренняя платежная система Турции. Она используется как форма электронного банкинга, которая обеспечивает движение денег между банками и предприятиями и предполагает обслуживание кредитных, дебетовых и предоплатных карт. TROY расшифровывается как Türkiye'nin Ödeme Yöntemi — «турецкий метод оплаты».
Как оформить карту TROY
Российские туристы в Турции смогут совершать покупки в лирах с помощью карты системы Troy, в том числе и виртуальной. Ее можно оформить через мобильное приложение Letim, которое доступно для iOS и Android. Регистрация идет по номеру загранпаспорта и телефона, при этом можно указать как российский (+7…), так и турецкий (+90…) номер. Любопытно, что есть поле выбора «национальность». Вопреки данным о том, что для регистрации требуется цифровой скан загранпаспорта, на практике этого не потребовалось — правильность введенных данных никто не сверял.
В личном кабинете можно пополнять счет, осуществлять платежи и снимать деньги. Это очень похоже на привычный онлайн-банк плюс опция снятия наличных через QR-код. Чтобы на карте появились деньги, нужно пополнить баланс — перевести с российской карты. Выбираете сумму к оплате, система автоматически конвертирует рубли в лиры и берет за это комиссию. До совершения операции вы увидите и ее размер, обменный курс, и сколько денег в итоге будет на вашей виртуальной турецкой карте в лирах.
Есть лимит на перевод средств — 250 тысяч лир (около 900 тысяч рублей), и для этого надо пройти процедуру авторизации. В целом интерфейс приложения достаточно понятный — и на русском языке. Единственный минус — при периоде бездействия более 5 минут система автоматически прекращает работу и приходится логиниться заново.
Можно оформить и физическую карту платежной системы TROY. Для этого нужно иметь ВНЖ или гражданство Турции и обратиться в отделение банка, выпускающего карты. Правда, для россиян открывают счета только Ziraat Bankasi, Denizbank и Vakifbank. Все они поддерживают платежную систему TROY наряду с привычными Visa и Mastercard.
В интернете и через «сарафанное радио» можно найти людей, так называемых помогаторов, которые за определенное вознаграждение содействуют в оформлении карт турецких банков, в том числе и платежной системы TROY. В этом случае не просят ВНЖ, только помогают получить налоговый номер в Турции онлайн.
Отдельно стоит отметить, что виртуальная карта TROY, открытая через приложение Letim, не равна физической карте. Чтобы получить «пластик», нужно обратиться в отделение турецкого банка и открыть в нем лицевой счет.
Как пользоваться картой TROY в Турции
Через приложение Letim можно создать QR-код и снять наличные лиры в турецких банкоматах. Система показывает список банков в Турции, с которыми работает, и их перечень достаточно внушительный. Также по логотипу TROY на банкомате можно определить, получится ли снять наличные лиры.
Еще с помощью виртуальной карты доступны NFC-платежи в турецких магазинах. Правда, для страны это достаточно новая система расчетов — так, Denizbank анонсировал ее только в начале 2023 года. Поэтому положить в кошелек старые добрые наличные будет надежнее перед прогулкой в торговый центр или на базар.
С физической картой всё намного проще — можно не задумываясь использовать ее для расчетов в магазинах, снятия наличных через банкомат и внесения лир на счет, денежных онлайн-переводов и оплаты покупок в интернет-магазинах.
А что в России?
Пользоваться виртуальной картой на территории РФ можно — например, если вы собираетесь на отдых в Анталью и хотите взять с собой средства, чтобы потратить на сувениры и шопинг. Для оплаты покупок, например на зарубежных онлайн-площадках, она не подходит — хотя бы просто потому, что система не показывает 16-значный номер карты полностью.
Несмотря на то, что власти Турции презентовали систему TROY как международную и работающую в 140 странах мира еще в 2017 году, по факту купить билеты даже у Turkish Airlines с ее помощью оказалось проблематично — в 2022 году авиакомпания прекратила принимать оплату картами этой системы.
Точно так же пользователи Amazon и Aliexpress жалуются на невозможность оплатить физической картой TROY покупки несмотря на то, что возможность сделать это заявлена на маркетплейсах.
Еще одна особенность виртуальной карты TROY — перевести рубли в лиры с ее помощью можно, а вот обратная конвертация не предусмотрена. Так же, как и оплатить ей через NFС с телефона что-либо на территории России. Объясняется это просто — TROY призван предоставить альтернативу картам «Мир» и упростить платежи для российских туристов в Турции.
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