TROYная польза: россияне смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой новой платежной системы

Журналист MSK1.RU узнала, станет ли легче оплачивать товары и услуги в Турции в лирах с помощью этой платежной системы и можно ли будет ей пользоваться, находясь в России.

Альтернатива «Миру» в Турции

О платежной системе TROY заговорили в начале октября прошлого года — после того как после объявления о частичной мобилизации все банки Турецкой республики отказались от использования российской платежной системы «Мир» — даже те, что оставались после введения санкций в марте 2022 года. Это создало немало трудностей в расчетах между странами и коснулось прежде всего россиян, проживающих в Турции, и туристов. Тогда многие предположили, что это связано в том числе с растущим давлением Запада на турецкие банки.

