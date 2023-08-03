Доходы и зарплаты россиян выросли за полгода. Путин объяснил, с чем это связано

Среднемесячная зарплата (без учета инфляции и налогов) в мае этого года составила 72 851 рубль — это на 16,1% больше, чем в мае прошлого года. Рост к апрелю зафиксирован на уровне 2,4%. Самая высокая зарплата — у сотрудников, работающих в сферах трубопроводного транспорта (263 109 рублей) и добычи нефти и природного газа (193 529 рублей). Меньше всех получают работники почтовой связи и курьеры (38 346 рублей), а также текстильного производства (43 420 рублей).

Безработица в июне вновь обновила рекорд и составила 3,1% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Предыдущий минимум был зафиксирован в мае (3,2%).

