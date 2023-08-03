Доходы и зарплаты россиян выросли за полгода. Путин объяснил, с чем это связано

Реальные (скорректированные на инфляцию) денежные доходы россиян в первом полугодии 2023 года выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — это следует из новых данных Росстата. С января по июнь совокупные доходы населения составили 39,3 триллиона рублей, а расходы — 37,6 триллиона рублей. В итоге прирост сбережений россиян в первом полугодии зафиксирован на отметке в 1,8 триллиона рублей.
Среднемесячная зарплата (без учета инфляции и налогов) в мае этого года составила
Безработица в июне вновь обновила рекорд и составила 3,1% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Предыдущий минимум был зафиксирован в мае (3,2%).
Главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков пояснил «Ведомостям», что рост реальных доходов сложился в результате нескольких трендов:
- в первом полугодии на 20% увеличились расходы федерального бюджета;
- занятость населения в госсекторе усилилась — это привело к дефициту кадров для частного сектора.
Из-за последнего фактора компаниям пришлось повышать зарплаты, чтобы сдержать отток сотрудников и привлечь новых — на это же обратил внимание и президент. На сегодняшней встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин отметил, что рост зарплаты в их отрасли в значительной степени вызван дефицитом рабочей силы.
— Вам приходится привлекать людей, заинтересовывать их более высоким уровнем зарплаты. Это не лучшим образом сказывается на положении средних предприятий, потому что вы оттуда наиболее квалифицированных специалистов перетягиваете себе, — заявил президент. — В этой связи важно создать систему повышения производительности труда, что и делает правительство, нужно внедрять подобное на конкретных предприятиях.
Кроме того, низкая инфляция в первом полугодии привела к тому, что номинальный рост зарплат был близким к реальному. Обязательные расходы же (проценты по кредитам, оплата ЖКУ и других услуг) выросли заметно ниже инфляции.
— Так называемый инфляционный налог был низким — цены выросли всего на 3,4% с начала года к 24 июля, — пояснил Александр Исаков. — Это привело к тому, что реальные располагаемые доходы опережали рост общих доходов. Главным образом это связано с тем, что банки почти не выдают кредитов с плавающими ставками физическим лицам, а значит, всплески инфляции и рост ставок не приводят к росту обязательных платежей.
Исторический минимум безработицы обновляется с самого начала года, и власти постоянно говорят об этом как о большом достижении. Уменьшается и количество зарегистрированных безработных — на этой волне Госдума в марте приняла в первом чтении новую версию закона «О занятости населения РФ». По замыслу авторов, этот законопроект должен помочь бороться с безработицей, хотя она и так находится на историческом минимуме. Ранее мы подробно рассказывали о том, насколько полезен для рынка труда низкий уровень безработицы.