Пенсии в августе пересчитают: кому придет больше денег

В августе повышения пенсий дождались работающие пенсионеры. По закону с 2016 года им не индексируют пенсию вместе со всеми остальными в январе или апреле, однако для них предусмотрен перерасчет в августе. Пересчитывают пенсию работающим пенсионерам в соответствии с накопленными ими за год пенсионными коэффициентами, их еще называют баллами.
Количество начисленных баллов зависит от стажа и зарплаты работающего пенсионера, однако есть верхний порог — три балла за год. Стоимость одного балла в 2023 году — 123 рубля 77 копеек. Соответственно, максимальная прибавка к пенсии работающего пенсионера составит 371 рубль 31 копейку. Перерасчет будет проведен автоматически, проверить, сколько у вас накопилось баллов, можно в личном кабинете на «Госуслугах» или на сайте Социального фонда России.
На пенсионеров, работающих в режиме самозанятости, это не распространяется — они получают индексацию вместе со всеми остальными. В России законом установлена обязательная индексация для страховых пенсий 1 января, для социальных пенсий — 1 апреля. В этом году страховые пенсии проиндексировали на 4,8%, социальные — на 3,3%.
Пропущенные за годы работы индексации пенсионеры все-таки получат: когда они уволятся с работы, пенсию пересчитают. Это тоже происходит автоматически, без заявления от пенсионера, но начислить пенсию в новом размере могут не сразу из-за особенностей оформления документов — иногда информация обновляется не сразу и приходится ждать несколько месяцев. Но потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят. Так что в августе пенсию в большем размере получат пенсионеры, которые недавно уволились.
Еще один повод для прибавки к пенсии — достижение 80-летия. Ни к каким датам, кроме дня рождения, это повышение не привязано, как только пенсионер отметит юбилей, ему удваивают фиксированную выплату к пенсии. В 2023 году она составляет 7567 рублей 33 копейки — на такую сумму пенсия и вырастет. В регионах, где действует районный коэффициент (например, в районах Крайнего Севера), его к этой сумме так же применят.
Также на повышение пенсии могут рассчитывать пожилые люди, подавшие в апреле заявления на доплаты за иждивенцев — несовершеннолетних детей и совершеннолетних, но продолжающих обучение по очной форме. В этом случае сумма доплаты будет варьироваться в зависимости от количества иждивенцев: за одного иждивенца будут доплачивать 2522 рубля 44 копейки, за двух — 5044 рубля 88 копеек, за трех — 7567 рублей 32 копейки. Это максимум.
Если вы пенсионер, но ни в одну из этих категорий не попадаете, это еще не значит, что вы не можете получить прибавку к пенсии. Помимо индексаций и перерасчетов, есть еще дополнительные выплаты и льготы для пенсионеров.