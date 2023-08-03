Пенсии в августе пересчитают: кому придет больше денег

В августе повышения пенсий дождались работающие пенсионеры. По закону с 2016 года им не индексируют пенсию вместе со всеми остальными в январе или апреле, однако для них предусмотрен перерасчет в августе. Пересчитывают пенсию работающим пенсионерам в соответствии с накопленными ими за год пенсионными коэффициентами, их еще называют баллами.

