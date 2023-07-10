Мужчина подал в суд, чтобы бывшая погасила половину его долга. Она два года доказывает, что долга вообще не было

Суды о разделе совместно нажитого имущества — не редкость, иногда вопрос об этом встает даже через много лет после развода, а порой — и вовсе после смерти одного из бывших супругов. Делят не только имущество, но и долги — Верховный суд уже разбирался в деле, где кредитор пытался отсудить долг у бывшей жены заемщика. В сегодняшней истории из-за долгов супруги судились между собой без привлечения кредиторов.



Имена участников судебного процесса изменены.



Марина и Николай Ветровы были женаты 10 лет, а в апреле 2020 года развелись. В браке Ветровы успели завести двоих детей, накопить некоторое количество денег, купить автомобиль и еще какое-то движимое имущество (в документах суда не уточняется) и квартиру в ипотеку с использованием маткапитала. Трехкомнатная квартира обошлась Марине и Николаю в 2 млн 650 тысяч рублей, из которых ипотечных было 1 млн 300 тысяч.

