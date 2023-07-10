Мужчина подал в суд, чтобы бывшая погасила половину его долга. Она два года доказывает, что долга вообще не было

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Суды о разделе совместно нажитого имущества — не редкость, иногда вопрос об этом встает даже через много лет после развода, а порой — и вовсе после смерти одного из бывших супругов. Делят не только имущество, но и долги — Верховный суд уже разбирался в деле, где кредитор пытался отсудить долг у бывшей жены заемщика. В сегодняшней истории из-за долгов супруги судились между собой без привлечения кредиторов.
Имена участников судебного процесса изменены.
Марина и Николай Ветровы были женаты 10 лет, а в апреле 2020 года развелись. В браке Ветровы успели завести двоих детей, накопить некоторое количество денег, купить автомобиль и еще какое-то движимое имущество (в документах суда не уточняется) и квартиру в ипотеку с использованием маткапитала. Трехкомнатная квартира обошлась Марине и Николаю в 2 млн 650 тысяч рублей, из которых ипотечных было 1 млн 300 тысяч.
После развода оба бывших супруга подали в суд. Марина просила признать за ней право собственности на часть движимого имущества стоимостью 166 тысяч рублей, взыскать 400 тысяч рублей в качестве компенсации за проданный мужем автомобиль и 72 тысячи — в счет причитающейся ей доли в совместно нажитом имуществе, а квартиру поделить так: по 1/20 каждому ребенку и по 9/20 каждому из бывших супругов. Николай же просил суд признать общим и разделить в равных долях долг по распискам на общую сумму 1 млн 950 тысяч рублей и 700 тысяч рублей. Эти деньги, по словам Николая, он занял у своего отца, чтобы погасить ипотеку. Кроме того, он хотел, чтобы суд разделил пополам накопления Марины —
Марина утверждала, что о долгах супруга она не знала и смысла в этих займах не видела — у них были деньги на погашение ипотеки: накопления. Поэтому она запросила экспертизу долговых расписок, чтобы проверить — действительно ли они были созданы в 2016 году, как утверждает ее бывший муж. Установить дату изготовления расписок экспертам не удалось — они лежали на свету, это изменило свойства материала.
Доказать, что расписки были написаны не в сентябре 2016 года, а в период рассмотрения дела в суде в 2021 году, Марина не смогла, так что суд их принял. И счел достаточными и достоверными доказательствами эти документы и показания отца Николая, который подтвердил, что одолжил сыну денег.
Квартиру разделили как просила Марина, ее накопления признали общим имуществом, долги — тоже. Марине выделили общее имущество стоимостью 93 тысячи рублей, Николаю — стоимостью 113 тысяч рублей. С Николая взыскали в пользу Марины 340 тысяч рублей, с Марины в пользу Николая —
Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда без изменений. Тогда Марина дошла до Верховного суда: она требовала отменить прежнее решение в отношении признания долга общим.
Верховный суд еще раз изучил документы. Он обратил внимание, что общие долги супругов при разделе общего имущества действительно делятся поровну между супругами. Семейный и Гражданский кодексы РФ устанавливают презумпцию согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом — по умолчанию считается, что все покупки и продажи муж и жена согласовывают. Однако нигде в законах не говорится, что это касается долговых обязательств, которые возникли у одного из супругов.
Более того, в Семейном кодексе отдельно указано, что по долгам одного из супругов можно взыскать только его имущество, а значит, допускается возможность возникновения у мужа или жены личных долгов. В случае раздела имущества доказывать, что долги были общими, должен тот, на ком официально висит этот долг. То есть, если долговые расписки оформлены на Николая, Николай пусть и доказывает, что заем совместный.
Итог этой истории
Верховный суд отметил, что суды нижестоящих инстанций не установили ни сам факт возникновения долга, ни на что эти деньги пошли, ни была ли у отца Николая вообще возможность дать сыну в долг столь крупную сумму. А суды даже не определили эти обстоятельства в качестве юридически значимых.
— Мотивов, по которым суды пришли к выводу о том, что между <...> (Николаем и его отцом. — Прим. ред.) был заключен договор займа, а полученные денежные средства были израсходованы на нужды и в интересах семьи, учитывая, что истец возражала против достоверности долговых расписок, судебные постановления не содержат, — ответил Верховный суд. — В нарушение требований закона судами не было приведено оснований, по которым они фактически проигнорировали вышеприведенные обстоятельства по делу.
Верховный суд отменил все решения судов нижестоящих инстанций в части признания долга общим. А вот раздел прочего имущества остался без изменений.
Другие истории из Верховного суда
Верховному суду нередко приходится разбираться в семейных спорах из-за имущества и долгов. Например, в случае, когда одного из супругов признали банкротом, а за деньгами пришли к его бывшей жене.
До имущественных судов дело доходит, не только когда речь идет о разводе — мы рассказывали ранее историю женщины, которой пришлось несколько лет судиться с новой семьей отца за квартиру, которую он же ей и подарил.